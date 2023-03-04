https://ria.ru/20230304/samolet-1855789334.html
Источник: в России разработают противолодочный самолет на замену Ил-38
Источник: в России разработают противолодочный самолет на замену Ил-38 - РИА Новости, 04.03.2023
Источник: в России разработают противолодочный самолет на замену Ил-38
В России началась разработка противолодочного самолета на замену советским Ил-38, который, в частности, получит новейшее бортовое оборудование и больший... РИА Новости, 04.03.2023
2023-03-04T03:39
2023-03-04T03:39
2023-03-04T03:54
безопасность
россия
ил-38
ил-38н
ил-18
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МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. В России началась разработка противолодочного самолета на замену советским Ил-38, который, в частности, получит новейшее бортовое оборудование и больший ассортимент вооружений, сообщил РИА Новости информированный источник."Начата опытно-конструкторская работа по созданию базового противолодочного, разведывательного и патрульного самолета на замену советским Ил-38. Новая машина сохранит стандартную для самолетов данного класса четырехдвигательную схему, ее планируется оснащать турбовинтовыми двигателями ТВ7-117", — рассказал собеседник агентства.Источник не стал раскрывать параметры будущей машины, но отметил, что летные характеристики нового самолета "будут типичные для турбовинтовых противолодочных самолетов".В то же время собеседник отметил, что "машина получит новейшее бортовое оборудование, включая новую БЦВМ и многофункциональный поисково-прицельный комплекс, новые гидроакустические буи". Кроме того, уточнил он, расширится номенклатура вооружения по сравнению с Ил-38 — новый самолет получит больший ассортимент боеприпасов.По данным источника, новый противолодочный самолет построят практически полностью на отечественных электронных элементах и комплектующих.Ил-38 — советский противолодочный и морской патрульный самолет средней дальности, выпускавшийся в 1967-1972 годах. Всего в СССР выпустили более 60 бортов. Машина создана на базе пассажирского авиалайнера Ил-18. Последняя модификация самолета — Ил-38Н.Самолет в базовой версии оснащен радиогидроакустическими буями для поиска субмарин противника, а также различным противолодочным вооружением, включающим глубинные бомбы, торпеды и мины. На модернизированной версии Ил-38Н установлен новый многофункциональный поисково-прицельный комплекс "Новелла", способная засекать надводные корабли на дальности свыше 320 километров. Система может одновременно отслеживать несколько десятков подводных, надводных и радиоизлучающих целей. Боевой радиус Ил-38/Ил-38Н достигает 2,5 тысяч километров , максимальная скорость самолета составляет 650 км/ч, практический потолок — 10 000 м. На сегодняшний день, согласно данным открытых источников, в составе морской авиации всех флотов России эксплуатируется до 25 Ил-38 и модернизированных Ил-38Н, однако точной информации о том, сколько их находится в строю, нет. Согласно известному справочнику Military Balance за 2022 год, в составе морской авиации РФ находился один полк и две эскадрильи Ил-38/Ил-38Н, что для самолетов этого класса соответствует 24 машинам. Также Ил-38 эксплуатируются в Военно-морских силах Индии.
https://ria.ru/20230227/podlodki-1854505546.html
https://ria.ru/20230219/kinzhal-1852925022.html
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безопасность, россия, ил-38, ил-38н, ил-18
Безопасность, Россия, Ил-38, Ил-38Н, Ил-18, Новое оружие России
Источник: в России разработают противолодочный самолет на замену Ил-38
В России началась разработка противолодочного самолета на замену советским Ил-38
МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. В России началась разработка противолодочного самолета на замену советским Ил-38, который, в частности, получит новейшее бортовое оборудование и больший ассортимент вооружений, сообщил РИА Новости информированный источник.
"Начата опытно-конструкторская работа по созданию базового противолодочного, разведывательного и патрульного самолета на замену советским Ил-38. Новая машина сохранит стандартную для самолетов данного класса четырехдвигательную схему, ее планируется оснащать турбовинтовыми двигателями ТВ7-117", — рассказал собеседник агентства.
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Источник не стал раскрывать параметры будущей машины, но отметил, что летные характеристики нового самолета "будут типичные для турбовинтовых противолодочных самолетов".
В то же время собеседник отметил, что "машина получит новейшее бортовое оборудование, включая новую БЦВМ и многофункциональный поисково-прицельный комплекс, новые гидроакустические буи". Кроме того, уточнил он, расширится номенклатура вооружения по сравнению с Ил-38 — новый самолет получит больший ассортимент боеприпасов.
По данным источника, новый противолодочный самолет построят практически полностью на отечественных электронных элементах и комплектующих.
Ил-38 — советский противолодочный и морской патрульный самолет средней дальности, выпускавшийся в 1967-1972 годах. Всего в СССР выпустили более 60 бортов. Машина создана на базе пассажирского авиалайнера Ил-18. Последняя модификация самолета — Ил-38Н.
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Самолет в базовой версии оснащен радиогидроакустическими буями для поиска субмарин противника, а также различным противолодочным вооружением, включающим глубинные бомбы, торпеды и мины. На модернизированной версии Ил-38Н установлен новый многофункциональный поисково-прицельный комплекс "Новелла", способная засекать надводные корабли на дальности свыше 320 километров.
Система может одновременно отслеживать несколько десятков подводных, надводных и радиоизлучающих целей. Боевой радиус Ил-38/Ил-38Н достигает 2,5 тысяч километров , максимальная скорость самолета составляет 650 км/ч, практический потолок — 10 000 м.
На сегодняшний день, согласно данным открытых источников, в составе морской авиации всех флотов России эксплуатируется до 25 Ил-38 и модернизированных Ил-38Н, однако точной информации о том, сколько их находится в строю, нет. Согласно известному справочнику Military Balance за 2022 год, в составе морской авиации РФ находился один полк и две эскадрильи Ил-38/Ил-38Н, что для самолетов этого класса соответствует 24 машинам. Также Ил-38 эксплуатируются в Военно-морских силах Индии
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