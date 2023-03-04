https://ria.ru/20230304/kherson-1855822791.html

Артиллеристы нанесли удар по стоянке техники ВСУ в промзоне Херсона

Артиллеристы нанесли удар по стоянке техники ВСУ в промзоне Херсона - РИА Новости, 04.03.2023

Артиллеристы нанесли удар по стоянке техники ВСУ в промзоне Херсона

Российские артиллеристы ночью нанесли удар по стоянке военной техники в промзоне Херсона, уничтожив 5 автомобилей и 10 военнослужащих украинских войск, сообщил... РИА Новости, 04.03.2023

2023-03-04T12:35

2023-03-04T12:35

2023-03-04T12:35

специальная военная операция на украине

безопасность

вооруженные силы украины

херсон

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ГЕНИЧЕСК (Херсонская область), 4 мар - РИА Новости. Российские артиллеристы ночью нанесли удар по стоянке военной техники в промзоне Херсона, уничтожив 5 автомобилей и 10 военнослужащих украинских войск, сообщил РИА Новости в субботу источник, знакомый с ситуацией. "Ночью по стоянке техники одного из подразделений ВСУ, расположенной в промышленном районе Херсона, был нанесен артиллерийский удар, в результате которого потери противника составили 5 единиц автомобильной техники, 10 погибших военных ВСУ, 12 раненых", - сказал собеседник агентства. Также вчера, по его словам, под Херсоном "в районе Белозерки уничтожена гаубица Д-30 с боекомплектом, потери: 3 погибших военных ВСУ, 4 раненых".

херсон

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, вооруженные силы украины, херсон