https://ria.ru/20230304/led-1855839391.html

В Ивановской области ребенок получил травмы из-за схода наледи с крыши

В Ивановской области ребенок получил травмы из-за схода наледи с крыши - РИА Новости, 04.03.2023

В Ивановской области ребенок получил травмы из-за схода наледи с крыши

Семилетняя девочка получила травмы из-за схода наледи с крыши в городе Фурманов, проводится проверка, сообщила прокуратура Ивановской области. РИА Новости, 04.03.2023

2023-03-04T14:37

2023-03-04T14:37

2023-03-04T17:14

происшествия

ивановская область

фурманов

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РЯЗАНЬ, 4 мар – РИА Новости. Семилетняя девочка получила травмы из-за схода наледи с крыши в городе Фурманов, проводится проверка, сообщила прокуратура Ивановской области. "Фурмановской межрайонной прокуратурой начата проверка в связи с получением ребенком травм вследствие схода наледи с кровли многоквартирного дома", - говорится в сообщении. Уточняется, что инцидент произошёл в субботу, пострадала семилетняя девочка. Ребенок доставлен в лечебное учреждение. "Прокуратура начала проверку в отношении управляющей компании, осуществляющей содержание общего имущества многоквартирного дома", - отмечает ведомство.СУСК по Ивановской области сообщило, что Фурмановским межрайонным следственным отделом возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). У девочки, по данным следствия, диагностирована закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга.

https://ria.ru/20230303/sneg-1855532779.html

ивановская область

фурманов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, ивановская область, фурманов