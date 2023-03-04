https://ria.ru/20230304/kherson-1855822791.html
Артиллеристы нанесли удар по стоянке техники ВСУ в промзоне Херсона
Артиллеристы нанесли удар по стоянке техники ВСУ в промзоне Херсона - РИА Новости, 04.03.2023
Артиллеристы нанесли удар по стоянке техники ВСУ в промзоне Херсона
Российские артиллеристы ночью нанесли удар по стоянке военной техники в промзоне Херсона, уничтожив 5 автомобилей и 10 военнослужащих украинских войск, сообщил... РИА Новости, 04.03.2023
2023-03-04T12:35
2023-03-04T12:35
2023-03-04T12:35
специальная военная операция на украине
безопасность
вооруженные силы украины
херсон
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ГЕНИЧЕСК (Херсонская область), 4 мар - РИА Новости. Российские артиллеристы ночью нанесли удар по стоянке военной техники в промзоне Херсона, уничтожив 5 автомобилей и 10 военнослужащих украинских войск, сообщил РИА Новости в субботу источник, знакомый с ситуацией. "Ночью по стоянке техники одного из подразделений ВСУ, расположенной в промышленном районе Херсона, был нанесен артиллерийский удар, в результате которого потери противника составили 5 единиц автомобильной техники, 10 погибших военных ВСУ, 12 раненых", - сказал собеседник агентства. Также вчера, по его словам, под Херсоном "в районе Белозерки уничтожена гаубица Д-30 с боекомплектом, потери: 3 погибших военных ВСУ, 4 раненых".
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, вооруженные силы украины, херсон
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Вооруженные силы Украины, Херсон
Артиллеристы нанесли удар по стоянке техники ВСУ в промзоне Херсона
Российские артиллеристы нанесли удар по скоплению военной техники ВСУ в промзоне Херсона
ГЕНИЧЕСК (Херсонская область), 4 мар - РИА Новости. Российские артиллеристы ночью нанесли удар по стоянке военной техники в промзоне Херсона, уничтожив 5 автомобилей и 10 военнослужащих украинских войск, сообщил РИА Новости в субботу источник, знакомый с ситуацией.
"Ночью по стоянке техники одного из подразделений ВСУ, расположенной в промышленном районе Херсона, был нанесен артиллерийский удар, в результате которого потери противника составили 5 единиц автомобильной техники, 10 погибших военных ВСУ, 12 раненых", - сказал собеседник агентства.
Также вчера, по его словам, под Херсоном "в районе Белозерки уничтожена гаубица Д-30 с боекомплектом, потери: 3 погибших военных ВСУ, 4 раненых".