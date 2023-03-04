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Донецкий кузнец на годовщину освобождения Мариуполя кует вазу для Кадырова - РИА Новости, 04.03.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:43 04.03.2023 (обновлено: 16:44 04.03.2023)
https://ria.ru/20230304/kuznets-1855858070.html
Донецкий кузнец на годовщину освобождения Мариуполя кует вазу для Кадырова
Донецкий кузнец на годовщину освобождения Мариуполя кует вазу для Кадырова - РИА Новости, 04.03.2023
Донецкий кузнец на годовщину освобождения Мариуполя кует вазу для Кадырова
Донецкий кузнец Виктор Михалев, известный работами с использованием настоящих гильз, оружия и осколков, готовит подарок для главы Чечни Рамзана Кадырова,... РИА Новости, 04.03.2023
2023-03-04T16:43
2023-03-04T16:44
специальная военная операция на украине
общество
рамзан кадыров
мариуполь
россия
донбасс
донецкая народная республика
донецкая область
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ДОНЕЦК, 4 мар – РИА Новости. Донецкий кузнец Виктор Михалев, известный работами с использованием настоящих гильз, оружия и осколков, готовит подарок для главы Чечни Рамзана Кадырова, который он мечтает подарить на годовщину освобождения Мариуполя, передаёт корреспондент РИА Новости. По его словам, кованный кувшин будет символизировать благополучие, которое кузнец от имени всех дончан желает Кадырову и в его лице – всему чеченскому народу. В вазе будут стоять семь "роз Донбасса" - стальных роз, благодаря Михалеву ставших визитной карточкой Донецка. Вместе с розами ваза будет, как запланировано, выше метра высотой. "Я хочу отметить вклад воинов из Чеченской республики в освобождение Мариуполя и, конечно, показать им, что мы в Донбассе ценим дружбу и помощь в трудную минуту, ценим уважение к трудовому народу", - пояснил мастер. Российские войска и подразделения ДНР окружили Мариуполь 7 марта 2022 года и к 21 апреля освободили практически весь город. На заводе "Азовсталь" удалось блокировать более 2 тысяч украинских военнослужащих и боевиков нацбатальона "Азов"*. В середине мая они начали сдаваться в плен, а 20 мая Минобороны РФ заявило о полном освобождении Мариуполя. Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.* Террористическая организация, запрещенная на территории России
https://ria.ru/20230303/donbass-1855526145.html
https://ria.ru/20221003/kadyrov-1821296585.html
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общество, рамзан кадыров, мариуполь, россия, донбасс, донецкая народная республика, донецкая область
Специальная военная операция на Украине, Общество, Рамзан Кадыров, Мариуполь, Россия, Донбасс, Донецкая Народная Республика, Донецкая область
Донецкий кузнец на годовщину освобождения Мариуполя кует вазу для Кадырова

Кузнец Михалев на годовщину освобождения Мариуполя кует Кадырову стальную вазу с розами

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкРазрушенный дом около завода "Азовсталь" в Мариуполе
Разрушенный дом около завода Азовсталь в Мариуполе - РИА Новости, 1920, 04.03.2023
© РИА Новости / Илья Питалев
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Разрушенный дом около завода "Азовсталь" в Мариуполе. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 4 мар – РИА Новости. Донецкий кузнец Виктор Михалев, известный работами с использованием настоящих гильз, оружия и осколков, готовит подарок для главы Чечни Рамзана Кадырова, который он мечтает подарить на годовщину освобождения Мариуполя, передаёт корреспондент РИА Новости.
«
"Я очень уважаю этого человека и мечтаю сделать ему подарок – "Кувшин изобилия", - рассказал РИА Новости кузнец.
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По его словам, кованный кувшин будет символизировать благополучие, которое кузнец от имени всех дончан желает Кадырову и в его лице – всему чеченскому народу.
В вазе будут стоять семь "роз Донбасса" - стальных роз, благодаря Михалеву ставших визитной карточкой Донецка. Вместе с розами ваза будет, как запланировано, выше метра высотой.
"Я хочу отметить вклад воинов из Чеченской республики в освобождение Мариуполя и, конечно, показать им, что мы в Донбассе ценим дружбу и помощь в трудную минуту, ценим уважение к трудовому народу", - пояснил мастер.
Российские войска и подразделения ДНР окружили Мариуполь 7 марта 2022 года и к 21 апреля освободили практически весь город. На заводе "Азовсталь" удалось блокировать более 2 тысяч украинских военнослужащих и боевиков нацбатальона "Азов"*. В середине мая они начали сдаваться в плен, а 20 мая Минобороны РФ заявило о полном освобождении Мариуполя.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
* Террористическая организация, запрещенная на территории России
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Специальная военная операция на УкраинеОбществоРамзан КадыровМариупольРоссияДонбассДонецкая Народная РеспубликаДонецкая область
 
 
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