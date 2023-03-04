https://ria.ru/20230304/obstrel-1855817802.html
ВСУ обстреляли два приграничных поселка в Курской области
ВСУ обстреляли два приграничных поселка в Курской области - РИА Новости, 04.03.2023
ВСУ обстреляли два приграничных поселка в Курской области
Два приграничных поселка в Глушковском районе Курской области подверглись обстрелу со стороны Украины, сообщил в Telegram-канале губернатор Роман Старовойт. РИА Новости, 04.03.2023
2023-03-04T11:57
2023-03-04T11:57
2023-03-04T12:54
специальная военная операция на украине
происшествия
курская область
роман старовойт
вооруженные силы украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/09/1830177404_0:0:3007:1691_1920x0_80_0_0_cf773d3f190d0014686a7e3a44be31ce.jpg
ВОРОНЕЖ, 4 мар — РИА Новости. Два приграничных поселка в Глушковском районе Курской области подверглись обстрелу со стороны Украины, сообщил в Telegram-канале губернатор Роман Старовойт. "В результате обстрела ВСУ приграничных территорий Глушковского района прервано энергоснабжение поселка Краснооктябрьский и села Волфино. Пострадавших нет. Ремонтные бригады приступают к устранению повреждений", — написал он. Украинская армия постоянно открывает огонь по территории Курской области. Так, 2 марта при обстреле поселка Теткино в Глушковском районе получили ранения два местных жителя, один из которых затем скончался. Обстрел Краснооктябрьского велся 17 февраля, тогда там также были повреждены линии электропередачи. А в конце января в этой же местности попала под минометный огонь бригада коммунальщиков, занимавшаяся восстановительными работами в Краснооктябрьском и Волфино.
https://ria.ru/20230302/ataka-1855358614.html
курская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/09/1830177404_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_047c15d8e318bb6655c1f2d54ce15eb8.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, курская область, роман старовойт, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Курская область, Роман Старовойт, Вооруженные силы Украины
ВСУ обстреляли два приграничных поселка в Курской области
Старовойт: два поселка в Курской области остались без электричества после обстрела ВСУ