В США признали страшную для Украины правду, сказанную Путиным
Офицер разведки США Риттер: Запад скрывает правоту Путина про украинский национализм
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Запад осознает, что на Украине из националиста Степана Бандеры сделали народного героя, но всячески скрывает это, заявил бывший офицер разведки Корпуса морской пехоты США Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Justin Podur.
"Осознавая, что украинцы сделали Бандеру национальным героем, ты сидишь и думаешь, что, возможно, Путин прав. Но Запад всячески скрывает этот факт", — сказал он.
Офицер отметил, что на Украине поют песни о Бандере и ставят в его честь памятники, воспитывая таким образом молодежь, но на Западе по-прежнему говорят, что спецоперация на Украине началась без какой-либо причины.
В середине января, на встрече с работниками Обуховского завода Путин напомнил, что киевские власти прославляют Бандеру, который был пособником Гитлера, а украинские боевики продолжают практику заградотрядов и расстрелов мирных жителей в Донбассе и на прилегающих территориях.
Степан Бандера был лидером Организации украинских националистов* (ОУН*) и одним из главных инициаторов создания ее боевого крыла — "Украинской повстанческой армии"*. УПА* сформировали в октябре 1942 года, и, хотя ее целью провозглашалась борьба за независимость Украины, она воевала против советских войск, сотрудничая с гитлеровцами. На счету ОУН-УПА* множество преступлений, в том числе Волынская резня — массовое уничтожение польского населения Волыни в 1943 году. Тогда зверски были убиты и тысячи украинцев, отказывавшихся сотрудничать c националистами.
* Запрещенная в России экстремистская организация.
В середине января, на встрече с работниками Обуховского завода Путин напомнил, что киевские власти прославляют Бандеру, который был пособником Гитлера, а украинские боевики продолжают практику заградотрядов и расстрелов мирных жителей в Донбассе и на прилегающих территориях.
Степан Бандера был лидером Организации украинских националистов* (ОУН*) и одним из главных инициаторов создания ее боевого крыла — "Украинской повстанческой армии"*. УПА* сформировали в октябре 1942 года, и, хотя ее целью провозглашалась борьба за независимость Украины, она воевала против советских войск, сотрудничая с гитлеровцами. На счету ОУН-УПА* множество преступлений, в том числе Волынская резня — массовое уничтожение польского населения Волыни в 1943 году. Тогда зверски были убиты и тысячи украинцев, отказывавшихся сотрудничать c националистами.
* Запрещенная в России экстремистская организация.