https://ria.ru/20230304/snaryad-1855819972.html
У жилого дома во Владивостоке нашли боеприпас
У жилого дома во Владивостоке нашли боеприпас - РИА Новости, 04.03.2023
У жилого дома во Владивостоке нашли боеприпас
Взрывотехники проверили снаряд, который найден у жилого дома во Владивостоке, морпехи вывезли его на утилизацию. РИА Новости, 04.03.2023
2023-03-04T12:11
2023-03-04T12:11
2023-03-04T15:15
россия
владивосток
происшествия
приморский край
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ВЛАДИВОСТОК, 4 мар – РИА Новости. Взрывотехники проверили снаряд, который найден у жилого дома во Владивостоке, морпехи вывезли его на утилизацию. В соцсетях появилась информация о том, что у дома по проспекту Красного знамени найден снаряд. Опубликовано фото боеприпаса, лежащего у лестницы. "Поступило сообщение о том, что в районе проспекта Красного Знамени обнаружен цилиндрический предмет в состоянии сильной коррозии. На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа отдела полиции и специалисты-взрывотехники", - сказал РИА Новости представитель УМВД РФ по Приморскому краю. По его словам, установлено, что предмет не представляет опасности, он направлен на утилизацию. В мэрии Владивостока РИА Новости добавили, что снаряд вывезен на утилизацию саперами морской пехоты.
https://ria.ru/20230304/snaryad-1855815248.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владивосток, происшествия, приморский край
Россия, Владивосток, Происшествия, Приморский край
У жилого дома во Владивостоке нашли боеприпас
Во Владивостоке у жилого дома нашли снаряд, его вывезли на утилизацию
ВЛАДИВОСТОК, 4 мар – РИА Новости. Взрывотехники проверили снаряд, который найден у жилого дома во Владивостоке, морпехи вывезли его на утилизацию.
В соцсетях появилась информация о том, что у дома по проспекту Красного знамени найден снаряд. Опубликовано фото боеприпаса, лежащего у лестницы.
"Поступило сообщение о том, что в районе проспекта Красного Знамени обнаружен цилиндрический предмет в состоянии сильной коррозии. На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа отдела полиции и специалисты-взрывотехники", - сказал РИА Новости представитель УМВД РФ
по Приморскому краю
.
По его словам, установлено, что предмет не представляет опасности, он направлен на утилизацию.
В мэрии Владивостока РИА Новости добавили, что снаряд вывезен на утилизацию саперами морской пехоты.
Из-за сброса снаряда на Старомихайловку пострадали два человека