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Племянник Кеннеди может принять участие в выборах президента США - РИА Новости, 04.03.2023
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06:17 04.03.2023
https://ria.ru/20230304/kennedi-1855791760.html
Племянник Кеннеди может принять участие в выборах президента США
Племянник Кеннеди может принять участие в выборах президента США - РИА Новости, 04.03.2023
Племянник Кеннеди может принять участие в выборах президента США
Роберт Кеннеди-младший, племянник бывшего президента США, заявил, что рассматривает возможность баллотироваться на пост президента, сообщает местная... РИА Новости, 04.03.2023
2023-03-04T06:17
2023-03-04T06:17
в мире
сша
нью-гэмпшир
роберт кеннеди
дональд трамп
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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Роберт Кеннеди-младший, племянник бывшего президента США, заявил, что рассматривает возможность баллотироваться на пост президента, сообщает местная радиостанция NHPR. "Я думаю об этом, и я преодолел самое серьезное препятствие: моя жена дала зеленый свет", - приводит радиостанция слова Кеннеди-младшего, сказанные им в ходе визита в местный колледж в штате Нью-Гэмпшир. Согласно телеканалу Fox News, если родственник Кеннеди согласиться на участие в президентской гонке, он будет претендовать на выдвижение от Демократической партии. Следующие выборы президента США должны пройти в 2024 году. Экс-президент республиканец Дональд Трамп официально уже подал заявку в избирательную комиссию для регистрации своей кандидатуры, а президент Джо Байден заявлял о намерении баллотироваться, но официально пока не выдвигался. В то же время первая леди США Джилл Байден призвала верить словам ее супруга о намерении выдвинуть свою кандидатуру на выборах президента страны и выразила уверенность, что ее муж пойдет на второй срок в 2024 году.
https://ria.ru/20230304/tramp-1855786775.html
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в мире, сша, нью-гэмпшир, роберт кеннеди, дональд трамп, джо байден
В мире, США, Нью-Гэмпшир, Роберт Кеннеди, Дональд Трамп, Джо Байден
Племянник Кеннеди может принять участие в выборах президента США

NHPR: племянник Кеннеди рассматривает возможность баллотироваться на пост президента США

© AP Photo / Virginia MayoРоберт Кеннеди-младший
Роберт Кеннеди-младший - РИА Новости, 1920, 04.03.2023
© AP Photo / Virginia Mayo
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Роберт Кеннеди-младший, племянник бывшего президента США, заявил, что рассматривает возможность баллотироваться на пост президента, сообщает местная радиостанция NHPR.
"Я думаю об этом, и я преодолел самое серьезное препятствие: моя жена дала зеленый свет", - приводит радиостанция слова Кеннеди-младшего, сказанные им в ходе визита в местный колледж в штате Нью-Гэмпшир.
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Согласно телеканалу Fox News, если родственник Кеннеди согласиться на участие в президентской гонке, он будет претендовать на выдвижение от Демократической партии.
Следующие выборы президента США должны пройти в 2024 году. Экс-президент республиканец Дональд Трамп официально уже подал заявку в избирательную комиссию для регистрации своей кандидатуры, а президент Джо Байден заявлял о намерении баллотироваться, но официально пока не выдвигался. В то же время первая леди США Джилл Байден призвала верить словам ее супруга о намерении выдвинуть свою кандидатуру на выборах президента страны и выразила уверенность, что ее муж пойдет на второй срок в 2024 году.
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