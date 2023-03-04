https://ria.ru/20230304/neft-1855787871.html

Стоимость нефти марки Brent достигла 86 долларов за баррель

Стоимость нефти марки Brent достигла 86 долларов за баррель - РИА Новости, 04.03.2023

Стоимость нефти марки Brent достигла 86 долларов за баррель

Мировые цены на нефть растут, а стоимость фьючерса марки Brent с поставкой в мае достигла 86 долларов за баррель впервые с 16 февраля, свидетельствуют данные... РИА Новости, 04.03.2023

2023-03-04T03:05

2023-03-04T03:05

2023-03-04T03:08

экономика

цены на нефть

brent

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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Мировые цены на нефть растут, а стоимость фьючерса марки Brent с поставкой в мае достигла 86 долларов за баррель впервые с 16 февраля, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 03.00 мск цена майских фьючерсов на нефть марки Brent росла на 1,47%, до 86 долларов за баррель.

https://ria.ru/20230301/neft-1855221597.html

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экономика, цены на нефть, brent