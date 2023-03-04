https://ria.ru/20230304/gonkong-1855804570.html

В КНР отметили положительное влияние закона о нацбезопасности на Гонконг

В КНР отметили положительное влияние закона о нацбезопасности на Гонконг - РИА Новости, 04.03.2023

В КНР отметили положительное влияние закона о нацбезопасности на Гонконг

После вступления в силу закона о национальной безопасности развитие Гонконга вернулось в правильное русло, права и свободы его жителей стали лучше защищены,... РИА Новости, 04.03.2023

2023-03-04T09:38

2023-03-04T09:38

2023-03-04T09:38

в мире

гонконг

китай

всекитайское собрание народных представителей

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ПЕКИН, 4 мар – РИА Новости. После вступления в силу закона о национальной безопасности развитие Гонконга вернулось в правильное русло, права и свободы его жителей стали лучше защищены, заявил на пресс-конференции в субботу официальный представитель первой сессии ВСНП 14-го созыва Ван Чао. "С момента, когда закон о национальной безопасности в Гонконге вступил в силу, работа механизмов, отвечающих за защиту государственной безопасности, постоянно улучшается. Государственная безопасность получила надежную гарантию, а общественный порядок восстанавливается быстрыми темпами", - сказал Ван Чао. По его словам, в мегаполисе улучшилась бизнес-среда, а развитие вернулось в "правильное русло". "Права и свободы жителей Гонконга стали лучше защищены, ситуация в городе перешла от хаоса к порядку", - подчеркнул он. Власти Китая после масштабных антиправительственных протестов в Гонконге в 2019 году для предотвращения дальнейших беспорядков приняли закон о защите национальной безопасности Гонконга, который вступил в силу 30 июня 2020 года. В нем обозначено наказание за четыре вида преступлений в Гонконге, включая сепаратистскую деятельность, попытки подрыва госвласти, террористическую деятельность, вступление в сговор с иностранными государствами или силами за границей с целью поставить под угрозу национальную безопасность.

https://ria.ru/20221215/muzei-1838954872.html

https://ria.ru/20230113/gonkong-1844571087.html

гонконг

китай

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2023

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, гонконг, китай, всекитайское собрание народных представителей