https://ria.ru/20230304/prognoz-1855786577.html

"Смертельно для ВСУ". Чешский генерал дал Украине неутешительный прогноз

"Смертельно для ВСУ". Чешский генерал дал Украине неутешительный прогноз - РИА Новости, 04.03.2023

"Смертельно для ВСУ". Чешский генерал дал Украине неутешительный прогноз

Украина потеряла возможность вернуть потерянные территории, а ВСУ терпят неудачи. Такое мнение в беседе с Parlamentní listy высказал бывший глава военной... РИА Новости, 04.03.2023

2023-03-04T02:40

2023-03-04T02:40

2023-03-04T02:40

в мире

украина

чехия

вооруженные силы украины

владимир зеленский

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МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Украина потеряла возможность вернуть потерянные территории, а ВСУ терпят неудачи. Такое мнение в беседе с Parlamentní listy высказал бывший глава военной разведки Чехии генерал Андор Шандор.По его мнению, поставляемая Западом техника не покрывает всех нужд украинской армии и приходит с опозданием."Зачастую у западных союзников просто нет столько техники и, главное, боеприпасов, сколько нужно украинцам. Армии уже достигли пределов своих возможностей", — добавил Шандор.Генерал пришел к выводу, что стратегически Киев уже проиграл, а в кулуарах Владимиру Зеленскому ставят военные ультиматумы. По его словам, публичные заявления западных политиков расходятся с тем, что они способны или готовы сделать.В Москве не раз заявляли, что западная военная помощь не сулит Украине ничего хорошего и только затягивает конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российских ВКС.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20230303/vsu-1855724764.html

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украина

чехия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, украина, чехия, вооруженные силы украины, владимир зеленский