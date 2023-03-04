https://ria.ru/20230304/naemnik-1855786285.html
На Украине погиб еще один британский наемник, пишут СМИ
На Украине погиб еще один британский наемник, пишут СМИ - РИА Новости, 04.03.2023
На Украине погиб еще один британский наемник, пишут СМИ
Еще один британский наемник погиб в феврале на Украине, сообщает издание inews. РИА Новости, 04.03.2023
2023-03-04T02:17
2023-03-04T02:17
2023-03-04T02:20
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ливерпуль
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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Еще один британский наемник погиб в феврале на Украине, сообщает издание inews. "Британский доброволец, который доставлял оружие и припасы военным на передовой на Украине, погиб в прошлом месяце... Неназванный британец из района Ливерпуля отправился в зону боевых действий в апреле прошлого года", - говорится в сообщении издания. Согласно газете, наемник был участником интернационального легиона Украины. МИД Британии подтвердил гибель наемника на Украине. Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что свыше 8 тысяч наемников более чем из 60 государств приехали на Украину, такая поддержка киевского режима увеличивает вовлеченность западных стран в происходящее на Украине.
https://ria.ru/20230228/naemnik-1854934954.html
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в мире, украина, ливерпуль, россия, мария захарова
В мире, Украина, Ливерпуль, Россия, Мария Захарова
На Украине погиб еще один британский наемник, пишут СМИ
Inews: в феврале на Украине погиб еще один британский наемник
МОСКВА, 4 мар - РИА Новости.
Еще один британский наемник погиб в феврале на Украине, сообщает издание inews
.
"Британский доброволец, который доставлял оружие и припасы военным на передовой на Украине, погиб в прошлом месяце... Неназванный британец из района Ливерпуля отправился в зону боевых действий в апреле прошлого года", - говорится в сообщении издания.
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Согласно газете, наемник был участником интернационального легиона Украины.
МИД Британии подтвердил гибель наемника на Украине.
«
"Мы поддерживаем семью британца, который погиб на Украине", - приводит издание слова представителя ведомства.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что свыше 8 тысяч наемников более чем из 60 государств приехали на Украину, такая поддержка киевского режима увеличивает вовлеченность западных стран в происходящее на Украине.
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