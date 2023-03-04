https://ria.ru/20230304/obstrel-1855840343.html

Украинские войска обстреляли Горловку и Донецк

Украинские войска обстреляли Горловку и Донецк - РИА Новости, 04.03.2023

Украинские войска обстреляли Горловку и Донецк

Украинские войска обстреляли Петровский район Донецка и Никитовский район Горловки, выпустив восемь снарядов крупного калибра за 25 минут, сообщили в... РИА Новости, 04.03.2023

2023-03-04T14:44

2023-03-04T14:44

2023-03-04T14:44

специальная военная операция на украине

горловка

донецк

донецкая народная республика

сцкк

стирол

происшествия

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ДОНЕЦК, 4 мар - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Петровский район Донецка и Никитовский район Горловки, выпустив восемь снарядов крупного калибра за 25 минут, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 13.30 - населенный пункт Курахово – город Донецк (Петровский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров... 13.55 - населенный пункт Дзержинск – населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено пять снарядов калибром 152 миллиметра", - говорится в сообщении представительства в его телеграм-канале. Петровский район Донецка находится на западной окраине административного центра ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20230303/obstanovka-1855409786.html

https://ria.ru/20230301/pokhod-1854948166.html

горловка

донецк

донецкая народная республика

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горловка, донецк, донецкая народная республика, сцкк, стирол, происшествия