https://ria.ru/20230304/obstrel-1855817802.html

ВСУ обстреляли два приграничных поселка в Курской области

ВСУ обстреляли два приграничных поселка в Курской области - РИА Новости, 04.03.2023

ВСУ обстреляли два приграничных поселка в Курской области

Два приграничных поселка в Глушковском районе Курской области подверглись обстрелу со стороны Украины, сообщил в Telegram-канале губернатор Роман Старовойт. РИА Новости, 04.03.2023

2023-03-04T11:57

2023-03-04T11:57

2023-03-04T12:54

специальная военная операция на украине

происшествия

курская область

роман старовойт

вооруженные силы украины

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/09/1830177404_0:0:3007:1691_1920x0_80_0_0_cf773d3f190d0014686a7e3a44be31ce.jpg

ВОРОНЕЖ, 4 мар — РИА Новости. Два приграничных поселка в Глушковском районе Курской области подверглись обстрелу со стороны Украины, сообщил в Telegram-канале губернатор Роман Старовойт. "В результате обстрела ВСУ приграничных территорий Глушковского района прервано энергоснабжение поселка Краснооктябрьский и села Волфино. Пострадавших нет. Ремонтные бригады приступают к устранению повреждений", — написал он. Украинская армия постоянно открывает огонь по территории Курской области. Так, 2 марта при обстреле поселка Теткино в Глушковском районе получили ранения два местных жителя, один из которых затем скончался. Обстрел Краснооктябрьского велся 17 февраля, тогда там также были повреждены линии электропередачи. А в конце января в этой же местности попала под минометный огонь бригада коммунальщиков, занимавшаяся восстановительными работами в Краснооктябрьском и Волфино.

https://ria.ru/20230302/ataka-1855358614.html

курская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, курская область, роман старовойт, вооруженные силы украины