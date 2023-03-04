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МЧС предупредило о сходе снежных лавин на Сахалине - РИА Новости, 04.03.2023
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03:09 04.03.2023
https://ria.ru/20230304/laviny-1855787987.html
МЧС предупредило о сходе снежных лавин на Сахалине
МЧС предупредило о сходе снежных лавин на Сахалине - РИА Новости, 04.03.2023
МЧС предупредило о сходе снежных лавин на Сахалине
Специалисты объявили на 4–6 марта лавинную опасность в 10 муниципальных образованиях Сахалина, информирует региональный главк МЧС России. РИА Новости, 04.03.2023
2023-03-04T03:09
2023-03-04T03:09
происшествия
холмская
южно-сахалинск
сахалин
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
гидрометцентр
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 4 мар – РИА Новости. Специалисты объявили на 4–6 марта лавинную опасность в 10 муниципальных образованиях Сахалина, информирует региональный главк МЧС России. "Четвертого марта лавиноопасно на территории Анивского, Невельского, Холмского, Долинского районов и в городе Южно-Сахалинске (склоны Мицульского и Сусунайского хребтов, окрестности села Санаторный и села Синегорск)", - говорится в сообщении ведомства. По данным противолавинного центра Сахалинского управления Росгидромета, в воскресенье и понедельник сход снежных масс возможен в Невельском, Холмском, Долинском, Анивском, Углегорском, Томаринском, Макаровском, Александровск-Сахалинском и Смирныховском районах и Южно-Сахалинске.
https://ria.ru/20230304/opolzni-1855787523.html
холмская
южно-сахалинск
сахалин
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происшествия, холмская, южно-сахалинск, сахалин, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), гидрометцентр
Происшествия, Холмская, Южно-Сахалинск, Сахалин, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Гидрометцентр
МЧС предупредило о сходе снежных лавин на Сахалине

МЧС: в десяти муниципалитетах юга Сахалина возможен сход снежных лавин

© Фото : ГУ МЧС по Сахалинской областиСход снежной лавины на территории ООО "Солнцевский угольный разрез" в Углегорске
Сход снежной лавины на территории ООО Солнцевский угольный разрез в Углегорске - РИА Новости, 1920, 04.03.2023
© Фото : ГУ МЧС по Сахалинской области
Сход снежной лавины на территории ООО "Солнцевский угольный разрез" в Углегорске. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 4 мар – РИА Новости. Специалисты объявили на 4–6 марта лавинную опасность в 10 муниципальных образованиях Сахалина, информирует региональный главк МЧС России.
"Четвертого марта лавиноопасно на территории Анивского, Невельского, Холмского, Долинского районов и в городе Южно-Сахалинске (склоны Мицульского и Сусунайского хребтов, окрестности села Санаторный и села Синегорск)", - говорится в сообщении ведомства.
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03:00
По данным противолавинного центра Сахалинского управления Росгидромета, в воскресенье и понедельник сход снежных масс возможен в Невельском, Холмском, Долинском, Анивском, Углегорском, Томаринском, Макаровском, Александровск-Сахалинском и Смирныховском районах и Южно-Сахалинске.
 
ПроисшествияХолмскаяЮжно-СахалинскСахалинМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Гидрометцентр
 
 
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