https://ria.ru/20230304/putin-1855853584.html
"Он не блефует". Американский разведчик припомнил слова Путина об Украине
"Он не блефует". Американский разведчик припомнил слова Путина об Украине - РИА Новости, 04.03.2023
"Он не блефует". Американский разведчик припомнил слова Путина об Украине
Президент России Владимир Путин всегда открыто говорит о своих целях на Украине, заявил офицер разведки Корпуса морской пехоты США в отставке Скотт Риттер в... РИА Новости, 04.03.2023
2023-03-04T16:18
2023-03-04T16:18
2023-03-04T21:50
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Президент России Владимир Путин всегда открыто говорит о своих целях на Украине, заявил офицер разведки Корпуса морской пехоты США в отставке Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Judging Freedom."У кого-то есть вопросы? Ответы находятся на поверхности, в словах президента. Вот что я хочу сказать о Путине. Он не блефует — если он что-то говорит, то он это делает", — отметил военный.По его словам, российский лидер всегда ведет себя последовательно, не скрывает намерений и прямо говорит о планах. Путин достигнет цели по освобождению Донбасса и созданию там благоприятных социальных и экономических условий для жизни, убежден Риттер."Запад снабжает Украину натовским оружием, которое угрожает гражданам России, поэтому Путин как глава государства будет защищать людей и не позволит, чтобы это оружие находилось рядом с границей страны", — подчеркнул он.Сейчас не только западные лидеры, но и сами украинцы осознают, что не смогут одержать победу в этом конфликте. НАТО не способна в полной мере поддержать ВСУ из-за нехватки боеприпасов и слабой подготовки, подытожил офицер.
https://ria.ru/20230304/ukraina-1855847433.html
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, США, Владимир Путин, Скотт Риттер, НАТО, Вооруженные силы Украины
"Он не блефует". Американский разведчик припомнил слова Путина об Украине
Офицер разведки США Риттер заявил, что Путин последователен в достижении целей на Украине