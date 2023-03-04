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Москвичам рассказали, какой будет погода на следующей неделе - РИА Новости, 04.03.2023
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14:30 04.03.2023
https://ria.ru/20230304/pogoda-1855838211.html
Москвичам рассказали, какой будет погода на следующей неделе
Москвичам рассказали, какой будет погода на следующей неделе - РИА Новости, 04.03.2023
Москвичам рассказали, какой будет погода на следующей неделе
Температура выше нормы и осадки ожидаются в московском регионе в ближайшие дни, сообщил в своём телеграм-канале ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил... РИА Новости, 04.03.2023
2023-03-04T14:30
2023-03-04T14:30
общество
михаил леус
москва
московская область (подмосковье)
центр "фобос"
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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Температура выше нормы и осадки ожидаются в московском регионе в ближайшие дни, сообщил в своём телеграм-канале ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус. "Первый весенний месяц в центре Европейской России пока идёт по умеренно тёплому сценарию, и на текущий момент его средняя температура на 1–2 градуса превышает климатическую норму. Теплее климата будет в регионе и в ближайшие дни. Череда североатлантических циклонов сделают погоду в регионе неустойчивой и часто меняющейся, а вот осадки, которые по большей часть будут идти в виде снега, лишь иногда переходя в мокрый снег, всё же напомнят о зиме", - рассказал Леус. По его словам, в субботу и воскресенье в регионе пройдёт снег, местами умеренный, что скажется на увеличении высоты снежного покрова, при этом температура воздуха днём будет близка к нулевой отметке. В понедельник и вторник не избежать небольшого и кратковременного снега, с гололедицей на дорогах и тротуарах и с преимущественно слабо отрицательной температурой минус 4 - плюс 1. "Закончится следующая рабочая неделя небольшим похолоданием до нуля - минус 5 кратковременным снегом и сильной гололедицей. А вот начало второй декады марта в центральных областях европейской территории страны может стать более зимним", - добавил он.
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москва
московская область (подмосковье)
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общество, михаил леус, москва, московская область (подмосковье), центр "фобос"
Общество, Михаил Леус, Москва, Московская область (Подмосковье), Центр "Фобос"
Москвичам рассказали, какой будет погода на следующей неделе

Синоптик Леус пообещал москвичам температуру выше нормы и осадки на следующей неделе

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкПрохожие на одной из улиц в Москве
Прохожие на одной из улиц в Москве - РИА Новости, 1920, 04.03.2023
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Прохожие на одной из улиц в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Температура выше нормы и осадки ожидаются в московском регионе в ближайшие дни, сообщил в своём телеграм-канале ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус.
"Первый весенний месяц в центре Европейской России пока идёт по умеренно тёплому сценарию, и на текущий момент его средняя температура на 1–2 градуса превышает климатическую норму. Теплее климата будет в регионе и в ближайшие дни. Череда североатлантических циклонов сделают погоду в регионе неустойчивой и часто меняющейся, а вот осадки, которые по большей часть будут идти в виде снега, лишь иногда переходя в мокрый снег, всё же напомнят о зиме", - рассказал Леус.
По его словам, в субботу и воскресенье в регионе пройдёт снег, местами умеренный, что скажется на увеличении высоты снежного покрова, при этом температура воздуха днём будет близка к нулевой отметке. В понедельник и вторник не избежать небольшого и кратковременного снега, с гололедицей на дорогах и тротуарах и с преимущественно слабо отрицательной температурой минус 4 - плюс 1.
"Закончится следующая рабочая неделя небольшим похолоданием до нуля - минус 5 кратковременным снегом и сильной гололедицей. А вот начало второй декады марта в центральных областях европейской территории страны может стать более зимним", - добавил он.
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