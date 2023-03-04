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"Польский след". Тайну самой громкой пропажи ребенка могут раскрыть - РИА Новости, 04.03.2023
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08:00 04.03.2023 (обновлено: 08:08 04.03.2023)
https://ria.ru/20230304/kidnepping-1855723648.html
"Польский след". Тайну самой громкой пропажи ребенка могут раскрыть
"Польский след". Тайну самой громкой пропажи ребенка могут раскрыть - РИА Новости, 04.03.2023
"Польский след". Тайну самой громкой пропажи ребенка могут раскрыть
Поздним майским вечером 2007-го Кейт Макканн заявила о пропаже трехлетней дочери. Ее до сих пор не могут найти. Однако в забытом, казалось бы, деле на днях... РИА Новости, 04.03.2023
2023-03-04T08:00
2023-03-04T08:08
в мире
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великобритания
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МОСКВА, 4 мар — РИА Новости, Давид Нармания. Поздним майским вечером 2007-го Кейт Макканн заявила о пропаже трехлетней дочери. Ее до сих пор не могут найти. Однако в забытом, казалось бы, деле на днях появились новые — сенсационные — подробности. О загадочном исчезновении — в материале РИА Новости.Роковой визитБританцы Кейт и Джерри Макканн приехали в Португалию на отдых с тремя детьми: Мэдлин и ее младшими братом и сестрой — близнецами Шоном и Амели. Третьего мая супруги ужинали с друзьями в ресторане (в 50 метрах от отеля) и раз в полчаса наведывались в апартаменты, чтобы проверить, все ли в порядке с детьми."Мы не беспокоились. Оттуда была видна квартира. Мы с таким же успехом могли ужинать на заднем дворе", — рассказывал журналистам Джерри Макканн.Апартаменты на замок не запирали. В 21:30 вместо Кейт проверить детей вызвался один из друзей Макканнов — Мэттью Олдфилд. Он не придал значения тому, что дверь была нараспашку. Не увидел Мэдлин, но тревогу не поднял. Из-за этого он стал одним из подозреваемых.Спустя полчаса туда отправилась Кейт. Когда она вошла, дверь захлопнуло сквозняком — окно было широко открыто, а кровать Мэдлин пуста.Иголка в стоге сенаСотрудники курорта и отдыхающие бросились на поиски. Прибыл патруль национальной республиканской гвардии. Прочесывали соседние кварталы и пляжи до четырех утра.Несколько человек видели мужчину, который мог быть похитителем, однако не разглядели его лицо. Пролетали дни, недели, месяцы. Причастность к похищению Олдфилда так и не доказали. Проверили еще десятки людей.Под подозрение даже попали родители девочки: собаки кинологов учуяли кровь в их спальне и одной из арендованных уже после пропажи машин. Эта информация просочилась в прессу. Португальские СМИ со ссылкой на источники в расследовании утверждали, что геном в следах крови совпал с биоматериалом Мэдлин на сто процентов.Однако, как выяснилось позднее, журналисты соврали. Образцы ДНК могли принадлежать любому из Макканнов.Но это стало большой проблемой для Кейт и Джерри. Они были в центре внимания всего мира. Репортеры следили за каждым их шагом. Мать девочки обвиняли в чрезмерной сдержанности, развернули против нее целую информационную кампанию. Все закончилось, лишь когда с родителей официально сняли подозрения.Поиски усложняли и многочисленные сообщения о Мэдлин. "В один день девочку видели в Цюрихе, Рио-де-Жанейро, Марокко и других местах", — вспоминает один из участников расследования. Однако все это оказывалось фейками.Новая надеждаСейчас интерес к делу вспыхнул вновь. Жительница Польши Джулия Уэнделл заявила, что она и есть пропавшая Мэдлин.Ее слова подтверждает внешнее сходство (с поправкой на возраст), а также отсутствие части радужки глаза, щербинка между передним зубами. При этом девушка уверяет, что не помнит свое ранее детство.Еще она сообщила, что ей не 22 года, а 19: "Приемные родители подделали документы". В Instagram* Джулия сравнила собственные фото со снимками Мэдлин. Различные сервисы поиска по изображению дают примерно 50-процентое совпадение.Но эксперты и детективы убеждены, что она не имеет никакого отношения к пропавшей девочке. Из-за угроз и гневных комментариев Джулии пришлось закрыть аккаунт.На днях стало известно, что Макканны после долгих уговоров согласились на ДНК-тест. Это поставит в одном из самых громких дел века либо точку, либо многоточие.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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в мире, португалия, великобритания
В мире, Португалия, Великобритания

"Польский след". Тайну самой громкой пропажи ребенка могут раскрыть

© AP Photo / Paulo DuarteДжерри и Кейт Макканн, родители пропавшей девочки Мэдлин, идут к надувной лодке с фотографиями их дочери. Прайя-да-Луш, южная Португалия, 28 мая 2007 года
Джерри и Кейт Макканн, родители пропавшей девочки Мэдлин, идут к надувной лодке с фотографиями их дочери. Прайя-да-Луш, южная Португалия, 28 мая 2007 года - РИА Новости, 1920, 04.03.2023
© AP Photo / Paulo Duarte
Джерри и Кейт Макканн, родители пропавшей девочки Мэдлин, идут к надувной лодке с фотографиями их дочери. Прайя-да-Луш, южная Португалия, 28 мая 2007 года. Архивное фото
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МОСКВА, 4 мар — РИА Новости, Давид Нармания. Поздним майским вечером 2007-го Кейт Макканн заявила о пропаже трехлетней дочери. Ее до сих пор не могут найти. Однако в забытом, казалось бы, деле на днях появились новые — сенсационные — подробности. О загадочном исчезновении — в материале РИА Новости.

Роковой визит

Британцы Кейт и Джерри Макканн приехали в Португалию на отдых с тремя детьми: Мэдлин и ее младшими братом и сестрой — близнецами Шоном и Амели. Третьего мая супруги ужинали с друзьями в ресторане (в 50 метрах от отеля) и раз в полчаса наведывались в апартаменты, чтобы проверить, все ли в порядке с детьми.
"Мы не беспокоились. Оттуда была видна квартира. Мы с таким же успехом могли ужинать на заднем дворе", — рассказывал журналистам Джерри Макканн.
Апартаменты на замок не запирали. В 21:30 вместо Кейт проверить детей вызвался один из друзей Макканнов — Мэттью Олдфилд. Он не придал значения тому, что дверь была нараспашку. Не увидел Мэдлин, но тревогу не поднял. Из-за этого он стал одним из подозреваемых.
© AP Photo / Sven KaestnerДжерри Макканн, отец пропавшей девочки Мэдлин, держит фотографию своей дочери во время пресс-конференции в Берлине, 6 июня 2007 года
Джерри Макканн, отец пропавшей девочки Мэдлин Макканн, держит фотографию своей дочери во время пресс-конференции в Берлине. 6 июня 2007 года. - РИА Новости, 1920, 03.03.2023
© AP Photo / Sven Kaestner
Джерри Макканн, отец пропавшей девочки Мэдлин, держит фотографию своей дочери во время пресс-конференции в Берлине, 6 июня 2007 года
Спустя полчаса туда отправилась Кейт. Когда она вошла, дверь захлопнуло сквозняком — окно было широко открыто, а кровать Мэдлин пуста.

Иголка в стоге сена

Сотрудники курорта и отдыхающие бросились на поиски. Прибыл патруль национальной республиканской гвардии. Прочесывали соседние кварталы и пляжи до четырех утра.
Несколько человек видели мужчину, который мог быть похитителем, однако не разглядели его лицо. Пролетали дни, недели, месяцы. Причастность к похищению Олдфилда так и не доказали. Проверили еще десятки людей.
© AFP 2023 / VASCO CELIOПоиски пропавшей трехлетней девочки Мэдлин Макканн в районе Прайя-да-Луш в Лагосе, 8 мая 2007 года
Поиски пропавшей трехлетней девочки Мэдлен Макканн в районе Прайя-да-Луш в Лагосе. 8 мая 2007 года - РИА Новости, 1920, 03.03.2023
© AFP 2023 / VASCO CELIO
Поиски пропавшей трехлетней девочки Мэдлин Макканн в районе Прайя-да-Луш в Лагосе, 8 мая 2007 года
Под подозрение даже попали родители девочки: собаки кинологов учуяли кровь в их спальне и одной из арендованных уже после пропажи машин. Эта информация просочилась в прессу. Португальские СМИ со ссылкой на источники в расследовании утверждали, что геном в следах крови совпал с биоматериалом Мэдлин на сто процентов.
Однако, как выяснилось позднее, журналисты соврали. Образцы ДНК могли принадлежать любому из Макканнов.
Но это стало большой проблемой для Кейт и Джерри. Они были в центре внимания всего мира. Репортеры следили за каждым их шагом. Мать девочки обвиняли в чрезмерной сдержанности, развернули против нее целую информационную кампанию. Все закончилось, лишь когда с родителей официально сняли подозрения.
Поиски усложняли и многочисленные сообщения о Мэдлин. "В один день девочку видели в Цюрихе, Рио-де-Жанейро, Марокко и других местах", — вспоминает один из участников расследования. Однако все это оказывалось фейками.
© AP Photo / Steve Parsons/PoolДжерри и Кейт Макканн, родители пропавшей девочки Мэдлин, 9 августа 2007 года
Джерри и Кейт Макканн, родители пропавшей девочки Мэдлин. 9 августа 2007 года - РИА Новости, 1920, 03.03.2023
© AP Photo / Steve Parsons/Pool
Джерри и Кейт Макканн, родители пропавшей девочки Мэдлин, 9 августа 2007 года

Новая надежда

Сейчас интерес к делу вспыхнул вновь. Жительница Польши Джулия Уэнделл заявила, что она и есть пропавшая Мэдлин.
Ее слова подтверждает внешнее сходство (с поправкой на возраст), а также отсутствие части радужки глаза, щербинка между передним зубами. При этом девушка уверяет, что не помнит свое ранее детство.
Еще она сообщила, что ей не 22 года, а 19: "Приемные родители подделали документы". В Instagram* Джулия сравнила собственные фото со снимками Мэдлин. Различные сервисы поиска по изображению дают примерно 50-процентое совпадение.
Но эксперты и детективы убеждены, что она не имеет никакого отношения к пропавшей девочке. Из-за угроз и гневных комментариев Джулии пришлось закрыть аккаунт.
На днях стало известно, что Макканны после долгих уговоров согласились на ДНК-тест. Это поставит в одном из самых громких дел века либо точку, либо многоточие.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Ксения с Василисой - РИА Новости, 1920, 25.01.2021
В плену у папы. Вся правда о матерях, чьих детей похитили бывшие
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