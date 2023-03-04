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Из-за сброса снаряда на Старомихайловку пострадали два человека
Из-за сброса снаряда на Старомихайловку пострадали два человека - РИА Новости, 04.03.2023
Из-за сброса снаряда на Старомихайловку пострадали два человека
В результате сброса снаряда с БПЛА повреждено здание поссовета в Старомихайловке в ДНР и пострадали два человека, сообщил мэр Донецка Алексей Кулемзин. РИА Новости, 04.03.2023
2023-03-04T11:24
2023-03-04T11:24
2023-03-04T11:25
донецкая народная республика
донецк
старомихайловка
алексей кулемзин (донецк)
происшествия
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ДОНЕЦК, 4 мар - РИА Новости. В результате сброса снаряда с БПЛА повреждено здание поссовета в Старомихайловке в ДНР и пострадали два человека, сообщил мэр Донецка Алексей Кулемзин."В результате сброса боеприпаса с БПЛА в поселке городского типа Старомихайловка в здании поселковой администрации пострадали два человека, их анкетные данные уточняются. В самом здании повреждено остекление", - написал Кулемзин в своём Telegram-канале.Он уточнил также, что в результате вчерашнего сброса боеприпаса с БПЛА в Кировском районе произошло возгорание резервуара для хранения газа на газовой заправочной станции. Пожар был оперативно локализован.
https://ria.ru/20230303/obstrel-1855774892.html
донецкая народная республика
донецк
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
донецкая народная республика, донецк, старомихайловка, алексей кулемзин (донецк), происшествия
Донецкая Народная Республика, Донецк, Старомихайловка, Алексей Кулемзин (Донецк), Происшествия
Из-за сброса снаряда на Старомихайловку пострадали два человека
Мэр Донецка: два человека пострадали из-за сброса боеприпаса с БПЛА на Старомихайловку