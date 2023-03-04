https://ria.ru/20230304/kitay-1855803358.html

В парламенте Китая заявили, что надеются на диалог с Евросоюзом

В парламенте Китая заявили, что надеются на диалог с Евросоюзом - РИА Новости, 04.03.2023

В парламенте Китая заявили, что надеются на диалог с Евросоюзом

Раздувание "китайской угрозы" не служит коренным интересам Китая и ЕС, стороны должны поддерживать конструктивный диалог, так как у них много пространства для... РИА Новости, 04.03.2023

2023-03-04T09:29

2023-03-04T09:29

2023-03-04T09:29

в мире

китай

европа

всекитайское собрание народных представителей

евросоюз

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ПЕКИН, 4 мар – РИА Новости. Раздувание "китайской угрозы" не служит коренным интересам Китая и ЕС, стороны должны поддерживать конструктивный диалог, так как у них много пространства для сотрудничества, заявил на пресс-конференции в субботу официальный представитель первой сессии ВСНП 14-го созыва Ван Чао. В последние годы, отметил Ван Чао, некоторые называют Китай и Европу системными противниками, раздувают концепцию "китайской угрозы". "Это предрассудки, берущие свое начало в идеологии времен холодной войны, они служат чьим-то личным интересам и не отвечают коренным и долгосрочным интересам Китая и Европы", - сказал он. По словам Ван Чао, Китай всегда рассматривал Европу как всестороннего стратегического партнера, поддерживал стратегическую автономию ЕС, его единство и процветание, а также конструктивную роль в международных вопросах. "Надеемся, Европа будет работать с Китаем над поддержанием диалога и сотрудничества на основе взаимного уважения и взаимного выигрыша", - отметил он. Ван Чао также выразил надежду на сотрудничество с Европой для решения различных глобальных проблем, таких как изменение климата, решение международных и региональных вопросов. Он добавил, что между Китаем и Европой существуют исторические, культурные и идеологические различия, "поэтому вполне нормально, что стороны по-разному смотрят на некоторые вещи". "Необходимо поддерживать взаимодействие и консультации в конструктивном ключе", - подчеркнул Ван Чао, добавив, что у Китая и Европы нет фундаментальных стратегических разногласий и конфликтов, "но есть обширные общие интересы и база для сотрудничества, сформированная на протяжении долгих лет". Ежегодная сессия Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) – парламента страны- продлится с 5 по 13 марта. Для участия в работе сессии со всей страны были избраны 2977 делегатов, им предстоит заслушать доклад о выполнении плана социально-экономического развития за 2022 год, заслушать и утвердить проект аналогичного плана на 2023 год и проект центрального и местных бюджетов на 2023 год, а также заслушать и принять доклады о работе Верховной народной прокуратуры, Верховного народного суда, а также доклад о работе постоянного комитета ВСНП. Делегаты также должны будут рассмотреть проект поправок к Закону о законодательной деятельности КНР, рассмотреть план реформирования партийных и государственных органов, а также избрать председателя и вице-председателя КНР, нового премьера Госсовета КНР, вице-премьеров, министров, глав государственных комиссий и комитетов.

https://ria.ru/20230303/kitay-1855653871.html

https://ria.ru/20230303/podderzhka-1855776684.html

https://ria.ru/20230302/kitay-1855364869.html

китай

европа

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2023

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, китай, европа, всекитайское собрание народных представителей, евросоюз