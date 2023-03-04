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Брянский мальчик Федор рассказал, как получил ранение - РИА Новости, 04.03.2023
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15:26 04.03.2023 (обновлено: 21:28 04.03.2023)
https://ria.ru/20230304/ranenie-1855845946.html
Брянский мальчик Федор рассказал, как получил ранение
Брянский мальчик Федор рассказал, как получил ранение - РИА Новости, 04.03.2023
Брянский мальчик Федор рассказал, как получил ранение
Десятилетний Федор из Брянской области, получивший ранение во время нападения украинских диверсантов, рассказал в эфире телеканала "Россия 24", почему не... РИА Новости, 04.03.2023
2023-03-04T15:26
2023-03-04T21:28
брянская область
климовский район
украина
происшествия
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БРЯНСК, 4 мар — РИА Новости. Десятилетний Федор из Брянской области, получивший ранение во время нападения украинских диверсантов, рассказал в эфире телеканала "Россия 24", почему не сбежал, а спас девочек."Я понял, что на месте не надо сидеть, а лучше идти. Когда мы забежали за дома, я начал снимать куртку. Вижу, у меня в куртке дырка, кровь пошла — я так понял, что это пуля", — сказал он. Утром 2 марта на территорию Климовского района проникла украинская диверсионно-разведывательная группа. По официальным данным, ее участники обстреляли как минимум два автомобиля, убив водителей. В одной из расстрелянных машин Федор и две девочки ехали в школу. Несмотря на ранение, мальчик смог выбраться сам и спасти девочек.Сейчас Федор остается под наблюдением врачей в больнице. Медики расценивают его состояние как тяжелое, но соответствующее второму дню после операции. Мальчик получает все необходимое лечение.Региональные власти готовят документы для награждения Федора медалью "За отвагу".
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брянская область, климовский район, украина, происшествия
Брянская область, Климовский район, Украина, Происшествия
Брянский мальчик Федор рассказал, как получил ранение

Мальчик Федор рассказал, как украинские диверсанты ранили его при атаке в Брянской области

© РИА Новости / Пресс-служба губернатора Брянской области | Перейти в медиабанкГубернатор Брянской области Александр Богомаз навещает в больнице десятилетнего Федора, пострадавшего при атаке украинских диверсантов на Брянскую область
Губернатор Брянской области Александр Богомаз навещает в больнице десятилетнего Федора, пострадавшего при атаке украинских диверсантов на Брянскую область - РИА Новости, 1920, 04.03.2023
© РИА Новости / Пресс-служба губернатора Брянской области
Перейти в медиабанк
Губернатор Брянской области Александр Богомаз навещает в больнице десятилетнего Федора, пострадавшего при атаке украинских диверсантов на Брянскую область
Читать ria.ru в
БРЯНСК, 4 мар — РИА Новости. Десятилетний Федор из Брянской области, получивший ранение во время нападения украинских диверсантов, рассказал в эфире телеканала "Россия 24", почему не сбежал, а спас девочек.
"Я понял, что на месте не надо сидеть, а лучше идти. Когда мы забежали за дома, я начал снимать куртку. Вижу, у меня в куртке дырка, кровь пошла — я так понял, что это пуля", — сказал он.
Утром 2 марта на территорию Климовского района проникла украинская диверсионно-разведывательная группа. По официальным данным, ее участники обстреляли как минимум два автомобиля, убив водителей. В одной из расстрелянных машин Федор и две девочки ехали в школу. Несмотря на ранение, мальчик смог выбраться сам и спасти девочек.
Сейчас Федор остается под наблюдением врачей в больнице. Медики расценивают его состояние как тяжелое, но соответствующее второму дню после операции. Мальчик получает все необходимое лечение.
Региональные власти готовят документы для награждения Федора медалью "За отвагу".
Федор, ты – наш герой: специальная подсветка на телебашне Брянска в честь пострадавшего при нападении мальчика - РИА Новости, 1920, 03.03.2023
На телебашне в Брянске загорелась подсветка в поддержку мальчика Федора
3 марта, 20:37
 
Брянская областьКлимовский районУкраинаПроисшествия
 
 
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