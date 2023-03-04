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В Крыму предложили объединить новые регионы в один федеральный округ - РИА Новости, 04.03.2023
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10:49 04.03.2023 (обновлено: 16:18 04.03.2023)
https://ria.ru/20230304/krym-1855810928.html
В Крыму предложили объединить новые регионы в один федеральный округ
В Крыму предложили объединить новые регионы в один федеральный округ - РИА Новости, 04.03.2023
В Крыму предложили объединить новые регионы в один федеральный округ
Новые российские регионы следует объединить в один федеральный округ для ускорения их интеграции, заявил РИА Новости глава крымского парламента Владимир... РИА Новости, 04.03.2023
2023-03-04T10:49
2023-03-04T16:18
россия
республика крым
владимир константинов
владимир путин
украина
донецкая народная республика
политика
донецк
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мар — РИА Новости. Новые российские регионы следует объединить в один федеральный округ для ускорения их интеграции, заявил РИА Новости глава крымского парламента Владимир Константинов."Если говорить о новых субъектах, нужна сплоченная, сильная команда, отдельный федеральный округ или, например, курирующий вице-премьер в федеральном правительстве", — пояснил он.Депутат напомнил, что у России уже есть опыт по проведению интеграционных процессов в Крыму. "Скорость проведения интеграционных процессов в новых регионах должна быть точно выверенной, подтверждена кадровой политикой, сопряжена с федеральными институтами. Должен быть человек, обладающий достаточным авторитетом в системе власти, — прямой координатор этой работы. И самое важное, чтобы у местной команды было право, делегированное законом, на принятие самостоятельных решений", — пояснил Константинов.Он призвал уделить особое внимание кадровому вопросу на новых территориях и сформировать там представительную власть. В качестве примера для подражания парламентарий привел Донецк и Луганск."У них ярко выраженное стремление у людей, сформированная команда. Девять лет они фактически не являлись Украиной. Да, они еще не были в России, но и в Украине они точно не были. Поэтому над ними не довлеют украинские регламенты, законы. &lt;...&gt; Ну а Херсону и Запорожью будет требоваться больше внимания", — подытожил депутат.Референдумы о присоединении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей к России прошли 23-27 сентября прошлого года. Президент Владимир Путин 30 сентября подписал договоры с главами регионов об их принятии в состав страны. Позже глава государства подписал соответствующие федеральные законы.
https://ria.ru/20230303/melitopol-1855757173.html
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россия
республика крым
украина
донецкая народная республика
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россия, республика крым, владимир константинов, владимир путин, украина, донецкая народная республика, политика, донецк
Россия, Республика Крым, Владимир Константинов, Владимир Путин, Украина, Донецкая Народная Республика, Политика, Донецк
В Крыму предложили объединить новые регионы в один федеральный округ

Крымский парламент предложил объединить новые российские регионы в федеральный округ

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкВид на Балаклавскую бухту
Вид на Балаклавскую бухту - РИА Новости, 1920, 04.03.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Вид на Балаклавскую бухту. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мар — РИА Новости. Новые российские регионы следует объединить в один федеральный округ для ускорения их интеграции, заявил РИА Новости глава крымского парламента Владимир Константинов.
"Если говорить о новых субъектах, нужна сплоченная, сильная команда, отдельный федеральный округ или, например, курирующий вице-премьер в федеральном правительстве", — пояснил он.
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Депутат напомнил, что у России уже есть опыт по проведению интеграционных процессов в Крыму.

Республику Крым и Севастополь изначально объединили в Крымский федеральный округ. В 2016 году этот округ был упразднен, а субъекты включили в Южный федеральный округ.

"Скорость проведения интеграционных процессов в новых регионах должна быть точно выверенной, подтверждена кадровой политикой, сопряжена с федеральными институтами. Должен быть человек, обладающий достаточным авторитетом в системе власти, — прямой координатор этой работы. И самое важное, чтобы у местной команды было право, делегированное законом, на принятие самостоятельных решений", — пояснил Константинов.
Он призвал уделить особое внимание кадровому вопросу на новых территориях и сформировать там представительную власть. В качестве примера для подражания парламентарий привел Донецк и Луганск.
"У них ярко выраженное стремление у людей, сформированная команда. Девять лет они фактически не являлись Украиной. Да, они еще не были в России, но и в Украине они точно не были. Поэтому над ними не довлеют украинские регламенты, законы. <...> Ну а Херсону и Запорожью будет требоваться больше внимания", — подытожил депутат.
Референдумы о присоединении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей к России прошли 23-27 сентября прошлого года. Президент Владимир Путин 30 сентября подписал договоры с главами регионов об их принятии в состав страны. Позже глава государства подписал соответствующие федеральные законы.
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РоссияРеспублика КрымВладимир КонстантиновВладимир ПутинУкраинаДонецкая Народная РеспубликаПолитикаДонецк
 
 
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