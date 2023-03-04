https://ria.ru/20230304/operatsiya-1855845568.html
Врач рассказал о тяжелом состоянии мальчика Федора из Брянской области
Врач рассказал о тяжелом состоянии мальчика Федора из Брянской области - РИА Новости, 04.03.2023
Врач рассказал о тяжелом состоянии мальчика Федора из Брянской области
Состояние мальчика, пострадавшего от действий диверсионно-разведывательной группы в Брянской области, на второй день после операции расценивается как тяжелое,... РИА Новости, 04.03.2023
2023-03-04T15:24
2023-03-04T15:24
2023-03-04T15:28
здоровье - общество
брянская область
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климовский район
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БРЯНСК, 4 мар – РИА Новости. Состояние мальчика, пострадавшего от действий диверсионно-разведывательной группы в Брянской области, на второй день после операции расценивается как тяжелое, но соответствующее послеоперационному периоду, сообщил главный врач детской областной больницы Виктор Алекса в эфире телеканала Россия-24. В четверг с Украины на территорию Климовского района проникла диверсионно-разведывательная группа. По официальным данным, она обстреляла как минимум два автомобиля, убив водителей. Президент РФ Владимир Путин назвал атаку украинских диверсантов терактом. В одной из расстрелянных машин находился 10-летний Федор и еще две девочки, с которыми он ехал в школу. Ребенку удалось выбраться самому и спасти девочек, хотя он сам получил ранение. Сейчас ребенок в больнице, успешно прооперирован, находится под наблюдением. "Сегодня вторые сутки после операции, состояние мы расцениваем как тяжелое, соответствующее сегодняшнему дню после операции. Послеоперационный период протекает без особенностей, ребенок ест, пьет", - отметил главврач. Он добавил, что у ребенка сохраняется болевой синдром, тем не менее медики стараются активизировать мальчика, чтобы он двигал руками, ногами и дышал поглубже. На ближайшие дни лечение расписано, он получает все необходимое, заверил врач.Ранее сообщалось, что власти готовят документы на награждение мальчика медалью "За отвагу". В школе РИА Новости рассказывали, что подготовили характеристику, необходимую для награждения ребенка.
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здоровье - общество, брянская область, украина, климовский район, владимир путин
Здоровье - Общество, Брянская область, Украина, Климовский район, Владимир Путин
Врач рассказал о тяжелом состоянии мальчика Федора из Брянской области
Врач Алекса: состояние раненого мальчика Федора на второй день после операции тяжелое
БРЯНСК, 4 мар – РИА Новости.
Состояние мальчика, пострадавшего от действий диверсионно-разведывательной группы в Брянской области, на второй день после операции расценивается как тяжелое, но соответствующее послеоперационному периоду, сообщил главный врач детской областной больницы Виктор Алекса в эфире
телеканала Россия-24.
В четверг с Украины
на территорию Климовского района
проникла диверсионно-разведывательная группа. По официальным данным, она обстреляла как минимум два автомобиля, убив водителей. Президент РФ Владимир Путин
назвал атаку украинских диверсантов терактом. В одной из расстрелянных машин находился 10-летний Федор и еще две девочки, с которыми он ехал в школу. Ребенку удалось выбраться самому и спасти девочек, хотя он сам получил ранение. Сейчас ребенок в больнице, успешно прооперирован, находится под наблюдением.
"Сегодня вторые сутки после операции, состояние мы расцениваем как тяжелое, соответствующее сегодняшнему дню после операции. Послеоперационный период протекает без особенностей, ребенок ест, пьет", - отметил главврач.
Он добавил, что у ребенка сохраняется болевой синдром, тем не менее медики стараются активизировать мальчика, чтобы он двигал руками, ногами и дышал поглубже. На ближайшие дни лечение расписано, он получает все необходимое, заверил врач.
Ранее сообщалось, что власти готовят документы на награждение мальчика медалью "За отвагу". В школе РИА Новости рассказывали, что подготовили характеристику, необходимую для награждения ребенка.
На телебашне в Брянске загорелась подсветка в поддержку мальчика Федора