Победитель "Ну-ка, все вместе!" рассказал, куда потратит выигранный миллион

Победитель "Ну-ка, все вместе!" рассказал, куда потратит выигранный миллион - РИА Новости, 04.03.2023

Победитель "Ну-ка, все вместе!" рассказал, куда потратит выигранный миллион

Победителем суперсезона проекта "Ну-ка, все вместе!" на телеканале "Россия 1" стал Сергей Павловский. В интервью РИА Новости он рассказал, как потратить приз –... РИА Новости, 04.03.2023

2023-03-04

2023-03-04T00:35

2023-03-04T00:35

МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Победителем суперсезона проекта "Ну-ка, все вместе!" на телеканале "Россия 1" стал Сергей Павловский. В интервью РИА Новости он рассказал, как потратить приз – миллион рублей. Кроме того, Павловский получил в подарок песню от композитора Олега Влади. Триумфатор проекта признался: несмотря на то что сам пишет музыку, не против работы с именитым коллегой. "Он замечательный композитор с огромным опытом. Я сам пишу музыку, но поработать с Влади – большая честь и радость. Никаких душевных противоречий нет", – отметил триумфатор проекта.Также Павловский отметил, что не поверил в свою победу, когда объявили его имя. В спецверсии "Ну-ка, все вместе!" приняли участие финалисты предыдущих четырех сезонов проекта. Музыкальная программа – это российская адаптация международного проекта All together now. Первый выпуск передачи вышел в 2019 году. Ее производством занимается компания "Вайт Медиа". Победителем четвертого сезона стала Варвара Убель. Она рассказала РИА Новости, что также потратит выигранные деньги на развитие своего проекта.

