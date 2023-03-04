Брянский мальчик Федор рассказал, как получил ранение
Мальчик Федор рассказал, как украинские диверсанты ранили его при атаке в Брянской области
© РИА Новости / Пресс-служба губернатора Брянской области | Перейти в медиабанкГубернатор Брянской области Александр Богомаз навещает в больнице десятилетнего Федора, пострадавшего при атаке украинских диверсантов на Брянскую область
Губернатор Брянской области Александр Богомаз навещает в больнице десятилетнего Федора, пострадавшего при атаке украинских диверсантов на Брянскую область
БРЯНСК, 4 мар — РИА Новости. Десятилетний Федор из Брянской области, получивший ранение во время нападения украинских диверсантов, рассказал в эфире телеканала "Россия 24", почему не сбежал, а спас девочек.
"Я понял, что на месте не надо сидеть, а лучше идти. Когда мы забежали за дома, я начал снимать куртку. Вижу, у меня в куртке дырка, кровь пошла — я так понял, что это пуля", — сказал он.
Утром 2 марта на территорию Климовского района проникла украинская диверсионно-разведывательная группа. По официальным данным, ее участники обстреляли как минимум два автомобиля, убив водителей. В одной из расстрелянных машин Федор и две девочки ехали в школу. Несмотря на ранение, мальчик смог выбраться сам и спасти девочек.
Сейчас Федор остается под наблюдением врачей в больнице. Медики расценивают его состояние как тяжелое, но соответствующее второму дню после операции. Мальчик получает все необходимое лечение.
Региональные власти готовят документы для награждения Федора медалью "За отвагу".