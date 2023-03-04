https://ria.ru/20230304/pomosch-1855808408.html

Российские военные доставили гумпомощь жителям Запорожской области

Российские военные доставили гумпомощь жителям Запорожской области - РИА Новости, 04.03.2023

Российские военные доставили гумпомощь жителям Запорожской области

Военнослужащие Вооруженных сил России и волонтеры доставили гуманитарную помощь для жителей прифронтовых сел Запорожской области, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 04.03.2023

2023-03-04T10:14

2023-03-04T10:14

2023-03-04T10:14

запорожская область

вооруженные силы рф

безопасность

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МЕЛИТОПОЛЬ, 4 мар – РИА Новости. Военнослужащие Вооруженных сил России и волонтеры доставили гуманитарную помощь для жителей прифронтовых сел Запорожской области, передает корреспондент РИА Новости. Несколько сотен продуктовых наборов для жителей трех населенных пунктов, находящихся в непосредственной близости к линии боевого соприкосновения в Запорожской области, доставили военнослужащие Вооруженных сил России. В наборы вошли крупы, масло, консервы и другие продукты. По словам офицера ВС РФ, данные наборы формировались с учетом пожеланий и потребностей жителей. Доставка осуществлялась в одни из самых труднодоступных населенных пунктов, передает корреспондент РИА Новости.

https://ria.ru/20230220/pomosch-1853136533.html

запорожская область

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

запорожская область, вооруженные силы рф, безопасность