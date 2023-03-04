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У жилого дома во Владивостоке нашли боеприпас - РИА Новости, 04.03.2023
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12:11 04.03.2023 (обновлено: 15:15 04.03.2023)
https://ria.ru/20230304/snaryad-1855819972.html
У жилого дома во Владивостоке нашли боеприпас
У жилого дома во Владивостоке нашли боеприпас - РИА Новости, 04.03.2023
У жилого дома во Владивостоке нашли боеприпас
Взрывотехники проверили снаряд, который найден у жилого дома во Владивостоке, морпехи вывезли его на утилизацию. РИА Новости, 04.03.2023
2023-03-04T12:11
2023-03-04T15:15
россия
владивосток
происшествия
приморский край
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ВЛАДИВОСТОК, 4 мар – РИА Новости. Взрывотехники проверили снаряд, который найден у жилого дома во Владивостоке, морпехи вывезли его на утилизацию. В соцсетях появилась информация о том, что у дома по проспекту Красного знамени найден снаряд. Опубликовано фото боеприпаса, лежащего у лестницы. "Поступило сообщение о том, что в районе проспекта Красного Знамени обнаружен цилиндрический предмет в состоянии сильной коррозии. На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа отдела полиции и специалисты-взрывотехники", - сказал РИА Новости представитель УМВД РФ по Приморскому краю. По его словам, установлено, что предмет не представляет опасности, он направлен на утилизацию. В мэрии Владивостока РИА Новости добавили, что снаряд вывезен на утилизацию саперами морской пехоты.
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россия
владивосток
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россия, владивосток, происшествия, приморский край
Россия, Владивосток, Происшествия, Приморский край
У жилого дома во Владивостоке нашли боеприпас

Во Владивостоке у жилого дома нашли снаряд, его вывезли на утилизацию

© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 04.03.2023
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 4 мар – РИА Новости. Взрывотехники проверили снаряд, который найден у жилого дома во Владивостоке, морпехи вывезли его на утилизацию.
В соцсетях появилась информация о том, что у дома по проспекту Красного знамени найден снаряд. Опубликовано фото боеприпаса, лежащего у лестницы.
"Поступило сообщение о том, что в районе проспекта Красного Знамени обнаружен цилиндрический предмет в состоянии сильной коррозии. На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа отдела полиции и специалисты-взрывотехники", - сказал РИА Новости представитель УМВД РФ по Приморскому краю.
По его словам, установлено, что предмет не представляет опасности, он направлен на утилизацию.
В мэрии Владивостока РИА Новости добавили, что снаряд вывезен на утилизацию саперами морской пехоты.
Окно жилого дома, разбитое осколком снаряда, в поселке Старомихайловка Донецкой области - РИА Новости, 1920, 04.03.2023
Из-за сброса снаряда на Старомихайловку пострадали два человека
Вчера, 11:24
 
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