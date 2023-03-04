https://ria.ru/20230304/snaryad-1855819972.html

У жилого дома во Владивостоке нашли боеприпас

У жилого дома во Владивостоке нашли боеприпас - РИА Новости, 04.03.2023

У жилого дома во Владивостоке нашли боеприпас

Взрывотехники проверили снаряд, который найден у жилого дома во Владивостоке, морпехи вывезли его на утилизацию. РИА Новости, 04.03.2023

2023-03-04T12:11

2023-03-04T12:11

2023-03-04T15:15

россия

владивосток

происшествия

приморский край

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ВЛАДИВОСТОК, 4 мар – РИА Новости. Взрывотехники проверили снаряд, который найден у жилого дома во Владивостоке, морпехи вывезли его на утилизацию. В соцсетях появилась информация о том, что у дома по проспекту Красного знамени найден снаряд. Опубликовано фото боеприпаса, лежащего у лестницы. "Поступило сообщение о том, что в районе проспекта Красного Знамени обнаружен цилиндрический предмет в состоянии сильной коррозии. На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа отдела полиции и специалисты-взрывотехники", - сказал РИА Новости представитель УМВД РФ по Приморскому краю. По его словам, установлено, что предмет не представляет опасности, он направлен на утилизацию. В мэрии Владивостока РИА Новости добавили, что снаряд вывезен на утилизацию саперами морской пехоты.

https://ria.ru/20230304/snaryad-1855815248.html

россия

владивосток

приморский край

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, владивосток, происшествия, приморский край