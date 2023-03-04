https://ria.ru/20230304/pomosch-1855808408.html
Российские военные доставили гумпомощь жителям Запорожской области
Российские военные доставили гумпомощь жителям Запорожской области - РИА Новости, 04.03.2023
Российские военные доставили гумпомощь жителям Запорожской области
Военнослужащие Вооруженных сил России и волонтеры доставили гуманитарную помощь для жителей прифронтовых сел Запорожской области, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 04.03.2023
2023-03-04T10:14
2023-03-04T10:14
2023-03-04T10:14
запорожская область
вооруженные силы рф
безопасность
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МЕЛИТОПОЛЬ, 4 мар – РИА Новости. Военнослужащие Вооруженных сил России и волонтеры доставили гуманитарную помощь для жителей прифронтовых сел Запорожской области, передает корреспондент РИА Новости. Несколько сотен продуктовых наборов для жителей трех населенных пунктов, находящихся в непосредственной близости к линии боевого соприкосновения в Запорожской области, доставили военнослужащие Вооруженных сил России. В наборы вошли крупы, масло, консервы и другие продукты. По словам офицера ВС РФ, данные наборы формировались с учетом пожеланий и потребностей жителей. Доставка осуществлялась в одни из самых труднодоступных населенных пунктов, передает корреспондент РИА Новости.
https://ria.ru/20230220/pomosch-1853136533.html
запорожская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
запорожская область, вооруженные силы рф, безопасность
Запорожская область, Вооруженные силы РФ, Безопасность
Российские военные доставили гумпомощь жителям Запорожской области
Российские военные доставили гуманитарную помощь в прифронтовые села Запорожской области
МЕЛИТОПОЛЬ, 4 мар – РИА Новости. Военнослужащие Вооруженных сил России и волонтеры доставили гуманитарную помощь для жителей прифронтовых сел Запорожской области, передает корреспондент РИА Новости.
Несколько сотен продуктовых наборов для жителей трех населенных пунктов, находящихся в непосредственной близости к линии боевого соприкосновения в Запорожской области, доставили военнослужащие Вооруженных сил России.
В наборы вошли крупы, масло, консервы и другие продукты. По словам офицера ВС РФ, данные наборы формировались с учетом пожеланий и потребностей жителей. Доставка осуществлялась в одни из самых труднодоступных населенных пунктов, передает корреспондент РИА Новости.
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