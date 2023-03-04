Рейтинг@Mail.ru
В Израиле десятки тысяч человек вышли на протесты против судебной реформы - РИА Новости, 04.03.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:21 04.03.2023
https://ria.ru/20230304/protest-1855901099.html
В Израиле десятки тысяч человек вышли на протесты против судебной реформы
В Израиле десятки тысяч человек вышли на протесты против судебной реформы - РИА Новости, 04.03.2023
В Израиле десятки тысяч человек вышли на протесты против судебной реформы
Десятки тысяч человек по всему Израилю протестовали в субботу против судебной реформы, сообщает газета Times of Israel. РИА Новости, 04.03.2023
2023-03-04T23:21
2023-03-04T23:21
в мире
израиль
тель-авив
иерусалим
ицхак герцог
кнессет израиля
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/14/1853234301_0:188:3072:1916_1920x0_80_0_0_23e611f5ec55f29f7b1655fe76c98fbd.jpg
МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Десятки тысяч человек по всему Израилю протестовали в субботу против судебной реформы, сообщает газета Times of Israel. Массовые протесты продолжаются в Израиле на фоне одобрения к рассмотрению в Кнессете второй части планируемой судебной реформы. Израильтяне протестуют против судебной реформы девятую неделю подряд. "Десятки тысяч израильтян вышли на улицы в субботу вечером по всей стране", - говорится в сообщении издания. По данным источников из полиции издания Haaretz, около 150 тысяч человек вышли на акцию протеста в Тель-Авиве. Представленный законопроект ограничит влияние Верховного суда на процесс принятия базовых законов, позволит парламентариям оспаривать решения Верховного суда, даст правительству контроль над процедурой назначения судей. Первую часть предлагаемой реформы израильский кнессет принял в первом чтении в минувший понедельник. Ранее президент Израиля Ицхак Герцог призвал правительство приостановить процесс проведения реформы и вернуться к диалогу с оппозицией. Противники реформы проводят регулярные многотысячные демонстрации в Тель-Авиве и Иерусалиме с начала января.
https://ria.ru/20230226/izrail-1854350705.html
https://ria.ru/20230226/germaniya-1854363218.html
израиль
тель-авив
иерусалим
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/14/1853234301_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_469025054663714594e63b038d88c57a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, израиль, тель-авив, иерусалим, ицхак герцог, кнессет израиля
В мире, Израиль, Тель-Авив, Иерусалим, Ицхак Герцог, Кнессет Израиля
В Израиле десятки тысяч человек вышли на протесты против судебной реформы

Times of Israel: десятки тысяч человек в Израиле вышли на протесты против судебной реформы

© AP Photo / Ohad ZwigenbergИзраильтяне, выступающие против судебной реформы
Израильтяне, выступающие против судебной реформы - РИА Новости, 1920, 04.03.2023
© AP Photo / Ohad Zwigenberg
Израильтяне, выступающие против судебной реформы. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Десятки тысяч человек по всему Израилю протестовали в субботу против судебной реформы, сообщает газета Times of Israel.
Массовые протесты продолжаются в Израиле на фоне одобрения к рассмотрению в Кнессете второй части планируемой судебной реформы. Израильтяне протестуют против судебной реформы девятую неделю подряд.
Участники митинга в Тель-Авиве - РИА Новости, 1920, 26.02.2023
В Израиле задержали 21 человека при протестах против судебной реформы
26 февраля, 01:49
"Десятки тысяч израильтян вышли на улицы в субботу вечером по всей стране", - говорится в сообщении издания.
По данным источников из полиции издания Haaretz, около 150 тысяч человек вышли на акцию протеста в Тель-Авиве.
Представленный законопроект ограничит влияние Верховного суда на процесс принятия базовых законов, позволит парламентариям оспаривать решения Верховного суда, даст правительству контроль над процедурой назначения судей. Первую часть предлагаемой реформы израильский кнессет принял в первом чтении в минувший понедельник.
Ранее президент Израиля Ицхак Герцог призвал правительство приостановить процесс проведения реформы и вернуться к диалогу с оппозицией. Противники реформы проводят регулярные многотысячные демонстрации в Тель-Авиве и Иерусалиме с начала января.
Участники манифестации за мир и против дальнейшей эскалации конфликта через поставки оружия на Украину в Берлине, Германия - РИА Новости, 1920, 26.02.2023
Запад лжет о мире с помощью оружия, заявила немецкий политик
26 февраля, 08:17
 
В миреИзраильТель-АвивИерусалимИцхак ГерцогКнессет Израиля
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала