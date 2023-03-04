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Из-за сброса снаряда на Старомихайловку пострадали два человека

Из-за сброса снаряда на Старомихайловку пострадали два человека - РИА Новости, 04.03.2023

Из-за сброса снаряда на Старомихайловку пострадали два человека

В результате сброса снаряда с БПЛА повреждено здание поссовета в Старомихайловке в ДНР и пострадали два человека, сообщил мэр Донецка Алексей Кулемзин. РИА Новости, 04.03.2023

2023-03-04T11:24

2023-03-04T11:24

2023-03-04T11:25

донецкая народная республика

донецк

старомихайловка

алексей кулемзин (донецк)

происшествия

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ДОНЕЦК, 4 мар - РИА Новости. В результате сброса снаряда с БПЛА повреждено здание поссовета в Старомихайловке в ДНР и пострадали два человека, сообщил мэр Донецка Алексей Кулемзин."В результате сброса боеприпаса с БПЛА в поселке городского типа Старомихайловка в здании поселковой администрации пострадали два человека, их анкетные данные уточняются. В самом здании повреждено остекление", - написал Кулемзин в своём Telegram-канале.Он уточнил также, что в результате вчерашнего сброса боеприпаса с БПЛА в Кировском районе произошло возгорание резервуара для хранения газа на газовой заправочной станции. Пожар был оперативно локализован.

https://ria.ru/20230303/obstrel-1855774892.html

донецкая народная республика

донецк

старомихайловка

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Екатерина Зайцева

донецкая народная республика, донецк, старомихайловка, алексей кулемзин (донецк), происшествия