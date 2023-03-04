https://ria.ru/20230304/kadyrov-1855822013.html

Путин провел неофициальную встречу с сыном Кадырова

Путин провел неофициальную встречу с сыном Кадырова - РИА Новости, 04.03.2023

Путин провел неофициальную встречу с сыном Кадырова

Президент России Владимир Путин провел неофициальную встречу с главой Совета отделения Общероссийского общественно-государственного движения молодежи "Движение... РИА Новости, 04.03.2023

2023-03-04T12:28

2023-03-04T12:28

2023-03-04T14:19

россия

владимир путин

рамзан кадыров

чеченская республика (чечня)

политика

ахмат кадыров (политик)

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МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Президент России Владимир Путин провел неофициальную встречу с главой Совета отделения Общероссийского общественно-государственного движения молодежи "Движение первых" Чеченской Республики Ахматом Кадыровым, сообщается в Telegram-канале Рамзана Кадырова."Наш президент Владимир Владимирович Путин встретился с председателем Совета регионального отделения Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи "Движение первых" ЧР Ахматом Кадыровым. Это была неофициальная встреча, на которой внук первого президента ЧР рассказал о молодежной политике в регионе. Но в большей части диалог коснулся Ахмата-Хаджи Кадырова", — написал глава республики.По его словам, Путин поделился личным опытом, дал много напутствий, рассказал о своем видении мирного будущего и отметил важность продолжения пути Ахмата-Хаджи Кадырова для преумножения успехов."Оживший образ глубоко религиозного и переживающего за свой народ человека воодушевляет на новые и новые свершения — важные, ответственные, патриотичные и даже эпохальные", — подчеркнул чеченский лидер. Глава государства также поздравил Ахмата Кадырова с предстоящим бракосочетанием.

https://ria.ru/20230224/zvanie-1854163360.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, владимир путин, рамзан кадыров, чеченская республика (чечня), политика, ахмат кадыров (политик)