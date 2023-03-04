https://ria.ru/20230304/pogoda-1855832176.html

Москвичам рассказали о погоде в Международный женский день

Москвичам рассказали о погоде в Международный женский день - РИА Новости, 04.03.2023

Москвичам рассказали о погоде в Международный женский день

Слякоть, оттепель и осадки в смешанной фазе ожидаются в московском регионе в Международный женский день — 8 Марта, сообщил в своем телеграм-канале ведущий... РИА Новости, 04.03.2023

2023-03-04T13:47

2023-03-04T13:47

2023-03-04T23:36

михаил леус

общество

погода

москва

центр "фобос"

международный женский день

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МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Слякоть, оттепель и осадки в смешанной фазе ожидаются в московском регионе в Международный женский день — 8 Марта, сообщил в своем телеграм-канале ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус. Он отметил, что в праздничный день среднюю полосу накроет своим теплым сектором очередной циклонический вихрь. "Надежды на солнце практически нет, а вот осадки в смешанной фазе, слякоть и оттепели, до нуля — плюс трех градусов, обеспечены", — сообщил Леус.

https://ria.ru/20230228/pogoda-1854836174.html

москва

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

михаил леус, общество, погода, москва, центр "фобос", международный женский день