Рейтинг@Mail.ru
Саудовская Аравия отправила на Украину 168 тонн гумпомощи, пишут СМИ - РИА Новости, 04.03.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
01:36 04.03.2023
https://ria.ru/20230304/gumpomosch-1855784694.html
Саудовская Аравия отправила на Украину 168 тонн гумпомощи, пишут СМИ
Саудовская Аравия отправила на Украину 168 тонн гумпомощи, пишут СМИ - РИА Новости, 04.03.2023
Саудовская Аравия отправила на Украину 168 тонн гумпомощи, пишут СМИ
Два самолета Саудовской Аравии с гуманитарной помощью для Украины прибыли в польский аэропорт недалеко от украинской границы, передает саудовское госагентство... РИА Новости, 04.03.2023
2023-03-04T01:36
2023-03-04T01:36
в мире
саудовская аравия
украина
владимир зеленский
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/14/1840027221_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_6459e1de1717a9191ad0e5c3d8a6b52e.jpg
МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Два самолета Саудовской Аравии с гуманитарной помощью для Украины прибыли в польский аэропорт недалеко от украинской границы, передает саудовское госагентство SPA. Отмечается, что самолеты доставили строительные материалы, электрические генераторы и медикаменты. В конце февраля Владимир Зеленский сообщил, что провел встречу с главой МИД Саудовской Аравии Фейсалом бен Фарханом. В ходе встречи было объявлено о выделении Эр-Риядом Украине помощи в размере 410 миллионов долларов.
https://ria.ru/20230226/pomosch-1854441667.html
саудовская аравия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/14/1840027221_494:489:2573:2048_1920x0_80_0_0_80d35dd667bef3fae8d828758f315215.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, саудовская аравия, украина, владимир зеленский
В мире, Саудовская Аравия, Украина, Владимир Зеленский
Саудовская Аравия отправила на Украину 168 тонн гумпомощи, пишут СМИ

SPA: Саудовская Аравия отправила на Украину 168 тонн гумпомощи

© AP Photo / Nariman El-MoftyМестный житель в Эр-Рияде, Саудовская Аравия
Местный житель в Эр-Рияде, Саудовская Аравия - РИА Новости, 1920, 04.03.2023
© AP Photo / Nariman El-Mofty
Местный житель в Эр-Рияде, Саудовская Аравия. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Два самолета Саудовской Аравии с гуманитарной помощью для Украины прибыли в польский аэропорт недалеко от украинской границы, передает саудовское госагентство SPA.
«
"Два саудовских самолета с гуманитарным грузом, на борту которых находится 168 тонн помощи Саудовской Аравии для украинского народа, прибыли в польский аэропорт Жешув вблизи украинской границы", - говорится в сообщении агентства.
Отмечается, что самолеты доставили строительные материалы, электрические генераторы и медикаменты.
В конце февраля Владимир Зеленский сообщил, что провел встречу с главой МИД Саудовской Аравии Фейсалом бен Фарханом. В ходе встречи было объявлено о выделении Эр-Риядом Украине помощи в размере 410 миллионов долларов.
Эр-Рияд - РИА Новости, 1920, 26.02.2023
Саудовская Аравия выделит Украине 410 миллионов долларов
26 февраля, 18:58
 
В миреСаудовская АравияУкраинаВладимир Зеленский
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала