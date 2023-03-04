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Объявлены победители олимпиады школьников по искусственному интеллекту

Объявлены победители олимпиады школьников по искусственному интеллекту - РИА Новости, 04.03.2023

Объявлены победители олимпиады школьников по искусственному интеллекту

Финал и церемония награждения победителей и призеров Национальной технологической олимпиады (НТО) среди учеников 8–11-х классов по профилю "Искусственный... РИА Новости, 04.03.2023

2023-03-04T09:00

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МОСКВА, 04 мар — РИА Новости. Финал и церемония награждения победителей и призеров Национальной технологической олимпиады (НТО) среди учеников 8–11-х классов по профилю "Искусственный интеллект" прошли в пятницу. Победители и призеры получат преференции при поступлении в ведущие российские вузы, сообщили организаторы.Более 6 тыс. школьников из России и других стран в этом году приняли участие в соревновании на знание искусственного интеллекта. Этот профиль стал самым популярным среди 39 направлений Национальной технологической олимпиады."Сегодня технология искусственного интеллекта – во многом та технология, которая определит будущее нашей страны. Именно поэтому этот профиль в олимпиаде – одно из самых сложных и вместе с тем самых перспективных направлений. В этом году в нем зарегистрировалось более шести тысяч ребят. Сегодняшние победители прошли суровый отбор и вновь поразили нас оригинальными подходами к решению задач и совсем не школьным мастерством", – заявил на церемонии награждения президент, председатель правления "Сбера" Герман Греф.Он отметил, что для старшеклассников из различных регионов такие олимпиады становятся путевкой в профессию: ребята соревнуются с лучшими, прокачивают свои навыки в конкурентной среде."Мы в “Сбере” уделяем огромное внимание искусственному интеллекту и нам есть чем поделиться со студентами. Такие ребята – будущее нашей страны. Именно поэтому мы поддерживаем и сами соревнования, и их участников, которые планируют связать свою жизнь с IT. Это важно и для “Сбера”, и для страны в целом: нам нужны сильнейшие специалисты в новых профессиях, связанных с искусственным интеллектом, которые формируются прямо сейчас, на наших глазах", – подчеркнул он.В финал соревнования вышли более 100 старшеклассников из 27 регионов России и Казахстана, в том числе представители Санкт-Петербурга (25 человек), Москвы (17) и Удмуртии (10). Площадкой для проведения заключительного тура соревнований стала Высшая школа экономики.На протяжении четырех финальных дней испытаний ребята создавали мультимодальные модели, способные работать как с текстом, так и с видео. В итоге финалисты разработали алгоритм, который анализирует видео и отвечает на вопросы по его содержанию. Участники финала также прошли индивидуальный предметный тур по математике и информатике.В индивидуальном зачете были отмечены 17 призеров и 8 победителей олимпиады. Все они получат преференции при поступлении в ведущие вузы России – зачисление на профильные направления без вступительных экзаменов или 100 баллов за ЕГЭ по профильному предмету. Их также ждут приглашения на оплачиваемую стажировку в "Сбер" и компании-партнеры по направлению "Машинное обучение" и ценные подарки.В командном зачете победу одержали пять команд. Их наградили денежными сертификатами на образование от 250 000 до 650 000 рублей. В этом году общий призовой фонд профиля "Искусственный интеллект" превысил 4 млн рублей. Также организаторы учредили пять спецноминаций, победители которых также получили ценные подарки.Больше всего победителей и призеров в сезоне 2023 года – из Иркутска, Москвы, Московской области, Новосибирска и Владивостока. Впервые за четыре года проведения профиля два призовых места заняли девушки.Направление "Искусственный интеллект" входит в программу олимпиады с 2019 года. Его проводит Академия искусственного интеллекта для школьников – проект благотворительного фонда Сбербанка "Вклад в будущее" при экспертной поддержке команды Sber AI. За четыре года через эти соревнования прошли уже более 20 тыс. ребят.Победители в индивидуальном зачете:Максим Герасимов (Чебоксары), Арсений Шахматов (Челябинск), Кирилл Алметов (Зеленоградск), Владимир Яременко (Сургут), Артем Селезнев (Московская область, Мытищи), Эдуард Фиолетов (Санкт-Петербург), Владимир Воробьев (Москва), Максим Кузнецов (Москва).Призеры в индивидуальном зачете:Назарий Карпов (Владивосток), Даниил Зиновьев (Рязань), Андрей Белый (Ижевск), Дмитрий Купряков (Иркутск), Андрей Шахматов (Московская область, Балашиха), Ильдар Хамаганов (Иркутск), Иван Жовтый (Иркутск), Семен Сахаровский (Владивосток), Таисия Чегодаева (Санкт-Петербург), Ярослав Степанов (Иркутск), Александр Катьянов (Новосибирск), Алексей Шатурный (Москва), Никита Мокийчук (Новосибирск), Илья Гринюк (Московская область, Балашиха), Никита Ильтяков (Новосибирск), Руслан Косолапов (Москва), Елизавета Архангельская (Владивосток).Победители в командном зачете:

https://ria.ru/20221117/olimpiada-1832117380.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

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