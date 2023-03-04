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В КНР отметили положительное влияние закона о нацбезопасности на Гонконг - РИА Новости, 04.03.2023
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09:38 04.03.2023
https://ria.ru/20230304/gonkong-1855804570.html
В КНР отметили положительное влияние закона о нацбезопасности на Гонконг
В КНР отметили положительное влияние закона о нацбезопасности на Гонконг - РИА Новости, 04.03.2023
В КНР отметили положительное влияние закона о нацбезопасности на Гонконг
После вступления в силу закона о национальной безопасности развитие Гонконга вернулось в правильное русло, права и свободы его жителей стали лучше защищены,... РИА Новости, 04.03.2023
2023-03-04T09:38
2023-03-04T09:38
в мире
гонконг
китай
всекитайское собрание народных представителей
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ПЕКИН, 4 мар – РИА Новости. После вступления в силу закона о национальной безопасности развитие Гонконга вернулось в правильное русло, права и свободы его жителей стали лучше защищены, заявил на пресс-конференции в субботу официальный представитель первой сессии ВСНП 14-го созыва Ван Чао. "С момента, когда закон о национальной безопасности в Гонконге вступил в силу, работа механизмов, отвечающих за защиту государственной безопасности, постоянно улучшается. Государственная безопасность получила надежную гарантию, а общественный порядок восстанавливается быстрыми темпами", - сказал Ван Чао. По его словам, в мегаполисе улучшилась бизнес-среда, а развитие вернулось в "правильное русло". "Права и свободы жителей Гонконга стали лучше защищены, ситуация в городе перешла от хаоса к порядку", - подчеркнул он. Власти Китая после масштабных антиправительственных протестов в Гонконге в 2019 году для предотвращения дальнейших беспорядков приняли закон о защите национальной безопасности Гонконга, который вступил в силу 30 июня 2020 года. В нем обозначено наказание за четыре вида преступлений в Гонконге, включая сепаратистскую деятельность, попытки подрыва госвласти, террористическую деятельность, вступление в сговор с иностранными государствами или силами за границей с целью поставить под угрозу национальную безопасность.
https://ria.ru/20221215/muzei-1838954872.html
https://ria.ru/20230113/gonkong-1844571087.html
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в мире, гонконг, китай, всекитайское собрание народных представителей
В мире, Гонконг, Китай, Всекитайское собрание народных представителей
В КНР отметили положительное влияние закона о нацбезопасности на Гонконг

В Китае отметили гармоничное развитие Гонконга после принятия закона о нацбезопасности

© AP Photo / Kin CheungВерующие молятся на праздновании Китайского Нового года в Гонконге, Китай
Верующие молятся на праздновании Китайского Нового года в Гонконге, Китай - РИА Новости, 1920, 04.03.2023
© AP Photo / Kin Cheung
Верующие молятся на праздновании Китайского Нового года в Гонконге, Китай . Архивное фото
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ПЕКИН, 4 мар – РИА Новости. После вступления в силу закона о национальной безопасности развитие Гонконга вернулось в правильное русло, права и свободы его жителей стали лучше защищены, заявил на пресс-конференции в субботу официальный представитель первой сессии ВСНП 14-го созыва Ван Чао.
"С момента, когда закон о национальной безопасности в Гонконге вступил в силу, работа механизмов, отвечающих за защиту государственной безопасности, постоянно улучшается. Государственная безопасность получила надежную гарантию, а общественный порядок восстанавливается быстрыми темпами", - сказал Ван Чао.
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По его словам, в мегаполисе улучшилась бизнес-среда, а развитие вернулось в "правильное русло".
"Права и свободы жителей Гонконга стали лучше защищены, ситуация в городе перешла от хаоса к порядку", - подчеркнул он.
Власти Китая после масштабных антиправительственных протестов в Гонконге в 2019 году для предотвращения дальнейших беспорядков приняли закон о защите национальной безопасности Гонконга, который вступил в силу 30 июня 2020 года. В нем обозначено наказание за четыре вида преступлений в Гонконге, включая сепаратистскую деятельность, попытки подрыва госвласти, террористическую деятельность, вступление в сговор с иностранными государствами или силами за границей с целью поставить под угрозу национальную безопасность.
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В миреГонконгКитайВсекитайское собрание народных представителей
 
 
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