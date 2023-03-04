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Из-за сброса снаряда на Старомихайловку пострадали два человека - РИА Новости, 04.03.2023
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11:24 04.03.2023 (обновлено: 11:25 04.03.2023)
https://ria.ru/20230304/snaryad-1855815248.html
Из-за сброса снаряда на Старомихайловку пострадали два человека
Из-за сброса снаряда на Старомихайловку пострадали два человека - РИА Новости, 04.03.2023
Из-за сброса снаряда на Старомихайловку пострадали два человека
В результате сброса снаряда с БПЛА повреждено здание поссовета в Старомихайловке в ДНР и пострадали два человека, сообщил мэр Донецка Алексей Кулемзин. РИА Новости, 04.03.2023
2023-03-04T11:24
2023-03-04T11:25
донецкая народная республика
донецк
старомихайловка
алексей кулемзин (донецк)
происшествия
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ДОНЕЦК, 4 мар - РИА Новости. В результате сброса снаряда с БПЛА повреждено здание поссовета в Старомихайловке в ДНР и пострадали два человека, сообщил мэр Донецка Алексей Кулемзин."В результате сброса боеприпаса с БПЛА в поселке городского типа Старомихайловка в здании поселковой администрации пострадали два человека, их анкетные данные уточняются. В самом здании повреждено остекление", - написал Кулемзин в своём Telegram-канале.Он уточнил также, что в результате вчерашнего сброса боеприпаса с БПЛА в Кировском районе произошло возгорание резервуара для хранения газа на газовой заправочной станции. Пожар был оперативно локализован.
https://ria.ru/20230303/obstrel-1855774892.html
донецкая народная республика
донецк
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донецкая народная республика, донецк, старомихайловка, алексей кулемзин (донецк), происшествия
Донецкая Народная Республика, Донецк, Старомихайловка, Алексей Кулемзин (Донецк), Происшествия
Из-за сброса снаряда на Старомихайловку пострадали два человека

Мэр Донецка: два человека пострадали из-за сброса боеприпаса с БПЛА на Старомихайловку

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкОкно жилого дома, разбитое осколком снаряда, в поселке Старомихайловка Донецкой области
Окно жилого дома, разбитое осколком снаряда, в поселке Старомихайловка Донецкой области - РИА Новости, 1920, 04.03.2023
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Окно жилого дома, разбитое осколком снаряда, в поселке Старомихайловка Донецкой области. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 4 мар - РИА Новости. В результате сброса снаряда с БПЛА повреждено здание поссовета в Старомихайловке в ДНР и пострадали два человека, сообщил мэр Донецка Алексей Кулемзин.
"В результате сброса боеприпаса с БПЛА в поселке городского типа Старомихайловка в здании поселковой администрации пострадали два человека, их анкетные данные уточняются. В самом здании повреждено остекление", - написал Кулемзин в своём Telegram-канале.
Он уточнил также, что в результате вчерашнего сброса боеприпаса с БПЛА в Кировском районе произошло возгорание резервуара для хранения газа на газовой заправочной станции. Пожар был оперативно локализован.
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