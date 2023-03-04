https://ria.ru/20230304/kitay-1855798256.html

В парламенте Китая назвали цель наращивания оборонного бюджета

В парламенте Китая назвали цель наращивания оборонного бюджета - РИА Новости, 04.03.2023

В парламенте Китая назвали цель наращивания оборонного бюджета

Китай наращивает оборонный бюджет, исходя из необходимости отвечать на сложные вызовы безопасности и выполнять обязательства крупной страны, заявил на... РИА Новости, 04.03.2023

2023-03-04T08:31

2023-03-04T08:31

2023-03-04T09:05

в мире

китай

всекитайское собрание народных представителей

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ПЕКИН, 4 мар – РИА Новости. Китай наращивает оборонный бюджет, исходя из необходимости отвечать на сложные вызовы безопасности и выполнять обязательства крупной страны, заявил на пресс-конференции в субботу официальный представитель первой сессии ВСНП 14-го созыва Ван Чао."Наращивание расходов на оборону связано и с необходимостью отвечать на сложные вызовы безопасности, и с необходимостью выполнять обязательства крупной страны", - заявил Ван Чао.Он отметил, что "масштабы военных расходов определяются посредством комплексного учета потребностей оборонного строительства и уровня развития национальной экономики, что также является общепринятой практикой во всех странах мира".Отвечая на вопрос о том, насколько КНР планирует увеличить расходы на оборону в этом году, Ван Чао не предоставил никаких цифр, отметив, что они будут указаны в проекте бюджета страны на 2023 год.Согласно практике прошлых лет, проект бюджета должен быть обнародован на открытии сессии ВСНП в воскресенье.Доля оборонного бюджета Китая к ВВП страны много лет остается ниже общемировых показателей, темпы роста разумные, заявил на пресс-конференции в субботу официальный представитель первой сессии ВСНП 14-го созыва Ван Чао."Расходы Китая на оборону в процентном отношении от ВВП на протяжении многих лет остаются в основном стабильны, ниже среднемирового уровня, а темпы роста относительно умеренные и целесообразные", - заявил Ван Чао.Он добавил, что будущее Китая тесно связано с будущим всего мира, "модернизация вооруженных сил Китая не будет представлять угрозы ни для одной страны, но наоборот, станет позитивной силой для поддержания стабильности и мира в регионе и во всем мире".Китай не участвует в войнах и придерживается оборонного характера военной доктрины, но при этом ежегодно увеличивает расходы на оборону, в настоящий момент военный бюджет КНР по объему занимает второе место в мире после США. Согласно проекту бюджета на 2022 год, Китай планировал довести военный бюджет до 1,45 триллиона юаней (229,5 миллиарда долларов), увеличив военные расходы на 7,1% в годовом выражении. Эта тенденция вызывает опасения и критику других государств, однако власти Китая заявляют, что военные расходы страны целесообразны и они будут сохранять умеренный и стабильный рост в соответствии с экономическим развитием страны.

https://ria.ru/20230304/namek-1855792508.html

https://ria.ru/20230303/podderzhka-1855776684.html

https://ria.ru/20230303/tayvan-1855553619.html

китай

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2023

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, китай, всекитайское собрание народных представителей