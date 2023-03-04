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"Смертельно для ВСУ". Чешский генерал дал Украине неутешительный прогноз - РИА Новости, 04.03.2023
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02:40 04.03.2023
https://ria.ru/20230304/prognoz-1855786577.html
"Смертельно для ВСУ". Чешский генерал дал Украине неутешительный прогноз
"Смертельно для ВСУ". Чешский генерал дал Украине неутешительный прогноз - РИА Новости, 04.03.2023
"Смертельно для ВСУ". Чешский генерал дал Украине неутешительный прогноз
Украина потеряла возможность вернуть потерянные территории, а ВСУ терпят неудачи. Такое мнение в беседе с Parlamentní listy высказал бывший глава военной... РИА Новости, 04.03.2023
2023-03-04T02:40
2023-03-04T02:40
в мире
украина
чехия
вооруженные силы украины
владимир зеленский
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МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Украина потеряла возможность вернуть потерянные территории, а ВСУ терпят неудачи. Такое мнение в беседе с Parlamentní listy высказал бывший глава военной разведки Чехии генерал Андор Шандор.По его мнению, поставляемая Западом техника не покрывает всех нужд украинской армии и приходит с опозданием."Зачастую у западных союзников просто нет столько техники и, главное, боеприпасов, сколько нужно украинцам. Армии уже достигли пределов своих возможностей", — добавил Шандор.Генерал пришел к выводу, что стратегически Киев уже проиграл, а в кулуарах Владимиру Зеленскому ставят военные ультиматумы. По его словам, публичные заявления западных политиков расходятся с тем, что они способны или готовы сделать.В Москве не раз заявляли, что западная военная помощь не сулит Украине ничего хорошего и только затягивает конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российских ВКС.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20230303/vsu-1855724764.html
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в мире, украина, чехия, вооруженные силы украины, владимир зеленский
В мире, Украина, Чехия, Вооруженные силы Украины, Владимир Зеленский
"Смертельно для ВСУ". Чешский генерал дал Украине неутешительный прогноз

Чешский генерал Шандор заявил, что российская тактика смертельна для украинских войск

© AP Photo / LIBKOSУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 04.03.2023
© AP Photo / LIBKOS
Украинские военные. Архивное фото
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МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Украина потеряла возможность вернуть потерянные территории, а ВСУ терпят неудачи. Такое мнение в беседе с Parlamentní listy высказал бывший глава военной разведки Чехии генерал Андор Шандор.
«
"Российская тактика смертельна для украинских войск. Ежедневными артиллерийскими обстрелами, короткими вылазками они держат украинские войска в напряжении, заставляют беспрестанно вести боевые действия, нести максимальные потери", — заявил он.
По его мнению, поставляемая Западом техника не покрывает всех нужд украинской армии и приходит с опозданием.
"Зачастую у западных союзников просто нет столько техники и, главное, боеприпасов, сколько нужно украинцам. Армии уже достигли пределов своих возможностей", — добавил Шандор.
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Генерал пришел к выводу, что стратегически Киев уже проиграл, а в кулуарах Владимиру Зеленскому ставят военные ультиматумы. По его словам, публичные заявления западных политиков расходятся с тем, что они способны или готовы сделать.
В Москве не раз заявляли, что западная военная помощь не сулит Украине ничего хорошего и только затягивает конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российских ВКС.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
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