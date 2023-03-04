В Крыму назвали девиз девятой годовщины воссоединения с Россией
Девятая годовщина воссоединения пройдет под девизом "Крымская весна — 9 лет мы вместе"
© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкЗрители на концерте в Лужниках в честь воссоединения Крыма и России
Зрители на концерте в Лужниках в честь воссоединения Крыма и России. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мар – РИА Новости. Девятая годовщина воссоединения Крыма с Россией пройдет под девизом "Крымская весна — 9 лет мы вместе", сообщили РИА Новости в министерстве внутренней политики, информации и связи республики.
"В этом году празднования пройдут под девизом: "Крымская весна – 9 лет мы вместе", - сказали в министерстве.
Девиз помещен на официальном логотипе, специально разработанном к этой дате. Логотип представляет собой контур карты Крыма, окрашенный в цвета государственного флага Российской Федерации.
Глава крымского парламента Владимир Константинов заявил РИА Новости, что к девятой годовщине возвращения Крыма в Россию в здании госсовета откроется фотовыставка, посвященная достижениям российского Крыма.
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"На ней мы хотим представить тот колоссальный объем работы, который проделан за эти годы во всех без исключения отраслях", - подчеркнул Константинов.
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 2014 года 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".