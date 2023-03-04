https://ria.ru/20230304/leopard-1855880925.html

Rheinmetall закупит у Швейцарии сотню танков Leopard для передачи ВСУ

Rheinmetall закупит у Швейцарии сотню танков Leopard для передачи ВСУ - РИА Новости, 04.03.2023

Rheinmetall закупит у Швейцарии сотню танков Leopard для передачи ВСУ

Немецкий оборонный концерн Rheinmetall намерен приобрести у швейцарской компании Ruag почти сотню танков Leopard 1 для дальнейшей отправки на Украину, пишет... РИА Новости, 04.03.2023

2023-03-04T19:42

2023-03-04T19:42

2023-03-04T23:31

специальная военная операция на украине

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сергей лавров

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МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Немецкий оборонный концерн Rheinmetall намерен приобрести у швейцарской компании Ruag почти сотню танков Leopard 1 для дальнейшей отправки на Украину, пишет газета Tages-Anzeiger. Как сообщает издание, Ruag еще в 2016 году приобрела 96 танков Leopard 1 A5, ранее уже находившихся в эксплуатации. Эти машины произвели в Италии, где они до сих пор и находятся. Швейцарский концерн планировал либо полностью перепродать технику, либо ее запчасти. Теперь, по данным СМИ, старые танки стали востребованы из-за боевых действий на Украине. Представитель Ruag подтвердила информацию о запросе Rheinmetall. По ее словам, немецкая компания ясно дала понять, что после переработки машины доставят на Украину. В то же время, как уточняется в статье, государственный секретариат Швейцарии по экономике (SECO) по юридическим причинам наложил вето на осуществление этой сделки. Накануне Министерство обороны Германии подтвердило, что направило в Берн запрос на покупку Leopard 2. При этом в ведомстве подчеркнули, что эти танки не будут поставлять ВСУ, "бундесвер стремится улучшить свои запасы". В конце января комиссия швейцарского Национального совета одобрила инициативу, допускающую реэкспорт на Украину произведенного в стране оружия. Позднее комиссия по безопасности Совета кантонов выступила против этого предложения. Поправки еще предстоит обсудить обеим палатам парламента, свою позицию также должно обозначить правительство страны.Швейцария, ссылаясь на принцип военного нейтралитета, ранее всегда отклоняла запросы Германии, Испании и Дании о переправке киевским властям боеприпасов, произведенных в конфедерации. Как подчеркивали власти, Берн может отказать в реэкспорте военных материалов, если страна, для которой они предназначаются, вовлечена в международный вооруженный конфликт. Западные страны постоянно говорят о том, что Украина должна победить Россию на поле боя, и наращивают поставки вооружений и военной техники. В Москве на это не раз заявляли, что западная военная помощь не сулит Украине ничего хорошего и только затягивает конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.

https://ria.ru/20230303/tanki-1855552401.html

https://ria.ru/20230225/tanki-1854294386.html

https://ria.ru/20230304/ukraina-1855832917.html

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в мире, украина, швейцария, россия, сергей лавров, нато, вооруженные силы украины, германия