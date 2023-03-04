https://ria.ru/20230304/pogoda-1855789062.html

Вильфанд рассказал о погоде в Москве 8 марта

Вильфанд рассказал о погоде в Москве 8 марта - РИА Новости, 04.03.2023

Вильфанд рассказал о погоде в Москве 8 марта

В Международный женский день, 8 марта, в Москве и Московской области ожидается облачная погода с температурой от минус 3 до плюс 2 градусов, сказал РИА Новости... РИА Новости, 04.03.2023

2023-03-04T03:29

2023-03-04T03:29

2023-03-04T03:30

общество

москва

московская область (подмосковье)

россия

роман вильфанд

гидрометцентр

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/01/1757276064_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_5cef06019795babdd4be6f0e9bd00e89.jpg

МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. В Международный женский день, 8 марта, в Москве и Московской области ожидается облачная погода с температурой от минус 3 до плюс 2 градусов, сказал РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. "По всему Московскому региону 8 марта от минус 3 до плюс 2 градусов. Утром еще легкий морозец, днем – ближе к нулю. Солнца особого не будет, облачная погода", - сказал Вильфанд. Также, по его словам, понизится атмосферное давление, к четвергу оно упадет до 730 миллиметров ртутного столба.

https://ria.ru/20230302/sneg-1855289885.html

москва

московская область (подмосковье)

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, москва, московская область (подмосковье), россия, роман вильфанд, гидрометцентр