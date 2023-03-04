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Власти сообщили о жертвах перестрелок в мексиканском Матаморосе - РИА Новости, 04.03.2023
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01:21 04.03.2023
https://ria.ru/20230304/matamoros-1855783996.html
Власти сообщили о жертвах перестрелок в мексиканском Матаморосе
Власти сообщили о жертвах перестрелок в мексиканском Матаморосе - РИА Новости, 04.03.2023
Власти сообщили о жертвах перестрелок в мексиканском Матаморосе
Правительство штата Тамаулипас рекомендовало жителям города Матаморос оставаться дома из-за перестрелок между гражданскими лицами в городе, по информации... РИА Новости, 04.03.2023
2023-03-04T01:21
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МЕХИКО, 4 мар - РИА Новости. Правительство штата Тамаулипас рекомендовало жителям города Матаморос оставаться дома из-за перестрелок между гражданскими лицами в городе, по информации министерства общественной безопасности штата есть пострадавшие и жертвы. По информации местных СМИ, в городе была замечена погоня с перестрелкой, одна из жертв - женщина, которая погибла от случайной пули. Министерство безопасности рекомендовало жителям Матамороса оставаться дома и не водить детей на учебу, в местном министерстве образования сообщили о приостановке занятий.
https://ria.ru/20230216/meksika-1852336261.html
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в мире, тамаулипас, мексика
В мире, Тамаулипас, Мексика
Власти сообщили о жертвах перестрелок в мексиканском Матаморосе

Власти штата Тамаулипас сообщили о перестрелках в мексиканском Матаморосе, есть жертвы

© AP Photo / Gustavo AguadoСотрудники правоохранительных органов Мексики
Сотрудники правоохранительных органов Мексики - РИА Новости, 1920, 04.03.2023
© AP Photo / Gustavo Aguado
Сотрудники правоохранительных органов Мексики. Архивное фото
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МЕХИКО, 4 мар - РИА Новости. Правительство штата Тамаулипас рекомендовало жителям города Матаморос оставаться дома из-за перестрелок между гражданскими лицами в городе, по информации министерства общественной безопасности штата есть пострадавшие и жертвы.
«
"За последний час произошло два вооруженных инцидента между неопознанными гражданскими лицами, с прискорбием сообщаем о жертвах и раненых среди населения. Федеральные и региональные службы усилили патрулирование", - говорится в сообщении в блоге министерства в Twitter.
По информации местных СМИ, в городе была замечена погоня с перестрелкой, одна из жертв - женщина, которая погибла от случайной пули.
Министерство безопасности рекомендовало жителям Матамороса оставаться дома и не водить детей на учебу, в местном министерстве образования сообщили о приостановке занятий.
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