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МЧС предупредило о сходе снежных лавин на Сахалине

МЧС предупредило о сходе снежных лавин на Сахалине - РИА Новости, 04.03.2023

МЧС предупредило о сходе снежных лавин на Сахалине

Специалисты объявили на 4–6 марта лавинную опасность в 10 муниципальных образованиях Сахалина, информирует региональный главк МЧС России. РИА Новости, 04.03.2023

2023-03-04T03:09

2023-03-04T03:09

2023-03-04T03:09

происшествия

холмская

южно-сахалинск

сахалин

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

гидрометцентр

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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 4 мар – РИА Новости. Специалисты объявили на 4–6 марта лавинную опасность в 10 муниципальных образованиях Сахалина, информирует региональный главк МЧС России. "Четвертого марта лавиноопасно на территории Анивского, Невельского, Холмского, Долинского районов и в городе Южно-Сахалинске (склоны Мицульского и Сусунайского хребтов, окрестности села Санаторный и села Синегорск)", - говорится в сообщении ведомства. По данным противолавинного центра Сахалинского управления Росгидромета, в воскресенье и понедельник сход снежных масс возможен в Невельском, Холмском, Долинском, Анивском, Углегорском, Томаринском, Макаровском, Александровск-Сахалинском и Смирныховском районах и Южно-Сахалинске.

https://ria.ru/20230304/opolzni-1855787523.html

холмская

южно-сахалинск

сахалин

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происшествия, холмская, южно-сахалинск, сахалин, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), гидрометцентр