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ВСУ обстреляли два приграничных поселка в Курской области - РИА Новости, 04.03.2023
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11:57 04.03.2023 (обновлено: 12:54 04.03.2023)
https://ria.ru/20230304/obstrel-1855817802.html
ВСУ обстреляли два приграничных поселка в Курской области
ВСУ обстреляли два приграничных поселка в Курской области - РИА Новости, 04.03.2023
ВСУ обстреляли два приграничных поселка в Курской области
Два приграничных поселка в Глушковском районе Курской области подверглись обстрелу со стороны Украины, сообщил в Telegram-канале губернатор Роман Старовойт. РИА Новости, 04.03.2023
2023-03-04T11:57
2023-03-04T12:54
специальная военная операция на украине
происшествия
курская область
роман старовойт
вооруженные силы украины
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ВОРОНЕЖ, 4 мар — РИА Новости. Два приграничных поселка в Глушковском районе Курской области подверглись обстрелу со стороны Украины, сообщил в Telegram-канале губернатор Роман Старовойт. "В результате обстрела ВСУ приграничных территорий Глушковского района прервано энергоснабжение поселка Краснооктябрьский и села Волфино. Пострадавших нет. Ремонтные бригады приступают к устранению повреждений", — написал он. Украинская армия постоянно открывает огонь по территории Курской области. Так, 2 марта при обстреле поселка Теткино в Глушковском районе получили ранения два местных жителя, один из которых затем скончался. Обстрел Краснооктябрьского велся 17 февраля, тогда там также были повреждены линии электропередачи. А в конце января в этой же местности попала под минометный огонь бригада коммунальщиков, занимавшаяся восстановительными работами в Краснооктябрьском и Волфино.
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происшествия, курская область, роман старовойт, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Курская область, Роман Старовойт, Вооруженные силы Украины
ВСУ обстреляли два приграничных поселка в Курской области

Старовойт: два поселка в Курской области остались без электричества после обстрела ВСУ

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкСотрудники Следственного комитета фиксируют последствия обстрелов
Сотрудники Следственного комитета фиксируют последствия обстрелов - РИА Новости, 1920, 04.03.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Сотрудники Следственного комитета фиксируют последствия обстрелов . Архивное фото
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ВОРОНЕЖ, 4 мар — РИА Новости. Два приграничных поселка в Глушковском районе Курской области подверглись обстрелу со стороны Украины, сообщил в Telegram-канале губернатор Роман Старовойт.
"В результате обстрела ВСУ приграничных территорий Глушковского района прервано энергоснабжение поселка Краснооктябрьский и села Волфино. Пострадавших нет. Ремонтные бригады приступают к устранению повреждений", — написал он.
Украинская армия постоянно открывает огонь по территории Курской области. Так, 2 марта при обстреле поселка Теткино в Глушковском районе получили ранения два местных жителя, один из которых затем скончался.
Обстрел Краснооктябрьского велся 17 февраля, тогда там также были повреждены линии электропередачи. А в конце января в этой же местности попала под минометный огонь бригада коммунальщиков, занимавшаяся восстановительными работами в Краснооктябрьском и Волфино.
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияКурская областьРоман СтаровойтВооруженные силы Украины
 
 
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