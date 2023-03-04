https://ria.ru/20230304/kazn-1855901771.html
В Саудовской Аравии казнили педофила
В Саудовской Аравии казнили педофила - РИА Новости, 04.03.2023
В Саудовской Аравии казнили педофила
Власти Саудовской Аравии казнили двух подданных за педофилию и убийство сотрудника службы безопасности, сообщило в субботу министерство внутренних дел... РИА Новости, 04.03.2023
2023-03-04T23:40
2023-03-04T23:40
2023-03-04T23:40
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ДОХА, 4 мар - РИА Новости. Власти Саудовской Аравии казнили двух подданных за педофилию и убийство сотрудника службы безопасности, сообщило в субботу министерство внутренних дел королевства в Twitter. "Омар аль-Баракати был осужден за заманивание и похищение несовершеннолетних мальчиков, а также за сексуальное насилие над ними и причинение им вреда. Уголовный суд приговорил его к смертной казни, приговор был утвержден Апелляционным и Верховным судами. Аль-Баракати был казнен в субботу в Джидде", - сообщило министерство, отметив, что королевский указ был выпущен о приведении в исполнение приговора. Саудовские власти также казнили другого подданного в Джидде Мухаммеда Файди после того, как он был признан виновным в нескольких преступлениях, включая умышленное убийство сотрудника службы безопасности при исполнении служебных обязанностей. Помимо этого, он был признан виновным в умышленном поджоге нефтяного объекта, а также в покупке и хранении оружия с целью "совершения нападений и нарушения безопасности" из-за религиозных воззрений.
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в мире, саудовская аравия, джидда
В мире, Саудовская Аравия, Джидда
В Саудовской Аравии казнили педофила
МВД Саудовской Аравии сообщило о казни педофила и сотрудника службы безопасности