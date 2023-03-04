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Указ о вольных хлебопашцах

Указ о вольных хлебопашцах - РИА Новости, 04.03.2023

Указ о вольных хлебопашцах

"Указ о вольных хлебопашцах" (Указ об отпуске помещиками своих крестьян на волю по заключении условий, на обоюдном согласии основанных) – законодательный акт,... РИА Новости, 04.03.2023

2023-03-04T00:26

2023-03-04T00:26

2023-03-04T00:26

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"Указ о вольных хлебопашцах" (Указ об отпуске помещиками своих крестьян на волю по заключении условий, на обоюдном согласии основанных) – законодательный акт, ограничивший крепостное право и положивший начало его отмене в Российской империи. В первой половине XIX века Россия оставалась аграрной страной. В сельском хозяйстве было занято 9/10 ее населения. Около половины аграрного сектора составляло помещичье хозяйство. Русское крестьянство традиционно было малоземельным. Наделы, полученные от помещиков и государства для своевременной выплаты налогов и оброка, не давали возможности для развития товарного хозяйства и едва обеспечивали прожиточный минимум. В связи с этим крестьянский вопрос был центральным в экономической и социально-политической жизни России на протяжении всего XIX – начала XX века.В ноябре 1802 года граф Сергей Румянцев подал на имя императора Александра I прошение с просьбой позволить помещикам отпускать на волю своих крепостных крестьян с землею на договорных условиях, выработанных обеими сторонами.4 марта (20 февраля) 1803 года императором Александром I был подписан "Указ о вольных хлебопашцах".Указ состоял из преамбулы и 10 статей. Документ давал душевладельцам право предоставлять своим крепостным крестьянам личную свободу (как поодиночке, так и селениями), а также земельные участки на определяемых обеими сторонами условиях, в том числе за выкуп (договор через губернского предводителя дворянства передавался министру внутренних дел, затем поступал на утверждение государю). Крестьяне, освобожденные в соответствии с "Указом о вольных хлебопашцах", получали землю в собственность с правом ее продажи, залога, передачи по наследству (допускалось выделение наследникам участков размером не менее восьми десятин). Они составляли "особенное состояние" вольных (или свободных) хлебопашцев, платили подушную подать наравне с частновладельческими крестьянами, исполняли, как и государственные крестьяне, различные натуральные ("земские") повинности, однако освобождались от уплаты денежного оброка. Вместе с тем могли с разрешения казенных палат покупать землю в любой губернии, перейти в одно из податных сословий, с 1818 года – учреждать фабрики и заводы, с 1822 года – получать освобождение от рекрутской повинности за деньги.Несмотря на просьбу графа Румянцева о придании его просьбе общего узаконения, указ был принят в форме частного распоряжения на имя графа Румянцева с указанием того, что "и всем, кто из помещиков последовать примеру его пожелает, распоряжение такое дозволить". Таким образом, реализация закона и наделение крестьян землей на праве собственности оставались в полной зависимости от субъективного мнения и желания помещиков.По "Указу о вольных хлебопашцах" к 1825 году свободу получили 36,3 тысячи душ мужского пола (менее 0,4%), к 1858 году – свыше 150 тысяч (около 1,3%).Окончательно крепостное право в Российской империи было отменено императором Александром II в ходе крестьянской реформы в 1861 году.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

справки, российская империя, александр i, россия, александр ii: воспитание царя-реформатора