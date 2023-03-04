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Саудовская Аравия отправила на Украину 168 тонн гумпомощи, пишут СМИ

Саудовская Аравия отправила на Украину 168 тонн гумпомощи, пишут СМИ - РИА Новости, 04.03.2023

Саудовская Аравия отправила на Украину 168 тонн гумпомощи, пишут СМИ

Два самолета Саудовской Аравии с гуманитарной помощью для Украины прибыли в польский аэропорт недалеко от украинской границы, передает саудовское госагентство... РИА Новости, 04.03.2023

2023-03-04T01:36

2023-03-04T01:36

2023-03-04T01:36

в мире

саудовская аравия

украина

владимир зеленский

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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Два самолета Саудовской Аравии с гуманитарной помощью для Украины прибыли в польский аэропорт недалеко от украинской границы, передает саудовское госагентство SPA. Отмечается, что самолеты доставили строительные материалы, электрические генераторы и медикаменты. В конце февраля Владимир Зеленский сообщил, что провел встречу с главой МИД Саудовской Аравии Фейсалом бен Фарханом. В ходе встречи было объявлено о выделении Эр-Риядом Украине помощи в размере 410 миллионов долларов.

https://ria.ru/20230226/pomosch-1854441667.html

саудовская аравия

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в мире, саудовская аравия, украина, владимир зеленский