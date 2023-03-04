https://ria.ru/20230304/malchik-1855897335.html

На Кубани восьмилетний мальчик утонул, катаясь на самодельном плавсредстве

На Кубани восьмилетний мальчик утонул, катаясь на самодельном плавсредстве - РИА Новости, 04.03.2023

На Кубани восьмилетний мальчик утонул, катаясь на самодельном плавсредстве

Следователи возбудили уголовное дело по факту гибели 8-летнего ребенка, который утонул, плавая со своим другом в кубанской речке на самодельном плавсредстве,... РИА Новости, 04.03.2023

2023-03-04T22:10

2023-03-04T22:10

2023-03-04T22:10

происшествия

краснодарский край

россия

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КРАСНОДАР, 4 мар - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело по факту гибели 8-летнего ребенка, который утонул, плавая со своим другом в кубанской речке на самодельном плавсредстве, сообщает СУСК по Краснодарскому краю. "Кореновским межрайонным следственным отделом СКР по краю незамедлительно возбуждено уголовное дело по факту гибели 8-летнего ребенка в результате утопления (часть 1 статьи 109 УК РФ)", - говорится в сообщении. Установлено, что в пятницу днем в кубанской станице Новомалороссийской двое 8-летних мальчиков нашли на берегу реки Бейсуг брошенное самодельное плавсредство и поплыли, когда его начало подтапливать, дети оказались в воде. Один из местных жителей услышал крики о помощи и успел спасти одного мальчика. Второй ребенок ушел под воду, поиски результатов не принесли. Спасатели обнаружили тело мальчика в субботу. Расследование уголовного дела продолжается.

https://ria.ru/20230221/deti-1853329912.html

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происшествия, краснодарский край, россия