https://ria.ru/20230304/krym-1855796349.html

В Крыму назвали девиз девятой годовщины воссоединения с Россией

В Крыму назвали девиз девятой годовщины воссоединения с Россией - РИА Новости, 04.03.2023

В Крыму назвали девиз девятой годовщины воссоединения с Россией

Девятая годовщина воссоединения Крыма с Россией пройдет под девизом "Крымская весна — 9 лет мы вместе", сообщили РИА Новости в министерстве внутренней политики, РИА Новости, 04.03.2023

2023-03-04T08:02

2023-03-04T08:02

2023-03-04T08:02

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мар – РИА Новости. Девятая годовщина воссоединения Крыма с Россией пройдет под девизом "Крымская весна — 9 лет мы вместе", сообщили РИА Новости в министерстве внутренней политики, информации и связи республики. "В этом году празднования пройдут под девизом: "Крымская весна – 9 лет мы вместе", - сказали в министерстве. Девиз помещен на официальном логотипе, специально разработанном к этой дате. Логотип представляет собой контур карты Крыма, окрашенный в цвета государственного флага Российской Федерации. Глава крымского парламента Владимир Константинов заявил РИА Новости, что к девятой годовщине возвращения Крыма в Россию в здании госсовета откроется фотовыставка, посвященная достижениям российского Крыма. Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 2014 года 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".

https://ria.ru/20230303/krym-1855628576.html

https://ria.ru/20230303/raskrytie-1855514142.html

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общество, россия, украина, севастополь, владимир константинов, владимир путин, оон