"Смертельно для ВСУ". Чешский генерал дал Украине неутешительный прогноз
Чешский генерал Шандор заявил, что российская тактика смертельна для украинских войск
© AP Photo / LIBKOSУкраинские военные
© AP Photo / LIBKOS
Украинские военные. Архивное фото
МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Украина потеряла возможность вернуть потерянные территории, а ВСУ терпят неудачи. Такое мнение в беседе с Parlamentní listy высказал бывший глава военной разведки Чехии генерал Андор Шандор.
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"Российская тактика смертельна для украинских войск. Ежедневными артиллерийскими обстрелами, короткими вылазками они держат украинские войска в напряжении, заставляют беспрестанно вести боевые действия, нести максимальные потери", — заявил он.
По его мнению, поставляемая Западом техника не покрывает всех нужд украинской армии и приходит с опозданием.
"Зачастую у западных союзников просто нет столько техники и, главное, боеприпасов, сколько нужно украинцам. Армии уже достигли пределов своих возможностей", — добавил Шандор.
Генерал пришел к выводу, что стратегически Киев уже проиграл, а в кулуарах Владимиру Зеленскому ставят военные ультиматумы. По его словам, публичные заявления западных политиков расходятся с тем, что они способны или готовы сделать.
В Москве не раз заявляли, что западная военная помощь не сулит Украине ничего хорошего и только затягивает конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российских ВКС.
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