https://ria.ru/20230304/protest-1855872900.html

В Париже сотни мигрантов протестуют против упрощения депортации

В Париже сотни мигрантов протестуют против упрощения депортации - РИА Новости, 04.03.2023

В Париже сотни мигрантов протестуют против упрощения депортации

Сотни мигрантов из африканских стран вышли на улицы Парижа в знак протеста против нового законопроекта, ужесточающего правила иммиграции в страну, передает... РИА Новости, 04.03.2023

2023-03-04T18:43

2023-03-04T18:43

2023-03-04T19:00

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жеральд дарманен

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ПАРИЖ, 4 мар – РИА Новости. Сотни мигрантов из африканских стран вышли на улицы Парижа в знак протеста против нового законопроекта, ужесточающего правила иммиграции в страну, передает корреспондент РИА Новости. Сотни темнокожих мигрантов собрались на площади Шато Руж на севере Парижа на демонстрацию против законопроекта "об убежище и миграции". Они скандируют лозунги "Легализуем всех нелегалов", "Работа без документов – это страдание для африканцев". Участники несут растяжку, на которой можно прочитать: "Против репрессий, заключения под стражу и депортаций!", "За гостеприимную миграционную политику". Акцию организуют французские НПО по защите мигрантов, а также ряд ассоциаций иностранных рабочих и профсоюзов. Ранее они опубликовали петицию против законопроекта, отметив, что он является "фундаментальным нарушением прав мигрантов" и ставит целью "закрепить в законе произвол и репрессивные практики префектов". Новый закон "об убежище и миграции", который во Франции называют "законом Дарманена", включает в себя множество мер, упрощающих депортацию мигрантов. Он также предполагает депортацию из Франции совершивших преступления иностранцев. По словам главы МВД страны Жеральда Дарманена, это "самый жесткий" законопроект, когда-либо представленный французским правительством по вопросам иммиграции. Законопроект выделяет возможность легализовать пребывание в стране тех мигрантов, которые могут найти работу в секторе, где не хватает сотрудников. Дарманен также хочет ужесточить правила пребывания во Франции по семейной визе и ввести обязательный экзамен по французскому для членов семей тех, кто приезжает в страну с целью воссоединения семьи. В ноябре МВД заявило, что усилит контроль за депортацией нелегальных мигрантов. Дарманен сообщил, что нелегальных мигрантов, которые должны покинуть Францию, будут добавлять в список разыскиваемых лиц, чтобы проследить, что они действительно покинут страну. Законопроект начнет рассматриваться в Сенате Франции в конце марта. Согласно опубликованному в 2022 году отчету Национального института статистики и экономических исследований Франции (Insee), в 2021 году на территории страны проживали 7 миллионов иммигрантов, из которых 2,5 получили французское гражданство за время их нахождения в стране. Число иностранцев, проживающих во Франции, составляет 5,2 миллиона человек, или 7,7% от общего населения страны. Эта цифра состоит из 4,5 миллиона иммигрантов, не имеющих французского гражданства, и 0,8 миллиона детей-иностранцев, рожденных на территории Франции. На 2021 год население Франции составляло около 67,5 миллиона человек. 47,5% всех мигрантов, находящихся на территории Франции, являются выходцами из африканских стран.

https://ria.ru/20210907/migranty-1749088262.html

https://ria.ru/20221202/velikobritaniya-1835723146.html

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Многочисленная акция протеста мигрантов в Париже против ужесточения депортации Многочисленная акция протеста мигрантов в Париже против ужесточения депортации 2023-03-04T18:43 true PT0M31S

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в мире, франция, париж, жеральд дарманен