https://ria.ru/20230304/ranenie-1855845946.html

Брянский мальчик Федор рассказал, как получил ранение

Брянский мальчик Федор рассказал, как получил ранение - РИА Новости, 04.03.2023

Брянский мальчик Федор рассказал, как получил ранение

Десятилетний Федор из Брянской области, получивший ранение во время нападения украинских диверсантов, рассказал в эфире телеканала "Россия 24", почему не... РИА Новости, 04.03.2023

2023-03-04T15:26

2023-03-04T15:26

2023-03-04T21:28

брянская область

климовский район

украина

происшествия

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БРЯНСК, 4 мар — РИА Новости. Десятилетний Федор из Брянской области, получивший ранение во время нападения украинских диверсантов, рассказал в эфире телеканала "Россия 24", почему не сбежал, а спас девочек."Я понял, что на месте не надо сидеть, а лучше идти. Когда мы забежали за дома, я начал снимать куртку. Вижу, у меня в куртке дырка, кровь пошла — я так понял, что это пуля", — сказал он. Утром 2 марта на территорию Климовского района проникла украинская диверсионно-разведывательная группа. По официальным данным, ее участники обстреляли как минимум два автомобиля, убив водителей. В одной из расстрелянных машин Федор и две девочки ехали в школу. Несмотря на ранение, мальчик смог выбраться сам и спасти девочек.Сейчас Федор остается под наблюдением врачей в больнице. Медики расценивают его состояние как тяжелое, но соответствующее второму дню после операции. Мальчик получает все необходимое лечение.Региональные власти готовят документы для награждения Федора медалью "За отвагу".

https://ria.ru/20230303/telebashnya-1855759571.html

брянская область

климовский район

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

брянская область, климовский район, украина, происшествия