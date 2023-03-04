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Стоимость нефти марки Brent достигла 86 долларов за баррель - РИА Новости, 04.03.2023
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03:05 04.03.2023 (обновлено: 03:08 04.03.2023)
https://ria.ru/20230304/neft-1855787871.html
Стоимость нефти марки Brent достигла 86 долларов за баррель
Стоимость нефти марки Brent достигла 86 долларов за баррель - РИА Новости, 04.03.2023
Стоимость нефти марки Brent достигла 86 долларов за баррель
Мировые цены на нефть растут, а стоимость фьючерса марки Brent с поставкой в мае достигла 86 долларов за баррель впервые с 16 февраля, свидетельствуют данные... РИА Новости, 04.03.2023
2023-03-04T03:05
2023-03-04T03:08
экономика
цены на нефть
brent
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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Мировые цены на нефть растут, а стоимость фьючерса марки Brent с поставкой в мае достигла 86 долларов за баррель впервые с 16 февраля, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 03.00 мск цена майских фьючерсов на нефть марки Brent росла на 1,47%, до 86 долларов за баррель.
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экономика, цены на нефть, brent
Экономика, Цены на нефть, Brent
Стоимость нефти марки Brent достигла 86 долларов за баррель

Стоимость нефти марки Brent впервые с 16 февраля достигла 86 долларов за баррель

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкМорская нефтедобывающая платформа "Приразломная"
Морская нефтедобывающая платформа Приразломная - РИА Новости, 1920, 04.03.2023
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
Морская нефтедобывающая платформа "Приразломная". Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Мировые цены на нефть растут, а стоимость фьючерса марки Brent с поставкой в мае достигла 86 долларов за баррель впервые с 16 февраля, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 03.00 мск цена майских фьючерсов на нефть марки Brent росла на 1,47%, до 86 долларов за баррель.
Николай Шульгинов - РИА Новости, 1920, 01.03.2023
Шульгинов рассказал о новом порядке мониторинга цен на нефть
1 марта, 20:40
 
ЭкономикаЦены на нефтьBrent
 
 
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