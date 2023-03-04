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Вильфанд рассказал о погоде в Москве 8 марта - РИА Новости, 04.03.2023
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03:29 04.03.2023 (обновлено: 03:30 04.03.2023)
https://ria.ru/20230304/pogoda-1855789062.html
Вильфанд рассказал о погоде в Москве 8 марта
Вильфанд рассказал о погоде в Москве 8 марта - РИА Новости, 04.03.2023
Вильфанд рассказал о погоде в Москве 8 марта
В Международный женский день, 8 марта, в Москве и Московской области ожидается облачная погода с температурой от минус 3 до плюс 2 градусов, сказал РИА Новости... РИА Новости, 04.03.2023
2023-03-04T03:29
2023-03-04T03:30
общество
москва
московская область (подмосковье)
россия
роман вильфанд
гидрометцентр
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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. В Международный женский день, 8 марта, в Москве и Московской области ожидается облачная погода с температурой от минус 3 до плюс 2 градусов, сказал РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. "По всему Московскому региону 8 марта от минус 3 до плюс 2 градусов. Утром еще легкий морозец, днем – ближе к нулю. Солнца особого не будет, облачная погода", - сказал Вильфанд. Также, по его словам, понизится атмосферное давление, к четвергу оно упадет до 730 миллиметров ртутного столба.
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общество, москва, московская область (подмосковье), россия, роман вильфанд, гидрометцентр
Общество, Москва, Московская область (Подмосковье), Россия, Роман Вильфанд, Гидрометцентр
Вильфанд рассказал о погоде в Москве 8 марта

Вильфанд: 8 марта в Москве и области потеплеет до плюс двух градусов, но солнечно не будет

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкМоскворецкая набережная и Большой Москворецкий мост в Москве
Москворецкая набережная и Большой Москворецкий мост в Москве - РИА Новости, 1920, 04.03.2023
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Москворецкая набережная и Большой Москворецкий мост в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. В Международный женский день, 8 марта, в Москве и Московской области ожидается облачная погода с температурой от минус 3 до плюс 2 градусов, сказал РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
"По всему Московскому региону 8 марта от минус 3 до плюс 2 градусов. Утром еще легкий морозец, днем – ближе к нулю. Солнца особого не будет, облачная погода", - сказал Вильфанд.
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Также, по его словам, понизится атмосферное давление, к четвергу оно упадет до 730 миллиметров ртутного столба.
 
ОбществоМоскваМосковская область (Подмосковье)РоссияРоман ВильфандГидрометцентр
 
 
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