https://ria.ru/20230304/kennedi-1855791760.html

Племянник Кеннеди может принять участие в выборах президента США

Племянник Кеннеди может принять участие в выборах президента США - РИА Новости, 04.03.2023

Племянник Кеннеди может принять участие в выборах президента США

Роберт Кеннеди-младший, племянник бывшего президента США, заявил, что рассматривает возможность баллотироваться на пост президента, сообщает местная... РИА Новости, 04.03.2023

2023-03-04T06:17

2023-03-04T06:17

2023-03-04T06:17

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джо байден

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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Роберт Кеннеди-младший, племянник бывшего президента США, заявил, что рассматривает возможность баллотироваться на пост президента, сообщает местная радиостанция NHPR. "Я думаю об этом, и я преодолел самое серьезное препятствие: моя жена дала зеленый свет", - приводит радиостанция слова Кеннеди-младшего, сказанные им в ходе визита в местный колледж в штате Нью-Гэмпшир. Согласно телеканалу Fox News, если родственник Кеннеди согласиться на участие в президентской гонке, он будет претендовать на выдвижение от Демократической партии. Следующие выборы президента США должны пройти в 2024 году. Экс-президент республиканец Дональд Трамп официально уже подал заявку в избирательную комиссию для регистрации своей кандидатуры, а президент Джо Байден заявлял о намерении баллотироваться, но официально пока не выдвигался. В то же время первая леди США Джилл Байден призвала верить словам ее супруга о намерении выдвинуть свою кандидатуру на выборах президента страны и выразила уверенность, что ее муж пойдет на второй срок в 2024 году.

https://ria.ru/20230304/tramp-1855786775.html

https://ria.ru/20230227/tramp-1854603020.html

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в мире, сша, нью-гэмпшир, роберт кеннеди, дональд трамп, джо байден