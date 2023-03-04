https://ria.ru/20230304/operatsiya-1855845568.html

Врач рассказал о тяжелом состоянии мальчика Федора из Брянской области

Врач рассказал о тяжелом состоянии мальчика Федора из Брянской области - РИА Новости, 04.03.2023

Врач рассказал о тяжелом состоянии мальчика Федора из Брянской области

Состояние мальчика, пострадавшего от действий диверсионно-разведывательной группы в Брянской области, на второй день после операции расценивается как тяжелое,... РИА Новости, 04.03.2023

2023-03-04T15:24

2023-03-04T15:24

2023-03-04T15:28

здоровье - общество

брянская область

украина

климовский район

владимир путин

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/03/1855688554_0:240:1280:960_1920x0_80_0_0_e278ba32ba347568b63415d1bf5942b9.jpg

БРЯНСК, 4 мар – РИА Новости. Состояние мальчика, пострадавшего от действий диверсионно-разведывательной группы в Брянской области, на второй день после операции расценивается как тяжелое, но соответствующее послеоперационному периоду, сообщил главный врач детской областной больницы Виктор Алекса в эфире телеканала Россия-24. В четверг с Украины на территорию Климовского района проникла диверсионно-разведывательная группа. По официальным данным, она обстреляла как минимум два автомобиля, убив водителей. Президент РФ Владимир Путин назвал атаку украинских диверсантов терактом. В одной из расстрелянных машин находился 10-летний Федор и еще две девочки, с которыми он ехал в школу. Ребенку удалось выбраться самому и спасти девочек, хотя он сам получил ранение. Сейчас ребенок в больнице, успешно прооперирован, находится под наблюдением. "Сегодня вторые сутки после операции, состояние мы расцениваем как тяжелое, соответствующее сегодняшнему дню после операции. Послеоперационный период протекает без особенностей, ребенок ест, пьет", - отметил главврач. Он добавил, что у ребенка сохраняется болевой синдром, тем не менее медики стараются активизировать мальчика, чтобы он двигал руками, ногами и дышал поглубже. На ближайшие дни лечение расписано, он получает все необходимое, заверил врач.Ранее сообщалось, что власти готовят документы на награждение мальчика медалью "За отвагу". В школе РИА Новости рассказывали, что подготовили характеристику, необходимую для награждения ребенка.

https://ria.ru/20230303/telebashnya-1855759571.html

брянская область

украина

климовский район

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

здоровье - общество, брянская область, украина, климовский район, владимир путин