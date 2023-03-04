Победитель "Ну-ка, все вместе!" рассказал, куда потратит выигранный миллион
Победитель "Ну-ка, все вместе!" Павловский рассказал, куда потратит выигранный миллион
© Фото предоставлено компанией "Вайт Медиа"Вокальное шоу "Ну-ка, все вместе!"
© Фото предоставлено компанией "Вайт Медиа"
МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Победителем суперсезона проекта "Ну-ка, все вместе!" на телеканале "Россия 1" стал Сергей Павловский. В интервью РИА Новости он рассказал, как потратить приз – миллион рублей.
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"Выигранные деньги пойдут на запись альбома. Это поможет ускорить процесс. Пока готовы четыре песни, остальные написаны, но их нужно записать в студии. У меня есть команда, с которой я работаю много лет, поэтому, уверен, скоро будет мой альбом", – отметил победитель.
© Фото предоставлено компанией "Вайт Медиа"Вокальное шоу "Ну-ка, все вместе!"
© Фото предоставлено компанией "Вайт Медиа"
Вокальное шоу "Ну-ка, все вместе!"
Кроме того, Павловский получил в подарок песню от композитора Олега Влади. Триумфатор проекта признался: несмотря на то что сам пишет музыку, не против работы с именитым коллегой.
"Он замечательный композитор с огромным опытом. Я сам пишу музыку, но поработать с Влади – большая честь и радость. Никаких душевных противоречий нет", – отметил триумфатор проекта.
© Фото предоставлено компанией "Вайт Медиа"Вокальное шоу "Ну-ка, все вместе!"
© Фото предоставлено компанией "Вайт Медиа"
Вокальное шоу "Ну-ка, все вместе!"
Также Павловский отметил, что не поверил в свою победу, когда объявили его имя.
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"Я до последнего думал, что буду вторым. Когда я увидел свои баллы, то не поверил. Наверное, это было заметно с экранов. Но тем не менее я доволен своими выступлениями и рад, что победил. В супрсезоне, учитывая опыт предыдущего участия, я более тщательно подходил к выбору репертуара, чтобы и самому быть удовлетворенным от выхода на сцену, и донести до жюри свой посыл", – сказал Павловский.
В спецверсии "Ну-ка, все вместе!" приняли участие финалисты предыдущих четырех сезонов проекта. Музыкальная программа – это российская адаптация международного проекта All together now. Первый выпуск передачи вышел в 2019 году. Ее производством занимается компания "Вайт Медиа".
Победителем четвертого сезона стала Варвара Убель. Она рассказала РИА Новости, что также потратит выигранные деньги на развитие своего проекта.