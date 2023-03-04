https://ria.ru/20230304/putin-1855820400.html

В США признали страшную для Украины правду, сказанную Путиным

В США признали страшную для Украины правду, сказанную Путиным - РИА Новости, 04.03.2023

В США признали страшную для Украины правду, сказанную Путиным

Запад осознает, что на Украине из националиста Степана Бандеры сделали народного героя, но всячески скрывает это, заявил бывший офицер разведки Корпуса морской... РИА Новости, 04.03.2023

2023-03-04T12:16

2023-03-04T12:16

2023-03-04T14:35

специальная военная операция на украине

в мире

украина

сша

скотт риттер

владимир путин

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МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Запад осознает, что на Украине из националиста Степана Бандеры сделали народного героя, но всячески скрывает это, заявил бывший офицер разведки Корпуса морской пехоты США Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Justin Podur."Осознавая, что украинцы сделали Бандеру национальным героем, ты сидишь и думаешь, что, возможно, Путин прав. Но Запад всячески скрывает этот факт", — сказал он.Офицер отметил, что на Украине поют песни о Бандере и ставят в его честь памятники, воспитывая таким образом молодежь, но на Западе по-прежнему говорят, что спецоперация на Украине началась без какой-либо причины.В середине января, на встрече с работниками Обуховского завода Путин напомнил, что киевские власти прославляют Бандеру, который был пособником Гитлера, а украинские боевики продолжают практику заградотрядов и расстрелов мирных жителей в Донбассе и на прилегающих территориях.Степан Бандера был лидером Организации украинских националистов* (ОУН*) и одним из главных инициаторов создания ее боевого крыла — "Украинской повстанческой армии"*. УПА* сформировали в октябре 1942 года, и, хотя ее целью провозглашалась борьба за независимость Украины, она воевала против советских войск, сотрудничая с гитлеровцами. На счету ОУН-УПА* множество преступлений, в том числе Волынская резня — массовое уничтожение польского населения Волыни в 1943 году. Тогда зверски были убиты и тысячи украинцев, отказывавшихся сотрудничать c националистами.* Запрещенная в России экстремистская организация.

https://ria.ru/20230304/zelenskiy-1855802958.html

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в мире, украина, сша, скотт риттер, владимир путин