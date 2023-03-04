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Глава Курской области отчитался об обеспечении безопасности региона - РИА Новости, 04.03.2023
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16:23 04.03.2023
https://ria.ru/20230304/minoborony-1855854634.html
Глава Курской области отчитался об обеспечении безопасности региона
Глава Курской области отчитался об обеспечении безопасности региона - РИА Новости, 04.03.2023
Глава Курской области отчитался об обеспечении безопасности региона
Курская область получает дополнительные силы и средства министерства обороны РФ для обеспечения безопасности жителей региона, сообщил губернатор Курской области РИА Новости, 04.03.2023
2023-03-04T16:23
2023-03-04T16:23
безопасность
курская область
россия
роман старовойт
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ВОРОНЕЖ, 4 мар - РИА Новости. Курская область получает дополнительные силы и средства министерства обороны РФ для обеспечения безопасности жителей региона, сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт. Глава региона в субботу, 4 марта, провёл заседание оперативного штаба по реализации среднего уровня реагирования. В нём участвовали представители силовых ведомств Курской области и федеральных органов власти. "Приняты все необходимые решения для обеспечения безопасности жителей и гостей нашей области, охраны объектов инженерной и критически важной инфраструктуры. В настоящее время Курская область получает дополнительные силы и средства Министерства обороны", - сообщил Старовойт в своём Telegram-канале. Он добавил, что особое внимание уделяется приграничным районам.
https://ria.ru/20230302/sevastopol-1855447855.html
https://ria.ru/20230302/tula-1855392963.html
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безопасность, курская область, россия, роман старовойт
Безопасность, Курская область, Россия, Роман Старовойт
Глава Курской области отчитался об обеспечении безопасности региона

Губернатор Старовойт: Курская область получает дополнительные средства от Минобороны

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкГубернатор Курской области Роман Старовойт
Губернатор Курской области Роман Старовойт - РИА Новости, 1920, 04.03.2023
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Губернатор Курской области Роман Старовойт. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВОРОНЕЖ, 4 мар - РИА Новости. Курская область получает дополнительные силы и средства министерства обороны РФ для обеспечения безопасности жителей региона, сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт.
Глава региона в субботу, 4 марта, провёл заседание оперативного штаба по реализации среднего уровня реагирования. В нём участвовали представители силовых ведомств Курской области и федеральных органов власти.
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В Севастополе усилят меры безопасности
2 марта, 17:45
"Приняты все необходимые решения для обеспечения безопасности жителей и гостей нашей области, охраны объектов инженерной и критически важной инфраструктуры. В настоящее время Курская область получает дополнительные силы и средства Министерства обороны", - сообщил Старовойт в своём Telegram-канале.
Он добавил, что особое внимание уделяется приграничным районам.
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БезопасностьКурская областьРоссияРоман Старовойт
 
 
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