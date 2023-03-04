https://ria.ru/20230304/krym-1855810928.html

В Крыму предложили объединить новые регионы в один федеральный округ

В Крыму предложили объединить новые регионы в один федеральный округ - РИА Новости, 04.03.2023

В Крыму предложили объединить новые регионы в один федеральный округ

Новые российские регионы следует объединить в один федеральный округ для ускорения их интеграции, заявил РИА Новости глава крымского парламента Владимир... РИА Новости, 04.03.2023

2023-03-04T10:49

2023-03-04T10:49

2023-03-04T16:18

россия

республика крым

владимир константинов

владимир путин

украина

донецкая народная республика

политика

донецк

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мар — РИА Новости. Новые российские регионы следует объединить в один федеральный округ для ускорения их интеграции, заявил РИА Новости глава крымского парламента Владимир Константинов."Если говорить о новых субъектах, нужна сплоченная, сильная команда, отдельный федеральный округ или, например, курирующий вице-премьер в федеральном правительстве", — пояснил он.Депутат напомнил, что у России уже есть опыт по проведению интеграционных процессов в Крыму. "Скорость проведения интеграционных процессов в новых регионах должна быть точно выверенной, подтверждена кадровой политикой, сопряжена с федеральными институтами. Должен быть человек, обладающий достаточным авторитетом в системе власти, — прямой координатор этой работы. И самое важное, чтобы у местной команды было право, делегированное законом, на принятие самостоятельных решений", — пояснил Константинов.Он призвал уделить особое внимание кадровому вопросу на новых территориях и сформировать там представительную власть. В качестве примера для подражания парламентарий привел Донецк и Луганск."У них ярко выраженное стремление у людей, сформированная команда. Девять лет они фактически не являлись Украиной. Да, они еще не были в России, но и в Украине они точно не были. Поэтому над ними не довлеют украинские регламенты, законы. <...> Ну а Херсону и Запорожью будет требоваться больше внимания", — подытожил депутат.Референдумы о присоединении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей к России прошли 23-27 сентября прошлого года. Президент Владимир Путин 30 сентября подписал договоры с главами регионов об их принятии в состав страны. Позже глава государства подписал соответствующие федеральные законы.

https://ria.ru/20230303/melitopol-1855757173.html

https://ria.ru/20230302/izbirkom-1855503156.html

россия

республика крым

украина

донецкая народная республика

донецк

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, республика крым, владимир константинов, владимир путин, украина, донецкая народная республика, политика, донецк