https://ria.ru/20230304/minoborony-1855854634.html

Глава Курской области отчитался об обеспечении безопасности региона

Глава Курской области отчитался об обеспечении безопасности региона - РИА Новости, 04.03.2023

Глава Курской области отчитался об обеспечении безопасности региона

Курская область получает дополнительные силы и средства министерства обороны РФ для обеспечения безопасности жителей региона, сообщил губернатор Курской области РИА Новости, 04.03.2023

2023-03-04T16:23

2023-03-04T16:23

2023-03-04T16:23

безопасность

курская область

россия

роман старовойт

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ВОРОНЕЖ, 4 мар - РИА Новости. Курская область получает дополнительные силы и средства министерства обороны РФ для обеспечения безопасности жителей региона, сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт. Глава региона в субботу, 4 марта, провёл заседание оперативного штаба по реализации среднего уровня реагирования. В нём участвовали представители силовых ведомств Курской области и федеральных органов власти. "Приняты все необходимые решения для обеспечения безопасности жителей и гостей нашей области, охраны объектов инженерной и критически важной инфраструктуры. В настоящее время Курская область получает дополнительные силы и средства Министерства обороны", - сообщил Старовойт в своём Telegram-канале. Он добавил, что особое внимание уделяется приграничным районам.

https://ria.ru/20230302/sevastopol-1855447855.html

https://ria.ru/20230302/tula-1855392963.html

курская область

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безопасность, курская область, россия, роман старовойт