https://ria.ru/20230304/kennedi-1855791760.html
Племянник Кеннеди может принять участие в выборах президента США
Племянник Кеннеди может принять участие в выборах президента США - РИА Новости, 04.03.2023
Племянник Кеннеди может принять участие в выборах президента США
Роберт Кеннеди-младший, племянник бывшего президента США, заявил, что рассматривает возможность баллотироваться на пост президента, сообщает местная... РИА Новости, 04.03.2023
2023-03-04T06:17
2023-03-04T06:17
2023-03-04T06:17
в мире
сша
нью-гэмпшир
роберт кеннеди
дональд трамп
джо байден
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/0b/1597074196_0:108:3306:1968_1920x0_80_0_0_472a8e9a1a4b2c3e4609c6645fd674fd.jpg
МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Роберт Кеннеди-младший, племянник бывшего президента США, заявил, что рассматривает возможность баллотироваться на пост президента, сообщает местная радиостанция NHPR. "Я думаю об этом, и я преодолел самое серьезное препятствие: моя жена дала зеленый свет", - приводит радиостанция слова Кеннеди-младшего, сказанные им в ходе визита в местный колледж в штате Нью-Гэмпшир. Согласно телеканалу Fox News, если родственник Кеннеди согласиться на участие в президентской гонке, он будет претендовать на выдвижение от Демократической партии. Следующие выборы президента США должны пройти в 2024 году. Экс-президент республиканец Дональд Трамп официально уже подал заявку в избирательную комиссию для регистрации своей кандидатуры, а президент Джо Байден заявлял о намерении баллотироваться, но официально пока не выдвигался. В то же время первая леди США Джилл Байден призвала верить словам ее супруга о намерении выдвинуть свою кандидатуру на выборах президента страны и выразила уверенность, что ее муж пойдет на второй срок в 2024 году.
https://ria.ru/20230304/tramp-1855786775.html
https://ria.ru/20230227/tramp-1854603020.html
сша
нью-гэмпшир
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/0b/1597074196_247:0:2978:2048_1920x0_80_0_0_7ad265f07935582cc2b59ff4c448a39f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, нью-гэмпшир, роберт кеннеди, дональд трамп, джо байден
В мире, США, Нью-Гэмпшир, Роберт Кеннеди, Дональд Трамп, Джо Байден
Племянник Кеннеди может принять участие в выборах президента США
NHPR: племянник Кеннеди рассматривает возможность баллотироваться на пост президента США