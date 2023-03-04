https://ria.ru/20230304/led-1855839391.html
В Ивановской области ребенок получил травмы из-за схода наледи с крыши
В Ивановской области ребенок получил травмы из-за схода наледи с крыши - РИА Новости, 04.03.2023
В Ивановской области ребенок получил травмы из-за схода наледи с крыши
Семилетняя девочка получила травмы из-за схода наледи с крыши в городе Фурманов, проводится проверка, сообщила прокуратура Ивановской области. РИА Новости, 04.03.2023
2023-03-04T14:37
2023-03-04T14:37
2023-03-04T17:14
происшествия
ивановская область
фурманов
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578125867_0:317:3077:2047_1920x0_80_0_0_bcf3234541ef11af4585c59864fef3d8.jpg
РЯЗАНЬ, 4 мар – РИА Новости. Семилетняя девочка получила травмы из-за схода наледи с крыши в городе Фурманов, проводится проверка, сообщила прокуратура Ивановской области. "Фурмановской межрайонной прокуратурой начата проверка в связи с получением ребенком травм вследствие схода наледи с кровли многоквартирного дома", - говорится в сообщении. Уточняется, что инцидент произошёл в субботу, пострадала семилетняя девочка. Ребенок доставлен в лечебное учреждение. "Прокуратура начала проверку в отношении управляющей компании, осуществляющей содержание общего имущества многоквартирного дома", - отмечает ведомство.СУСК по Ивановской области сообщило, что Фурмановским межрайонным следственным отделом возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). У девочки, по данным следствия, диагностирована закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга.
https://ria.ru/20230303/sneg-1855532779.html
ивановская область
фурманов
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578125867_81:0:2810:2047_1920x0_80_0_0_6425ca183ecdd5edb29918f2c151334c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, ивановская область, фурманов
Происшествия, Ивановская область, Фурманов
В Ивановской области ребенок получил травмы из-за схода наледи с крыши
Семилетняя девочка получила сотрясение мозга из-за льда, упавшего с крыши дома в Фурманове
РЯЗАНЬ, 4 мар – РИА Новости.
Семилетняя девочка получила травмы из-за схода наледи с крыши в городе Фурманов, проводится проверка, сообщила
прокуратура Ивановской области.
"Фурмановской межрайонной прокуратурой начата проверка в связи с получением ребенком травм вследствие схода наледи с кровли многоквартирного дома", - говорится в сообщении.
Уточняется, что инцидент произошёл в субботу, пострадала семилетняя девочка. Ребенок доставлен в лечебное учреждение.
"Прокуратура начала проверку в отношении управляющей компании, осуществляющей содержание общего имущества многоквартирного дома", - отмечает ведомство.
СУСК по Ивановской области сообщило, что Фурмановским межрайонным следственным отделом возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). У девочки, по данным следствия, диагностирована закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга.
В Ула-Удэ снежная глыба упала на ребенка в коляске