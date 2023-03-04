https://ria.ru/20230304/kuznets-1855858070.html

Донецкий кузнец на годовщину освобождения Мариуполя кует вазу для Кадырова

Донецкий кузнец на годовщину освобождения Мариуполя кует вазу для Кадырова - РИА Новости, 04.03.2023

Донецкий кузнец на годовщину освобождения Мариуполя кует вазу для Кадырова

Донецкий кузнец Виктор Михалев, известный работами с использованием настоящих гильз, оружия и осколков, готовит подарок для главы Чечни Рамзана Кадырова,... РИА Новости, 04.03.2023

2023-03-04T16:43

2023-03-04T16:43

2023-03-04T16:44

специальная военная операция на украине

общество

рамзан кадыров

мариуполь

россия

донбасс

донецкая народная республика

донецкая область

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ДОНЕЦК, 4 мар – РИА Новости. Донецкий кузнец Виктор Михалев, известный работами с использованием настоящих гильз, оружия и осколков, готовит подарок для главы Чечни Рамзана Кадырова, который он мечтает подарить на годовщину освобождения Мариуполя, передаёт корреспондент РИА Новости. По его словам, кованный кувшин будет символизировать благополучие, которое кузнец от имени всех дончан желает Кадырову и в его лице – всему чеченскому народу. В вазе будут стоять семь "роз Донбасса" - стальных роз, благодаря Михалеву ставших визитной карточкой Донецка. Вместе с розами ваза будет, как запланировано, выше метра высотой. "Я хочу отметить вклад воинов из Чеченской республики в освобождение Мариуполя и, конечно, показать им, что мы в Донбассе ценим дружбу и помощь в трудную минуту, ценим уважение к трудовому народу", - пояснил мастер. Российские войска и подразделения ДНР окружили Мариуполь 7 марта 2022 года и к 21 апреля освободили практически весь город. На заводе "Азовсталь" удалось блокировать более 2 тысяч украинских военнослужащих и боевиков нацбатальона "Азов"*. В середине мая они начали сдаваться в плен, а 20 мая Минобороны РФ заявило о полном освобождении Мариуполя. Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.* Террористическая организация, запрещенная на территории России

https://ria.ru/20230303/donbass-1855526145.html

https://ria.ru/20221003/kadyrov-1821296585.html

мариуполь

россия

донбасс

донецкая народная республика

донецкая область

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, рамзан кадыров, мариуполь, россия, донбасс, донецкая народная республика, донецкая область