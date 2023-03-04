https://ria.ru/20230304/protest-1855901099.html

В Израиле десятки тысяч человек вышли на протесты против судебной реформы

В Израиле десятки тысяч человек вышли на протесты против судебной реформы - РИА Новости, 04.03.2023

В Израиле десятки тысяч человек вышли на протесты против судебной реформы

Десятки тысяч человек по всему Израилю протестовали в субботу против судебной реформы, сообщает газета Times of Israel. РИА Новости, 04.03.2023

2023-03-04T23:21

2023-03-04T23:21

2023-03-04T23:21

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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Десятки тысяч человек по всему Израилю протестовали в субботу против судебной реформы, сообщает газета Times of Israel. Массовые протесты продолжаются в Израиле на фоне одобрения к рассмотрению в Кнессете второй части планируемой судебной реформы. Израильтяне протестуют против судебной реформы девятую неделю подряд. "Десятки тысяч израильтян вышли на улицы в субботу вечером по всей стране", - говорится в сообщении издания. По данным источников из полиции издания Haaretz, около 150 тысяч человек вышли на акцию протеста в Тель-Авиве. Представленный законопроект ограничит влияние Верховного суда на процесс принятия базовых законов, позволит парламентариям оспаривать решения Верховного суда, даст правительству контроль над процедурой назначения судей. Первую часть предлагаемой реформы израильский кнессет принял в первом чтении в минувший понедельник. Ранее президент Израиля Ицхак Герцог призвал правительство приостановить процесс проведения реформы и вернуться к диалогу с оппозицией. Противники реформы проводят регулярные многотысячные демонстрации в Тель-Авиве и Иерусалиме с начала января.

https://ria.ru/20230226/izrail-1854350705.html

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в мире, израиль, тель-авив, иерусалим, ицхак герцог, кнессет израиля