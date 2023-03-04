https://ria.ru/20230304/pogoda-1855832176.html
Москвичам рассказали о погоде в Международный женский день
Москвичам рассказали о погоде в Международный женский день - РИА Новости, 04.03.2023
Москвичам рассказали о погоде в Международный женский день
Слякоть, оттепель и осадки в смешанной фазе ожидаются в московском регионе в Международный женский день — 8 Марта, сообщил в своем телеграм-канале ведущий... РИА Новости, 04.03.2023
2023-03-04T13:47
2023-03-04T13:47
2023-03-04T23:36
михаил леус
общество
погода
москва
центр "фобос"
международный женский день
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МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Слякоть, оттепель и осадки в смешанной фазе ожидаются в московском регионе в Международный женский день — 8 Марта, сообщил в своем телеграм-канале ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус. Он отметил, что в праздничный день среднюю полосу накроет своим теплым сектором очередной циклонический вихрь. "Надежды на солнце практически нет, а вот осадки в смешанной фазе, слякоть и оттепели, до нуля — плюс трех градусов, обеспечены", — сообщил Леус.
https://ria.ru/20230228/pogoda-1854836174.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
михаил леус, общество, погода, москва, центр "фобос", международный женский день
Михаил Леус, Общество, Погода, Москва, Центр "Фобос", Международный женский день
Москвичам рассказали о погоде в Международный женский день
Синоптик Леус пообещал москвичам 8 марта слякоть, оттепель и осадки в смешанной фазе