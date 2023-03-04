Рейтинг@Mail.ru
В США признали страшную для Украины правду, сказанную Путиным - РИА Новости, 04.03.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:16 04.03.2023 (обновлено: 14:35 04.03.2023)
https://ria.ru/20230304/putin-1855820400.html
В США признали страшную для Украины правду, сказанную Путиным
В США признали страшную для Украины правду, сказанную Путиным - РИА Новости, 04.03.2023
В США признали страшную для Украины правду, сказанную Путиным
Запад осознает, что на Украине из националиста Степана Бандеры сделали народного героя, но всячески скрывает это, заявил бывший офицер разведки Корпуса морской... РИА Новости, 04.03.2023
2023-03-04T12:16
2023-03-04T14:35
специальная военная операция на украине
в мире
украина
сша
скотт риттер
владимир путин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/1b/1854518493_0:0:3070:1728_1920x0_80_0_0_1a098255b69634f2713e1a7d07d9b1a5.jpg
МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Запад осознает, что на Украине из националиста Степана Бандеры сделали народного героя, но всячески скрывает это, заявил бывший офицер разведки Корпуса морской пехоты США Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Justin Podur."Осознавая, что украинцы сделали Бандеру национальным героем, ты сидишь и думаешь, что, возможно, Путин прав. Но Запад всячески скрывает этот факт", — сказал он.Офицер отметил, что на Украине поют песни о Бандере и ставят в его честь памятники, воспитывая таким образом молодежь, но на Западе по-прежнему говорят, что спецоперация на Украине началась без какой-либо причины.В середине января, на встрече с работниками Обуховского завода Путин напомнил, что киевские власти прославляют Бандеру, который был пособником Гитлера, а украинские боевики продолжают практику заградотрядов и расстрелов мирных жителей в Донбассе и на прилегающих территориях.Степан Бандера был лидером Организации украинских националистов* (ОУН*) и одним из главных инициаторов создания ее боевого крыла — "Украинской повстанческой армии"*. УПА* сформировали в октябре 1942 года, и, хотя ее целью провозглашалась борьба за независимость Украины, она воевала против советских войск, сотрудничая с гитлеровцами. На счету ОУН-УПА* множество преступлений, в том числе Волынская резня — массовое уничтожение польского населения Волыни в 1943 году. Тогда зверски были убиты и тысячи украинцев, отказывавшихся сотрудничать c националистами.* Запрещенная в России экстремистская организация.
https://ria.ru/20230304/zelenskiy-1855802958.html
https://ria.ru/20230304/otkaz-1855790609.html
украина
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/1b/1854518493_89:0:2820:2048_1920x0_80_0_0_18953c3fe2e2abe58e6436eff40109d2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, сша, скотт риттер, владимир путин
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, США, Скотт Риттер, Владимир Путин
В США признали страшную для Украины правду, сказанную Путиным

Офицер разведки США Риттер: Запад скрывает правоту Путина про украинский национализм

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 04.03.2023
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Запад осознает, что на Украине из националиста Степана Бандеры сделали народного героя, но всячески скрывает это, заявил бывший офицер разведки Корпуса морской пехоты США Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Justin Podur.
"Осознавая, что украинцы сделали Бандеру национальным героем, ты сидишь и думаешь, что, возможно, Путин прав. Но Запад всячески скрывает этот факт", — сказал он.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 04.03.2023
Слова Зеленского о положении ВСУ шокировали пользователей Сети
Вчера, 09:28
Офицер отметил, что на Украине поют песни о Бандере и ставят в его честь памятники, воспитывая таким образом молодежь, но на Западе по-прежнему говорят, что спецоперация на Украине началась без какой-либо причины.

В середине января, на встрече с работниками Обуховского завода Путин напомнил, что киевские власти прославляют Бандеру, который был пособником Гитлера, а украинские боевики продолжают практику заградотрядов и расстрелов мирных жителей в Донбассе и на прилегающих территориях.

Степан Бандера был лидером Организации украинских националистов* (ОУН*) и одним из главных инициаторов создания ее боевого крыла — "Украинской повстанческой армии"*. УПА* сформировали в октябре 1942 года, и, хотя ее целью провозглашалась борьба за независимость Украины, она воевала против советских войск, сотрудничая с гитлеровцами. На счету ОУН-УПА* множество преступлений, в том числе Волынская резня — массовое уничтожение польского населения Волыни в 1943 году. Тогда зверски были убиты и тысячи украинцев, отказывавшихся сотрудничать c националистами.

* Запрещенная в России экстремистская организация.
Украинский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 04.03.2023
В США рассказали, что произойдет с Украиной из-за отказа от переговоров
Вчера, 04:50
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаСШАСкотт РиттерВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала