https://ria.ru/20230304/iran-1855420899.html

"Это их спасет": Иран последовал примеру России

"Это их спасет": Иран последовал примеру России - РИА Новости, 04.03.2023

"Это их спасет": Иран последовал примеру России

Принятый на днях пакет мер по укреплению нацвалюты Тегеран почти полностью позаимствовал у Москвы. Эксперты уверены: российский рецепт поможет исламской... РИА Новости, 04.03.2023

2023-03-04T08:00

2023-03-04T08:00

2023-03-04T08:07

экономика

иран

россия

центральный банк рф (цб рф)

евросоюз

санкции

рубль

риал

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МОСКВА, 4 мар — РИА Новости, Наталья Дембинская. Принятый на днях пакет мер по укреплению нацвалюты Тегеран почти полностью позаимствовал у Москвы. Эксперты уверены: российский рецепт поможет исламской республике, чья экономика гораздо сильнее зависит от экспорта природных ресурсов.Мощное обесценениеИранский риал за полгода подешевел практически вдвое. Это следствие массовых беспорядков из-за внутриполитического кризиса и новых международных санкций.Запад обвиняет Тегеран в нарушении прав человека, а также поставках в Россию товаров двойного назначения, в том числе беспилотников (Россия и Иран это неоднократно опровергали). Под прицелом вновь оказалась и ядерная программа страны.В конце февраля риал опять обвалился, причем официальный курс относительно доллара в разы ниже неофициального. Риал — не свободно конвертируемый. На фоне рекордной инфляции процветает черный валютный рынок.За доллар сейчас дают больше 600 тысяч риалов (в середине декабря было 380 тысяч).Пытаясь переломить ситуацию, ЦБ Ирана принял пакет мер по укреплению национальной валюты. За основу взяли российский опыт стабилизации рубля.Готовая модельВсе валютные доходы и резервы от экспортных операций теперь регулируются ключевой ставкой ЦБ.Год назад так же поступили в России. Действия ЦБ и Минфина купировали резкое обрушение рубля, всплеск инфляции, риски для банковской системы.Помогло и регулирование финсектора. Крупных экспортеров природных ресурсов и добывающую отрасль (нефтехимические предприятия, металлообработка, производители стали, меди) обязали продавать валютную выручку.В результате рубль рекордно укрепился.Схожая структураПо мнению экспертов, российская модель сработает и в иранских реалиях.Если регуляторные меры в валютно-финансовом секторе помогли России, иранцам есть смысл их перенять, считает аналитик.Не одно и то жеДругое дело, что экономические показатели не сравнимы. Так, инфляция в Иране — 46,3%, годовое падение ВВП — 5,7, ставка ЦБ — 18. Страна больше зависит от мировой конъюнктуры.Расчеты в нацвалютахСтабилизация риала выгодна и Москве: это ускорит вытеснение доллара из расчетов, нарастит долю нацвалют. Уже почти 60% сделок между Россией и Ираном — в рублях и риалах."При стабильном курсе и четких валютных коридорах бизнес охотнее идет на инвестиции и хорошо зарабатывает. Нужно значительно сократить волатильность национальных денежных единиц России и Ирана относительно мировых резервных валют", — подчеркивает Лобода.В июле прошлого года на бирже Тегерана запустили торги парой риал/рубль, а также заключили стратегические соглашения между центробанками.Это позволило не только увеличить оборот взаимной торговли в национальных валютах, но и поделиться российским опытом стабилизации финансовой системы в стрессовой ситуации.

https://ria.ru/20230224/ekonomika-1853857484.html

https://ria.ru/20221014/vybory-1824100770.html

https://ria.ru/20220525/raschety-1790614097.html

иран

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Наталья Дембинская

Наталья Дембинская

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Дембинская

экономика, иран, россия, центральный банк рф (цб рф), евросоюз, санкции, рубль, риал