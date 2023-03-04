Рейтинг@Mail.ru
На Кубани восьмилетний мальчик утонул, катаясь на самодельном плавсредстве - РИА Новости, 04.03.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:10 04.03.2023
https://ria.ru/20230304/malchik-1855897335.html
На Кубани восьмилетний мальчик утонул, катаясь на самодельном плавсредстве
На Кубани восьмилетний мальчик утонул, катаясь на самодельном плавсредстве - РИА Новости, 04.03.2023
На Кубани восьмилетний мальчик утонул, катаясь на самодельном плавсредстве
Следователи возбудили уголовное дело по факту гибели 8-летнего ребенка, который утонул, плавая со своим другом в кубанской речке на самодельном плавсредстве,... РИА Новости, 04.03.2023
2023-03-04T22:10
2023-03-04T22:10
происшествия
краснодарский край
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0f/1831659033_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_f2d66d8a943052e2c30f33ad4f9d4f5c.jpg
КРАСНОДАР, 4 мар - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело по факту гибели 8-летнего ребенка, который утонул, плавая со своим другом в кубанской речке на самодельном плавсредстве, сообщает СУСК по Краснодарскому краю. "Кореновским межрайонным следственным отделом СКР по краю незамедлительно возбуждено уголовное дело по факту гибели 8-летнего ребенка в результате утопления (часть 1 статьи 109 УК РФ)", - говорится в сообщении. Установлено, что в пятницу днем в кубанской станице Новомалороссийской двое 8-летних мальчиков нашли на берегу реки Бейсуг брошенное самодельное плавсредство и поплыли, когда его начало подтапливать, дети оказались в воде. Один из местных жителей услышал крики о помощи и успел спасти одного мальчика. Второй ребенок ушел под воду, поиски результатов не принесли. Спасатели обнаружили тело мальчика в субботу. Расследование уголовного дела продолжается.
https://ria.ru/20230221/deti-1853329912.html
https://ria.ru/20230218/prud-1852890683.html
краснодарский край
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0f/1831659033_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_9293c3da9f5d10b52a82c0ebd67a7bf9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, краснодарский край, россия
Происшествия, Краснодарский край, Россия
На Кубани восьмилетний мальчик утонул, катаясь на самодельном плавсредстве

СУСК: на Кубани восьмилетний мальчик утонул, катаясь на самодельном плавсредстве

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкАвтомобили скорой медицинской помощи
Автомобили скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 04.03.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
Автомобили скорой медицинской помощи. Архивное фото
Читать ria.ru в
КРАСНОДАР, 4 мар - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело по факту гибели 8-летнего ребенка, который утонул, плавая со своим другом в кубанской речке на самодельном плавсредстве, сообщает СУСК по Краснодарскому краю.
"Кореновским межрайонным следственным отделом СКР по краю незамедлительно возбуждено уголовное дело по факту гибели 8-летнего ребенка в результате утопления (часть 1 статьи 109 УК РФ)", - говорится в сообщении.
Скорая помощь - РИА Новости, 1920, 21.02.2023
В Ростове-на-Дону утонули два ребенка, провалившиеся под лед
21 февраля, 09:50
Установлено, что в пятницу днем в кубанской станице Новомалороссийской двое 8-летних мальчиков нашли на берегу реки Бейсуг брошенное самодельное плавсредство и поплыли, когда его начало подтапливать, дети оказались в воде. Один из местных жителей услышал крики о помощи и успел спасти одного мальчика. Второй ребенок ушел под воду, поиски результатов не принесли. Спасатели обнаружили тело мальчика в субботу.
Расследование уголовного дела продолжается.
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 18.02.2023
Подросток утонул в пруду на юго-востоке Москвы
18 февраля, 19:28
 
ПроисшествияКраснодарский крайРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала