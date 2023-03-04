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В Крыму назвали девиз девятой годовщины воссоединения с Россией - РИА Новости, 04.03.2023
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08:02 04.03.2023
https://ria.ru/20230304/krym-1855796349.html
В Крыму назвали девиз девятой годовщины воссоединения с Россией
В Крыму назвали девиз девятой годовщины воссоединения с Россией - РИА Новости, 04.03.2023
В Крыму назвали девиз девятой годовщины воссоединения с Россией
Девятая годовщина воссоединения Крыма с Россией пройдет под девизом "Крымская весна — 9 лет мы вместе", сообщили РИА Новости в министерстве внутренней политики, РИА Новости, 04.03.2023
2023-03-04T08:02
2023-03-04T08:02
общество
россия
украина
севастополь
владимир константинов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мар – РИА Новости. Девятая годовщина воссоединения Крыма с Россией пройдет под девизом "Крымская весна — 9 лет мы вместе", сообщили РИА Новости в министерстве внутренней политики, информации и связи республики. "В этом году празднования пройдут под девизом: "Крымская весна – 9 лет мы вместе", - сказали в министерстве. Девиз помещен на официальном логотипе, специально разработанном к этой дате. Логотип представляет собой контур карты Крыма, окрашенный в цвета государственного флага Российской Федерации. Глава крымского парламента Владимир Константинов заявил РИА Новости, что к девятой годовщине возвращения Крыма в Россию в здании госсовета откроется фотовыставка, посвященная достижениям российского Крыма. Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 2014 года 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
https://ria.ru/20230303/krym-1855628576.html
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общество, россия, украина, севастополь, владимир константинов, владимир путин, оон
Общество, Россия, Украина, Севастополь, Владимир Константинов, Владимир Путин, ООН
В Крыму назвали девиз девятой годовщины воссоединения с Россией

Девятая годовщина воссоединения пройдет под девизом "Крымская весна — 9 лет мы вместе"

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкЗрители на концерте в Лужниках в честь воссоединения Крыма и России
Зрители на концерте в Лужниках в честь воссоединения Крыма и России - РИА Новости, 1920, 04.03.2023
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Зрители на концерте в Лужниках в честь воссоединения Крыма и России. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мар – РИА Новости. Девятая годовщина воссоединения Крыма с Россией пройдет под девизом "Крымская весна — 9 лет мы вместе", сообщили РИА Новости в министерстве внутренней политики, информации и связи республики.
"В этом году празднования пройдут под девизом: "Крымская весна – 9 лет мы вместе", - сказали в министерстве.
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Девиз помещен на официальном логотипе, специально разработанном к этой дате. Логотип представляет собой контур карты Крыма, окрашенный в цвета государственного флага Российской Федерации.
Глава крымского парламента Владимир Константинов заявил РИА Новости, что к девятой годовщине возвращения Крыма в Россию в здании госсовета откроется фотовыставка, посвященная достижениям российского Крыма.
«
"На ней мы хотим представить тот колоссальный объем работы, который проделан за эти годы во всех без исключения отраслях", - подчеркнул Константинов.
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 2014 года 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
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