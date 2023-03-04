Рейтинг@Mail.ru
Источник: в России разработают противолодочный самолет на замену Ил-38 - РИА Новости, 04.03.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка супертега Новое оружие России - РИА Новости, 1920
Новое оружие России
 
03:39 04.03.2023 (обновлено: 03:54 04.03.2023)
https://ria.ru/20230304/samolet-1855789334.html
Источник: в России разработают противолодочный самолет на замену Ил-38
Источник: в России разработают противолодочный самолет на замену Ил-38 - РИА Новости, 04.03.2023
Источник: в России разработают противолодочный самолет на замену Ил-38
В России началась разработка противолодочного самолета на замену советским Ил-38, который, в частности, получит новейшее бортовое оборудование и больший... РИА Новости, 04.03.2023
2023-03-04T03:39
2023-03-04T03:54
безопасность
россия
ил-38
ил-38н
ил-18
новое оружие россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/02/1814019396_0:131:2500:1537_1920x0_80_0_0_c3752923a1b8fd8d617b0ba8b3cd5f9d.jpg
МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. В России началась разработка противолодочного самолета на замену советским Ил-38, который, в частности, получит новейшее бортовое оборудование и больший ассортимент вооружений, сообщил РИА Новости информированный источник."Начата опытно-конструкторская работа по созданию базового противолодочного, разведывательного и патрульного самолета на замену советским Ил-38. Новая машина сохранит стандартную для самолетов данного класса четырехдвигательную схему, ее планируется оснащать турбовинтовыми двигателями ТВ7-117", — рассказал собеседник агентства.Источник не стал раскрывать параметры будущей машины, но отметил, что летные характеристики нового самолета "будут типичные для турбовинтовых противолодочных самолетов".В то же время собеседник отметил, что "машина получит новейшее бортовое оборудование, включая новую БЦВМ и многофункциональный поисково-прицельный комплекс, новые гидроакустические буи". Кроме того, уточнил он, расширится номенклатура вооружения по сравнению с Ил-38 — новый самолет получит больший ассортимент боеприпасов.По данным источника, новый противолодочный самолет построят практически полностью на отечественных электронных элементах и комплектующих.Ил-38 — советский противолодочный и морской патрульный самолет средней дальности, выпускавшийся в 1967-1972 годах. Всего в СССР выпустили более 60 бортов. Машина создана на базе пассажирского авиалайнера Ил-18. Последняя модификация самолета — Ил-38Н.Самолет в базовой версии оснащен радиогидроакустическими буями для поиска субмарин противника, а также различным противолодочным вооружением, включающим глубинные бомбы, торпеды и мины. На модернизированной версии Ил-38Н установлен новый многофункциональный поисково-прицельный комплекс "Новелла", способная засекать надводные корабли на дальности свыше 320 километров. Система может одновременно отслеживать несколько десятков подводных, надводных и радиоизлучающих целей. Боевой радиус Ил-38/Ил-38Н достигает 2,5 тысяч километров , максимальная скорость самолета составляет 650 км/ч, практический потолок — 10 000 м. На сегодняшний день, согласно данным открытых источников, в составе морской авиации всех флотов России эксплуатируется до 25 Ил-38 и модернизированных Ил-38Н, однако точной информации о том, сколько их находится в строю, нет. Согласно известному справочнику Military Balance за 2022 год, в составе морской авиации РФ находился один полк и две эскадрильи Ил-38/Ил-38Н, что для самолетов этого класса соответствует 24 машинам. Также Ил-38 эксплуатируются в Военно-морских силах Индии.
https://ria.ru/20230227/podlodki-1854505546.html
https://ria.ru/20230219/kinzhal-1852925022.html
https://ria.ru/20230207/mikrobespilotnik-1850295270.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/02/1814019396_206:0:2429:1667_1920x0_80_0_0_3053878d17a5ea6df931dcc56539e88e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, россия, ил-38, ил-38н, ил-18
Безопасность, Россия, Ил-38, Ил-38Н, Ил-18, Новое оружие России
Источник: в России разработают противолодочный самолет на замену Ил-38

В России началась разработка противолодочного самолета на замену советским Ил-38

© РИА Новости / Александр Тарасенков | Перейти в медиабанкПротиволодочный самолет Ил-38Н
Противолодочный самолет Ил-38Н - РИА Новости, 1920, 04.03.2023
© РИА Новости / Александр Тарасенков
Перейти в медиабанк
Противолодочный самолет Ил-38Н. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. В России началась разработка противолодочного самолета на замену советским Ил-38, который, в частности, получит новейшее бортовое оборудование и больший ассортимент вооружений, сообщил РИА Новости информированный источник.
"Начата опытно-конструкторская работа по созданию базового противолодочного, разведывательного и патрульного самолета на замену советским Ил-38. Новая машина сохранит стандартную для самолетов данного класса четырехдвигательную схему, ее планируется оснащать турбовинтовыми двигателями ТВ7-117", — рассказал собеседник агентства.
Торжественная церемония спуска на воду атомного ракетного крейсера четвёртого поколения Красноярск - РИА Новости, 1920, 27.02.2023
ВМФ до конца года пополнится АПЛ "Император Александр III" и "Красноярск"
27 февраля, 09:39
Источник не стал раскрывать параметры будущей машины, но отметил, что летные характеристики нового самолета "будут типичные для турбовинтовых противолодочных самолетов".
В то же время собеседник отметил, что "машина получит новейшее бортовое оборудование, включая новую БЦВМ и многофункциональный поисково-прицельный комплекс, новые гидроакустические буи". Кроме того, уточнил он, расширится номенклатура вооружения по сравнению с Ил-38 — новый самолет получит больший ассортимент боеприпасов.
По данным источника, новый противолодочный самолет построят практически полностью на отечественных электронных элементах и комплектующих.
Ил-38 — советский противолодочный и морской патрульный самолет средней дальности, выпускавшийся в 1967-1972 годах. Всего в СССР выпустили более 60 бортов. Машина создана на базе пассажирского авиалайнера Ил-18. Последняя модификация самолета — Ил-38Н.
Истребитель-перехватчик МиГ-31К с гиперзвуковыми ракетами Кинжал - РИА Новости, 1920, 19.02.2023
"Ростех" увеличил объем выпуска гиперзвуковых ракет "Кинжал"
19 февраля, 05:48
Самолет в базовой версии оснащен радиогидроакустическими буями для поиска субмарин противника, а также различным противолодочным вооружением, включающим глубинные бомбы, торпеды и мины. На модернизированной версии Ил-38Н установлен новый многофункциональный поисково-прицельный комплекс "Новелла", способная засекать надводные корабли на дальности свыше 320 километров.
Система может одновременно отслеживать несколько десятков подводных, надводных и радиоизлучающих целей. Боевой радиус Ил-38/Ил-38Н достигает 2,5 тысяч километров , максимальная скорость самолета составляет 650 км/ч, практический потолок — 10 000 м.
На сегодняшний день, согласно данным открытых источников, в составе морской авиации всех флотов России эксплуатируется до 25 Ил-38 и модернизированных Ил-38Н, однако точной информации о том, сколько их находится в строю, нет. Согласно известному справочнику Military Balance за 2022 год, в составе морской авиации РФ находился один полк и две эскадрильи Ил-38/Ил-38Н, что для самолетов этого класса соответствует 24 машинам. Также Ил-38 эксплуатируются в Военно-морских силах Индии.
Вход в первый корпус Новосибирского государственного технического университета - РИА Новости, 1920, 07.02.2023
Инженеры разработали микробеспилотник "Шмель" для Минобороны
7 февраля, 14:34
 
Новое оружие РоссииБезопасностьРоссияИл-38Ил-38НИл-18
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала