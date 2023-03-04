https://ria.ru/20230304/matamoros-1855783996.html

Власти сообщили о жертвах перестрелок в мексиканском Матаморосе

Власти сообщили о жертвах перестрелок в мексиканском Матаморосе - РИА Новости, 04.03.2023

Власти сообщили о жертвах перестрелок в мексиканском Матаморосе

Правительство штата Тамаулипас рекомендовало жителям города Матаморос оставаться дома из-за перестрелок между гражданскими лицами в городе, по информации... РИА Новости, 04.03.2023

2023-03-04T01:21

2023-03-04T01:21

2023-03-04T01:21

в мире

тамаулипас

мексика

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МЕХИКО, 4 мар - РИА Новости. Правительство штата Тамаулипас рекомендовало жителям города Матаморос оставаться дома из-за перестрелок между гражданскими лицами в городе, по информации министерства общественной безопасности штата есть пострадавшие и жертвы. По информации местных СМИ, в городе была замечена погоня с перестрелкой, одна из жертв - женщина, которая погибла от случайной пули. Министерство безопасности рекомендовало жителям Матамороса оставаться дома и не водить детей на учебу, в местном министерстве образования сообщили о приостановке занятий.

https://ria.ru/20230216/meksika-1852336261.html

тамаулипас

мексика

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в мире, тамаулипас, мексика