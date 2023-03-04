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Стоимость нефти марки Brent достигла 86 долларов за баррель
Стоимость нефти марки Brent достигла 86 долларов за баррель - РИА Новости, 04.03.2023
Стоимость нефти марки Brent достигла 86 долларов за баррель
Мировые цены на нефть растут, а стоимость фьючерса марки Brent с поставкой в мае достигла 86 долларов за баррель впервые с 16 февраля, свидетельствуют данные... РИА Новости, 04.03.2023
2023-03-04T03:05
2023-03-04T03:05
2023-03-04T03:08
экономика
цены на нефть
brent
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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Мировые цены на нефть растут, а стоимость фьючерса марки Brent с поставкой в мае достигла 86 долларов за баррель впервые с 16 февраля, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 03.00 мск цена майских фьючерсов на нефть марки Brent росла на 1,47%, до 86 долларов за баррель.
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экономика, цены на нефть, brent
Экономика, Цены на нефть, Brent
Стоимость нефти марки Brent достигла 86 долларов за баррель
Стоимость нефти марки Brent впервые с 16 февраля достигла 86 долларов за баррель