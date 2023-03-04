https://ria.ru/20230304/otkaz-1855790609.html

В США рассказали, что произойдет с Украиной из-за отказа от переговоров

В США рассказали, что произойдет с Украиной из-за отказа от переговоров - РИА Новости, 04.03.2023

В США рассказали, что произойдет с Украиной из-за отказа от переговоров

Вся территория Украины превратится в руины, если Киев согласится на переговоры только после поражения ВСУ, написал обозреватель National Interest Майкл Гай. РИА Новости, 04.03.2023

2023-03-04T04:50

2023-03-04T04:50

2023-03-04T12:57

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МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Вся территория Украины превратится в руины, если Киев согласится на переговоры только после поражения ВСУ, написал обозреватель National Interest Майкл Гай.По его мнению, все зависит от того, в какой момент Киев согласится пойти на урегулирование конфликта: до или после поражения украинской армии. Первый вариант подразумевает под собой территориальные уступки, второй — полный разгром с вышеописанными последствиями.Таким образом, продолжение поставок западного оружия Киеву приведет к тому, что украинцы еще дольше будут обманываться перед лицом куда более серьезных опасностей, чем те, с которыми они уже столкнулись, заключил обозреватель.В Москве не раз заявляли, что западная военная помощь не сулит Украине ничего хорошего и только затягивает конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российских ВКС.Россия неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Президент Украины Владимир Зеленский утверждал, что "не будет никакого "Минска-3". Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил на это РИА Новости, что такие слова "абсолютно подтверждают" позицию Киева как нежелание вести переговоры.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, украина, вооруженные силы украины, россия