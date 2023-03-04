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В США рассказали, что произойдет с Украиной из-за отказа от переговоров
В США рассказали, что произойдет с Украиной из-за отказа от переговоров - РИА Новости, 04.03.2023
В США рассказали, что произойдет с Украиной из-за отказа от переговоров
Вся территория Украины превратится в руины, если Киев согласится на переговоры только после поражения ВСУ, написал обозреватель National Interest Майкл Гай. РИА Новости, 04.03.2023
2023-03-04T04:50
2023-03-04T04:50
2023-03-04T12:57
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МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Вся территория Украины превратится в руины, если Киев согласится на переговоры только после поражения ВСУ, написал обозреватель National Interest Майкл Гай.По его мнению, все зависит от того, в какой момент Киев согласится пойти на урегулирование конфликта: до или после поражения украинской армии. Первый вариант подразумевает под собой территориальные уступки, второй — полный разгром с вышеописанными последствиями.Таким образом, продолжение поставок западного оружия Киеву приведет к тому, что украинцы еще дольше будут обманываться перед лицом куда более серьезных опасностей, чем те, с которыми они уже столкнулись, заключил обозреватель.В Москве не раз заявляли, что западная военная помощь не сулит Украине ничего хорошего и только затягивает конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российских ВКС.Россия неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Президент Украины Владимир Зеленский утверждал, что "не будет никакого "Минска-3". Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил на это РИА Новости, что такие слова "абсолютно подтверждают" позицию Киева как нежелание вести переговоры.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
https://ria.ru/20230304/prognoz-1855786577.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, вооруженные силы украины, россия
В мире, Украина, Вооруженные силы Украины, Россия
В США рассказали, что произойдет с Украиной из-за отказа от переговоров
NI: вся территория Украины превратится в руины из-за отказа Киева от переговоров
МОСКВА, 4 мар — РИА Новости.
Вся территория Украины превратится в руины, если Киев согласится на переговоры только после поражения ВСУ, написал обозреватель National Interest
Майкл Гай.
«
"Есть только два возможных исхода для Украины. Либо под контролем Киева останется большая часть страны, либо вся Украина превратится в руины, а ее руководство будет свергнуто", — заявил он.
По его мнению, все зависит от того, в какой момент Киев согласится пойти на урегулирование конфликта: до или после поражения украинской армии. Первый вариант подразумевает под собой территориальные уступки, второй — полный разгром с вышеописанными последствиями.
Таким образом, продолжение поставок западного оружия Киеву приведет к тому, что украинцы еще дольше будут обманываться перед лицом куда более серьезных опасностей, чем те, с которыми они уже столкнулись, заключил обозреватель.
"Смертельно для ВСУ". Чешский генерал дал Украине неутешительный прогноз
В Москве не раз заявляли, что западная военная помощь не сулит Украине ничего хорошего и только затягивает конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российских ВКС.
Россия неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Президент Украины Владимир Зеленский
утверждал, что "не будет никакого "Минска-3". Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков
заявил на это РИА Новости, что такие слова "абсолютно подтверждают" позицию Киева
как нежелание вести переговоры.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >> "Крайний вариант". На Западе предупредили ВСУ о новой проблеме