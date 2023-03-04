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Путин провел неофициальную встречу с сыном Кадырова - РИА Новости, 04.03.2023
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12:28 04.03.2023 (обновлено: 14:19 04.03.2023)
https://ria.ru/20230304/kadyrov-1855822013.html
Путин провел неофициальную встречу с сыном Кадырова
Путин провел неофициальную встречу с сыном Кадырова - РИА Новости, 04.03.2023
Путин провел неофициальную встречу с сыном Кадырова
Президент России Владимир Путин провел неофициальную встречу с главой Совета отделения Общероссийского общественно-государственного движения молодежи "Движение... РИА Новости, 04.03.2023
2023-03-04T12:28
2023-03-04T14:19
россия
владимир путин
рамзан кадыров
чеченская республика (чечня)
политика
ахмат кадыров (политик)
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МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Президент России Владимир Путин провел неофициальную встречу с главой Совета отделения Общероссийского общественно-государственного движения молодежи "Движение первых" Чеченской Республики Ахматом Кадыровым, сообщается в Telegram-канале Рамзана Кадырова."Наш президент Владимир Владимирович Путин встретился с председателем Совета регионального отделения Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи "Движение первых" ЧР Ахматом Кадыровым. Это была неофициальная встреча, на которой внук первого президента ЧР рассказал о молодежной политике в регионе. Но в большей части диалог коснулся Ахмата-Хаджи Кадырова", — написал глава республики.По его словам, Путин поделился личным опытом, дал много напутствий, рассказал о своем видении мирного будущего и отметил важность продолжения пути Ахмата-Хаджи Кадырова для преумножения успехов."Оживший образ глубоко религиозного и переживающего за свой народ человека воодушевляет на новые и новые свершения — важные, ответственные, патриотичные и даже эпохальные", — подчеркнул чеченский лидер. Глава государства также поздравил Ахмата Кадырова с предстоящим бракосочетанием.
https://ria.ru/20230224/zvanie-1854163360.html
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россия, владимир путин, рамзан кадыров, чеченская республика (чечня), политика, ахмат кадыров (политик)
Россия, Владимир Путин, Рамзан Кадыров, Чеченская республика (Чечня), Политика, Ахмат Кадыров (политик)
Путин провел неофициальную встречу с сыном Кадырова

Путин провел неофициальную встречу с сыном главы Чечни Ахматом Кадыровым

© Фото : @RKadyrov_95/TelegramПрезидент России Владимир Путин встретился с Ахматом Кадыровым
Президент России Владимир Путин встретился с Ахматом Кадыровым - РИА Новости, 1920, 04.03.2023
© Фото : @RKadyrov_95/Telegram
Президент России Владимир Путин встретился с Ахматом Кадыровым
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МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Президент России Владимир Путин провел неофициальную встречу с главой Совета отделения Общероссийского общественно-государственного движения молодежи "Движение первых" Чеченской Республики Ахматом Кадыровым, сообщается в Telegram-канале Рамзана Кадырова.
"Наш президент Владимир Владимирович Путин встретился с председателем Совета регионального отделения Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи "Движение первых" ЧР Ахматом Кадыровым. Это была неофициальная встреча, на которой внук первого президента ЧР рассказал о молодежной политике в регионе. Но в большей части диалог коснулся Ахмата-Хаджи Кадырова", — написал глава республики.
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По его словам, Путин поделился личным опытом, дал много напутствий, рассказал о своем видении мирного будущего и отметил важность продолжения пути Ахмата-Хаджи Кадырова для преумножения успехов.
"Оживший образ глубоко религиозного и переживающего за свой народ человека воодушевляет на новые и новые свершения — важные, ответственные, патриотичные и даже эпохальные", — подчеркнул чеченский лидер.
Глава государства также поздравил Ахмата Кадырова с предстоящим бракосочетанием.
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РоссияВладимир ПутинРамзан КадыровЧеченская республика (Чечня)ПолитикаАхмат Кадыров (политик)
 
 
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