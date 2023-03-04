https://ria.ru/20230304/pvo-1855878434.html
В Донецке сработала система ПВО
В Донецке сработала система ПВО - РИА Новости, 04.03.2023
В Донецке сработала система ПВО
В Донецке сработала противовоздушная оборона, ее залпы были слышны в центре города, передаёт корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 04.03.2023
2023-03-04T19:25
2023-03-04T19:25
2023-03-04T19:25
специальная военная операция на украине
донецк
россия
ми-8 амтш
происшествия
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ДОНЕЦК, 4 мар - РИА Новости. В Донецке сработала противовоздушная оборона, ее залпы были слышны в центре города, передаёт корреспондент РИА Новости. Жители города публикуют в соцсетях осколки неизвестной ракеты, упавшей в центре города на набережной реки Кальмиус. Ранее в субботу, 4 марта, пресс-служба Минобороны РФ сообщила, что за минувшие сутки российские системы ПВО сбили украинский военный вертолет Ми-8, 11 беспилотников и 12 снарядов РСЗО HIMARS. Всего с начала проведения спецоперации было уничтожено 394 украинских военных самолета, 215 вертолетов, 3324 беспилотных летательных аппарата, 408 зенитных ракетных комплексов, 8145 танков и других боевых бронированных машин, 1049 боевых машин реактивных систем залпового огня, 4273 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 8722 единицы специальной военной автомобильной техники.
https://ria.ru/20230217/rossiya-1852529089.html
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донецк, россия, ми-8 амтш, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Россия, Ми-8 АМТШ, Происшествия
В Донецке сработала система ПВО
В Донецке сработала система ПВО, залп которой слышали в центре города
ДОНЕЦК, 4 мар - РИА Новости. В Донецке сработала противовоздушная оборона, ее залпы были слышны в центре города, передаёт корреспондент РИА Новости.
Жители города публикуют в соцсетях осколки неизвестной ракеты, упавшей в центре города на набережной реки Кальмиус.
Ранее в субботу, 4 марта, пресс-служба Минобороны РФ
сообщила, что за минувшие сутки российские системы ПВО сбили украинский военный вертолет Ми
-8, 11 беспилотников и 12 снарядов РСЗО HIMARS.
Всего с начала проведения спецоперации было уничтожено 394 украинских военных самолета, 215 вертолетов, 3324 беспилотных летательных аппарата, 408 зенитных ракетных комплексов, 8145 танков и других боевых бронированных машин, 1049 боевых машин реактивных систем залпового огня, 4273 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 8722 единицы специальной военной автомобильной техники.
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