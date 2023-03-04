https://ria.ru/20230304/shkolniki-1855792128.html

Эксперт предложила способ укрепить здоровье школьников

Эксперт предложила способ укрепить здоровье школьников - РИА Новости, 04.03.2023

Эксперт предложила способ укрепить здоровье школьников

Эксперты Гиппократовского форума считают необходимым пересмотреть содержимое буфетов и вендинговых машин в пользу отказа от снеков и содержащих большое... РИА Новости, 04.03.2023

2023-03-04T06:30

2023-03-04T06:30

2023-03-04T06:30

общество

россия

инга юмашева

госдума рф

союз православных женщин

федеральная служба государственной статистики (росстат)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/150516/29/1505162913_0:255:4901:3012_1920x0_80_0_0_a02faf10a542043ee9f081774c8d950c.jpg

МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Эксперты Гиппократовского форума считают необходимым пересмотреть содержимое буфетов и вендинговых машин в пользу отказа от снеков и содержащих большое количество сахара сладостей, сообщила РИА Новости член экспертного совета комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей, член правления Союза православных женщин Инга Юмашева. Гиппократовский медицинский форум был создан в 2017 году Всемирным русским народным собором (ВРНС) и Союзом педиатров России. Всемирный день борьбы с ожирением отмечается ежегодно 4 марта. "Необходимо изменить рацион буфетов и вендинговых машин, которые находятся на территории школ. Ребенок не должен иметь лакомство, прежде чем он пообедал. Необходимо жестко пересмотреть их ассортимент либо отказаться от дополнительных продаж снеков, шоколадок, газированных напитков на территории и вблизи школы. Только таким образом поставив под контроль качество и количество приема пищи ребёнка мы можем говорить о серьезных подвижках сохранения здоровья", – сказала она. Юмашева считает, что государство должно взять на себя ответственность за питание детей в образовательных учреждениях, в том числе детских садах, школах, колледжах и техникумах, а также психоневрологических и детских интернатах и детских домах. Изучив данные Росстата и Минздрава о ситуации с детским ожирением, эксперты Госдумы и Гиппократовского медицинского форума пришли к выводу, что ситуацию с нарушением питания и детским ожирением в России можно назвать критической. "Исходя из того, что ребенок большее количество времени проводит в общеобразовательных учреждениях – от шести, а во многом часто и до 8 часов – нужно именно школам взять на себя заботу о правильном питании. В частности, государству, потому что регионы могут с трудом выполнить эти стандарты", – добавила она.

https://ria.ru/20230303/finiki-1855505374.html

https://rsport.ria.ru/20230226/eda-1854399814.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, россия, инга юмашева, госдума рф, союз православных женщин, федеральная служба государственной статистики (росстат)