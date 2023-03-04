https://ria.ru/20230304/samolety-1855893371.html

Премьер Латвии назвал поставки Украине боевых самолетов вопросом времени

Премьер Латвии назвал поставки Украине боевых самолетов вопросом времени - РИА Новости, 04.03.2023

Премьер Латвии назвал поставки Украине боевых самолетов вопросом времени

Премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш назвал поставки Украине Западом боевых самолетов "вопросом времени". РИА Новости, 04.03.2023

2023-03-04T21:19

2023-03-04T21:19

2023-03-04T21:19

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россия

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кришьянис кариньш

сергей лавров

дмитрий песков

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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш назвал поставки Украине Западом боевых самолетов "вопросом времени". "Поставка боевых самолетов - это всего лишь вопрос времени. Я не понимаю, почему Запад не должен поставлять истребители", - сказал Кариньш в интервью журналу Spiegel. По его словам, если Украине нужны боевые самолеты, то она должна их получить. Сама Латвия передала бы Киеву и танки, и боевые самолеты, если бы они у нее были, заявил латвийский премьер. Он также считает, что Украина "должна стать членом ЕС при выполнении всех условий вступления". "Переговоры по этому поводу должны начаться как можно скорее, еще во время боевых действий. Украина должна стать также членом НАТО", - заявил также Кариньш. РФ ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.

https://ria.ru/20230303/ukraina-1855531314.html

https://ria.ru/20230228/bitva-1854750088.html

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в мире, украина, россия, латвия, кришьянис кариньш, сергей лавров, дмитрий песков, евросоюз, нато