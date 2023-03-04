https://ria.ru/20230304/pogoda-1855838211.html

Москвичам рассказали, какой будет погода на следующей неделе

Москвичам рассказали, какой будет погода на следующей неделе - РИА Новости, 04.03.2023

Москвичам рассказали, какой будет погода на следующей неделе

Температура выше нормы и осадки ожидаются в московском регионе в ближайшие дни, сообщил в своём телеграм-канале ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил... РИА Новости, 04.03.2023

2023-03-04T14:30

2023-03-04T14:30

2023-03-04T14:30

общество

михаил леус

москва

московская область (подмосковье)

центр "фобос"

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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Температура выше нормы и осадки ожидаются в московском регионе в ближайшие дни, сообщил в своём телеграм-канале ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус. "Первый весенний месяц в центре Европейской России пока идёт по умеренно тёплому сценарию, и на текущий момент его средняя температура на 1–2 градуса превышает климатическую норму. Теплее климата будет в регионе и в ближайшие дни. Череда североатлантических циклонов сделают погоду в регионе неустойчивой и часто меняющейся, а вот осадки, которые по большей часть будут идти в виде снега, лишь иногда переходя в мокрый снег, всё же напомнят о зиме", - рассказал Леус. По его словам, в субботу и воскресенье в регионе пройдёт снег, местами умеренный, что скажется на увеличении высоты снежного покрова, при этом температура воздуха днём будет близка к нулевой отметке. В понедельник и вторник не избежать небольшого и кратковременного снега, с гололедицей на дорогах и тротуарах и с преимущественно слабо отрицательной температурой минус 4 - плюс 1. "Закончится следующая рабочая неделя небольшим похолоданием до нуля - минус 5 кратковременным снегом и сильной гололедицей. А вот начало второй декады марта в центральных областях европейской территории страны может стать более зимним", - добавил он.

https://ria.ru/20230213/prognoz-1851582842.html

москва

московская область (подмосковье)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, михаил леус, москва, московская область (подмосковье), центр "фобос"