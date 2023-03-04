https://ria.ru/20230304/matamoros-1855783996.html
Власти сообщили о жертвах перестрелок в мексиканском Матаморосе
Власти сообщили о жертвах перестрелок в мексиканском Матаморосе - РИА Новости, 04.03.2023
Власти сообщили о жертвах перестрелок в мексиканском Матаморосе
Правительство штата Тамаулипас рекомендовало жителям города Матаморос оставаться дома из-за перестрелок между гражданскими лицами в городе, по информации... РИА Новости, 04.03.2023
2023-03-04T01:21
2023-03-04T01:21
2023-03-04T01:21
в мире
тамаулипас
мексика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/147275/76/1472757642_0:127:1467:952_1920x0_80_0_0_77f9988f88794995bbf94d6dff9e297a.jpg
МЕХИКО, 4 мар - РИА Новости. Правительство штата Тамаулипас рекомендовало жителям города Матаморос оставаться дома из-за перестрелок между гражданскими лицами в городе, по информации министерства общественной безопасности штата есть пострадавшие и жертвы. По информации местных СМИ, в городе была замечена погоня с перестрелкой, одна из жертв - женщина, которая погибла от случайной пули. Министерство безопасности рекомендовало жителям Матамороса оставаться дома и не водить детей на учебу, в местном министерстве образования сообщили о приостановке занятий.
https://ria.ru/20230216/meksika-1852336261.html
тамаулипас
мексика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/147275/76/1472757642_83:0:1387:978_1920x0_80_0_0_7c8eb912a461ab5c59fb8595c1a3648c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, тамаулипас, мексика
В мире, Тамаулипас, Мексика
Власти сообщили о жертвах перестрелок в мексиканском Матаморосе
Власти штата Тамаулипас сообщили о перестрелках в мексиканском Матаморосе, есть жертвы
МЕХИКО, 4 мар - РИА Новости. Правительство штата Тамаулипас рекомендовало жителям города Матаморос оставаться дома из-за перестрелок между гражданскими лицами в городе, по информации министерства общественной безопасности штата есть пострадавшие и жертвы.
«
"За последний час произошло два вооруженных инцидента между неопознанными гражданскими лицами, с прискорбием сообщаем о жертвах и раненых среди населения. Федеральные и региональные службы усилили патрулирование", - говорится в сообщении в блоге министерства в Twitter.
По информации местных СМИ, в городе была замечена погоня с перестрелкой, одна из жертв - женщина, которая погибла от случайной пули.
Министерство безопасности рекомендовало жителям Матамороса оставаться дома и не водить детей на учебу, в местном министерстве образования сообщили о приостановке занятий.
Власти Мексики сообщили об обнаружении крупнейшей нарколаборатории