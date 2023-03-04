https://ria.ru/20230304/krym-1855810928.html
В Крыму предложили объединить новые регионы в один федеральный округ
В Крыму предложили объединить новые регионы в один федеральный округ - РИА Новости, 04.03.2023
В Крыму предложили объединить новые регионы в один федеральный округ
Новые российские регионы следует объединить в один федеральный округ для ускорения их интеграции, заявил РИА Новости глава крымского парламента Владимир... РИА Новости, 04.03.2023
2023-03-04T10:49
2023-03-04T10:49
2023-03-04T16:18
россия
республика крым
владимир константинов
владимир путин
украина
донецкая народная республика
политика
донецк
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мар — РИА Новости. Новые российские регионы следует объединить в один федеральный округ для ускорения их интеграции, заявил РИА Новости глава крымского парламента Владимир Константинов."Если говорить о новых субъектах, нужна сплоченная, сильная команда, отдельный федеральный округ или, например, курирующий вице-премьер в федеральном правительстве", — пояснил он.Депутат напомнил, что у России уже есть опыт по проведению интеграционных процессов в Крыму. "Скорость проведения интеграционных процессов в новых регионах должна быть точно выверенной, подтверждена кадровой политикой, сопряжена с федеральными институтами. Должен быть человек, обладающий достаточным авторитетом в системе власти, — прямой координатор этой работы. И самое важное, чтобы у местной команды было право, делегированное законом, на принятие самостоятельных решений", — пояснил Константинов.Он призвал уделить особое внимание кадровому вопросу на новых территориях и сформировать там представительную власть. В качестве примера для подражания парламентарий привел Донецк и Луганск."У них ярко выраженное стремление у людей, сформированная команда. Девять лет они фактически не являлись Украиной. Да, они еще не были в России, но и в Украине они точно не были. Поэтому над ними не довлеют украинские регламенты, законы. <...> Ну а Херсону и Запорожью будет требоваться больше внимания", — подытожил депутат.Референдумы о присоединении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей к России прошли 23-27 сентября прошлого года. Президент Владимир Путин 30 сентября подписал договоры с главами регионов об их принятии в состав страны. Позже глава государства подписал соответствующие федеральные законы.
https://ria.ru/20230303/melitopol-1855757173.html
https://ria.ru/20230302/izbirkom-1855503156.html
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республика крым
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, республика крым, владимир константинов, владимир путин, украина, донецкая народная республика, политика, донецк
Россия, Республика Крым, Владимир Константинов, Владимир Путин, Украина, Донецкая Народная Республика, Политика, Донецк
В Крыму предложили объединить новые регионы в один федеральный округ
Крымский парламент предложил объединить новые российские регионы в федеральный округ
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мар — РИА Новости. Новые российские регионы следует объединить в один федеральный округ для ускорения их интеграции, заявил РИА Новости глава крымского парламента Владимир Константинов.
"Если говорить о новых субъектах, нужна сплоченная, сильная команда, отдельный федеральный округ или, например, курирующий вице-премьер в федеральном правительстве", — пояснил он.
Мелитополь стал столицей Запорожской области
Депутат напомнил, что у России уже есть опыт по проведению интеграционных процессов в Крыму.
Республику Крым и Севастополь изначально объединили в Крымский федеральный округ. В 2016 году этот округ был упразднен, а субъекты включили в Южный федеральный округ.
"Скорость проведения интеграционных процессов в новых регионах должна быть точно выверенной, подтверждена кадровой политикой, сопряжена с федеральными институтами. Должен быть человек, обладающий достаточным авторитетом в системе власти, — прямой координатор этой работы. И самое важное, чтобы у местной команды было право, делегированное законом, на принятие самостоятельных решений", — пояснил Константинов.
Он призвал уделить особое внимание кадровому вопросу на новых территориях и сформировать там представительную власть. В качестве примера для подражания парламентарий привел Донецк и Луганск.
"У них ярко выраженное стремление у людей, сформированная команда. Девять лет они фактически не являлись Украиной
. Да, они еще не были в России, но и в Украине они точно не были. Поэтому над ними не довлеют украинские регламенты, законы. <...> Ну а Херсону и Запорожью будет требоваться больше внимания", — подытожил депутат.
Референдумы о присоединении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей
к России прошли 23-27 сентября прошлого года. Президент Владимир Путин
30 сентября подписал договоры с главами регионов об их принятии в состав страны. Позже глава государства подписал соответствующие федеральные законы.
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