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В Ивановской области ребенок получил травмы из-за схода наледи с крыши - РИА Новости, 04.03.2023
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14:37 04.03.2023 (обновлено: 17:14 04.03.2023)
https://ria.ru/20230304/led-1855839391.html
В Ивановской области ребенок получил травмы из-за схода наледи с крыши
В Ивановской области ребенок получил травмы из-за схода наледи с крыши - РИА Новости, 04.03.2023
В Ивановской области ребенок получил травмы из-за схода наледи с крыши
Семилетняя девочка получила травмы из-за схода наледи с крыши в городе Фурманов, проводится проверка, сообщила прокуратура Ивановской области. РИА Новости, 04.03.2023
2023-03-04T14:37
2023-03-04T17:14
происшествия
ивановская область
фурманов
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РЯЗАНЬ, 4 мар – РИА Новости. Семилетняя девочка получила травмы из-за схода наледи с крыши в городе Фурманов, проводится проверка, сообщила прокуратура Ивановской области. "Фурмановской межрайонной прокуратурой начата проверка в связи с получением ребенком травм вследствие схода наледи с кровли многоквартирного дома", - говорится в сообщении. Уточняется, что инцидент произошёл в субботу, пострадала семилетняя девочка. Ребенок доставлен в лечебное учреждение. "Прокуратура начала проверку в отношении управляющей компании, осуществляющей содержание общего имущества многоквартирного дома", - отмечает ведомство.СУСК по Ивановской области сообщило, что Фурмановским межрайонным следственным отделом возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). У девочки, по данным следствия, диагностирована закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга.
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происшествия, ивановская область, фурманов
Происшествия, Ивановская область, Фурманов
В Ивановской области ребенок получил травмы из-за схода наледи с крыши

Семилетняя девочка получила сотрясение мозга из-за льда, упавшего с крыши дома в Фурманове

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкКрасный крест на автомобиле скорой медицинской помощи
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 04.03.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи. Архивное фото
Читать ria.ru в
РЯЗАНЬ, 4 мар – РИА Новости. Семилетняя девочка получила травмы из-за схода наледи с крыши в городе Фурманов, проводится проверка, сообщила прокуратура Ивановской области.
"Фурмановской межрайонной прокуратурой начата проверка в связи с получением ребенком травм вследствие схода наледи с кровли многоквартирного дома", - говорится в сообщении.
Уточняется, что инцидент произошёл в субботу, пострадала семилетняя девочка. Ребенок доставлен в лечебное учреждение.
"Прокуратура начала проверку в отношении управляющей компании, осуществляющей содержание общего имущества многоквартирного дома", - отмечает ведомство.
СУСК по Ивановской области сообщило, что Фурмановским межрайонным следственным отделом возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). У девочки, по данным следствия, диагностирована закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга.
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