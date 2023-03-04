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В парламенте Китая заявили, что надеются на диалог с Евросоюзом - РИА Новости, 04.03.2023
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09:29 04.03.2023
https://ria.ru/20230304/kitay-1855803358.html
В парламенте Китая заявили, что надеются на диалог с Евросоюзом
В парламенте Китая заявили, что надеются на диалог с Евросоюзом - РИА Новости, 04.03.2023
В парламенте Китая заявили, что надеются на диалог с Евросоюзом
Раздувание "китайской угрозы" не служит коренным интересам Китая и ЕС, стороны должны поддерживать конструктивный диалог, так как у них много пространства для... РИА Новости, 04.03.2023
2023-03-04T09:29
2023-03-04T09:29
в мире
китай
европа
всекитайское собрание народных представителей
евросоюз
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ПЕКИН, 4 мар – РИА Новости. Раздувание "китайской угрозы" не служит коренным интересам Китая и ЕС, стороны должны поддерживать конструктивный диалог, так как у них много пространства для сотрудничества, заявил на пресс-конференции в субботу официальный представитель первой сессии ВСНП 14-го созыва Ван Чао. В последние годы, отметил Ван Чао, некоторые называют Китай и Европу системными противниками, раздувают концепцию "китайской угрозы". "Это предрассудки, берущие свое начало в идеологии времен холодной войны, они служат чьим-то личным интересам и не отвечают коренным и долгосрочным интересам Китая и Европы", - сказал он. По словам Ван Чао, Китай всегда рассматривал Европу как всестороннего стратегического партнера, поддерживал стратегическую автономию ЕС, его единство и процветание, а также конструктивную роль в международных вопросах. "Надеемся, Европа будет работать с Китаем над поддержанием диалога и сотрудничества на основе взаимного уважения и взаимного выигрыша", - отметил он. Ван Чао также выразил надежду на сотрудничество с Европой для решения различных глобальных проблем, таких как изменение климата, решение международных и региональных вопросов. Он добавил, что между Китаем и Европой существуют исторические, культурные и идеологические различия, "поэтому вполне нормально, что стороны по-разному смотрят на некоторые вещи". "Необходимо поддерживать взаимодействие и консультации в конструктивном ключе", - подчеркнул Ван Чао, добавив, что у Китая и Европы нет фундаментальных стратегических разногласий и конфликтов, "но есть обширные общие интересы и база для сотрудничества, сформированная на протяжении долгих лет". Ежегодная сессия Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) – парламента страны- продлится с 5 по 13 марта. Для участия в работе сессии со всей страны были избраны 2977 делегатов, им предстоит заслушать доклад о выполнении плана социально-экономического развития за 2022 год, заслушать и утвердить проект аналогичного плана на 2023 год и проект центрального и местных бюджетов на 2023 год, а также заслушать и принять доклады о работе Верховной народной прокуратуры, Верховного народного суда, а также доклад о работе постоянного комитета ВСНП. Делегаты также должны будут рассмотреть проект поправок к Закону о законодательной деятельности КНР, рассмотреть план реформирования партийных и государственных органов, а также избрать председателя и вице-председателя КНР, нового премьера Госсовета КНР, вице-премьеров, министров, глав государственных комиссий и комитетов.
https://ria.ru/20230303/kitay-1855653871.html
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в мире, китай, европа, всекитайское собрание народных представителей, евросоюз
В мире, Китай, Европа, Всекитайское собрание народных представителей, Евросоюз
В парламенте Китая заявили, что надеются на диалог с Евросоюзом

В КНР заявили, что раздувание китайской угрозы не служит интересам Китая и Евросоюза

© РИА Новости / Николай Разуваев | Перейти в медиабанкФлаг Китая на доме в историческом центре Пекина в районе Дачжалань в Пекине
Флаг Китая на доме в историческом центре Пекина в районе Дачжалань в Пекине - РИА Новости, 1920, 04.03.2023
© РИА Новости / Николай Разуваев
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Флаг Китая на доме в историческом центре Пекина в районе Дачжалань в Пекине. Архивное фото
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ПЕКИН, 4 мар – РИА Новости. Раздувание "китайской угрозы" не служит коренным интересам Китая и ЕС, стороны должны поддерживать конструктивный диалог, так как у них много пространства для сотрудничества, заявил на пресс-конференции в субботу официальный представитель первой сессии ВСНП 14-го созыва Ван Чао.
В последние годы, отметил Ван Чао, некоторые называют Китай и Европу системными противниками, раздувают концепцию "китайской угрозы".
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"Это предрассудки, берущие свое начало в идеологии времен холодной войны, они служат чьим-то личным интересам и не отвечают коренным и долгосрочным интересам Китая и Европы", - сказал он.
По словам Ван Чао, Китай всегда рассматривал Европу как всестороннего стратегического партнера, поддерживал стратегическую автономию ЕС, его единство и процветание, а также конструктивную роль в международных вопросах.
"Надеемся, Европа будет работать с Китаем над поддержанием диалога и сотрудничества на основе взаимного уважения и взаимного выигрыша", - отметил он.
Ван Чао также выразил надежду на сотрудничество с Европой для решения различных глобальных проблем, таких как изменение климата, решение международных и региональных вопросов.
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Он добавил, что между Китаем и Европой существуют исторические, культурные и идеологические различия, "поэтому вполне нормально, что стороны по-разному смотрят на некоторые вещи".
"Необходимо поддерживать взаимодействие и консультации в конструктивном ключе", - подчеркнул Ван Чао, добавив, что у Китая и Европы нет фундаментальных стратегических разногласий и конфликтов, "но есть обширные общие интересы и база для сотрудничества, сформированная на протяжении долгих лет".
Ежегодная сессия Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) – парламента страны- продлится с 5 по 13 марта. Для участия в работе сессии со всей страны были избраны 2977 делегатов, им предстоит заслушать доклад о выполнении плана социально-экономического развития за 2022 год, заслушать и утвердить проект аналогичного плана на 2023 год и проект центрального и местных бюджетов на 2023 год, а также заслушать и принять доклады о работе Верховной народной прокуратуры, Верховного народного суда, а также доклад о работе постоянного комитета ВСНП.
Делегаты также должны будут рассмотреть проект поправок к Закону о законодательной деятельности КНР, рассмотреть план реформирования партийных и государственных органов, а также избрать председателя и вице-председателя КНР, нового премьера Госсовета КНР, вице-премьеров, министров, глав государственных комиссий и комитетов.
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