https://ria.ru/20230304/germaniya-1855807895.html

В компартии ФРГ заявили о несогласии многих немцев с отправкой оружия Киеву

В компартии ФРГ заявили о несогласии многих немцев с отправкой оружия Киеву - РИА Новости, 04.03.2023

В компартии ФРГ заявили о несогласии многих немцев с отправкой оружия Киеву

Многие немцы не одобряют ни отправку оружия Киеву, ни санкционную политику, но Берлин, как и сам Киев, находится под властью НАТО и США, рассказал РИА Новости... РИА Новости, 04.03.2023

2023-03-04T10:06

2023-03-04T10:06

2023-03-04T18:50

россия

германия

украина

владимир путин

сергей лавров

дмитрий песков

нато

генеральная прокуратура рф

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/04/1855814756_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_2aa6cf554a63d031a8a154a95430f61b.jpg

ДОНЕЦК, 4 мар - РИА Новости. Многие немцы не одобряют ни отправку оружия Киеву, ни санкционную политику, но Берлин, как и сам Киев, находится под властью НАТО и США, рассказал РИА Новости секретарь берлинского отделения Немецкой коммунистической партии Штэфан Эрнст Зигфрид Натке (Stefan Ernst Siegfried Natke). Натке в составе делегации европейских общественников, политиков и журналистов приехал в Донбасс для ознакомления с ситуацией, также они привезли гуманитарную помощь. "Русские и украинцы - братья. Но я думаю, что политика Украины осуществляется под влиянием извне - из США и Германии. И правительство в Киеве - это кукла НАТО", - заявил Натке РИА Новости. По его оценке, многим немцам не нравится НАТО и уж тем более они не одобряют отправку немецкого оружия на Украину. "В Германии опросы людей показывают, что более 70% не одобряют отправку оружия на Украину. Потому что многим людям не нравится любая война. А больше оружия - это больше войны, это совершенно понятно, больше смертей и больше огня", - пояснил Натке логику таких немцев. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада будет иметь негативный эффект. Правительство в Германии находится под влиянием крупного капитала, который зарабатывает на военных действиях и поставках оружия, заявил Натке. "Правительство в Германии - это такая "демократия", в которой правительство - это не правительство народа, а правительство индустрии и капиталистов", - сказал он, добавив, что "большие капиталисты получают большие деньги благодаря" этому конфликту. Также многие жители Германии не поддерживают санкции против России, добавил он. "Мы против этих санкций, потому что это плохо и для России, и для малоимущих людей в Германии. У нас нет газа из России, и теперь газ на 260% дороже, чем до этого. Мы покупаем газ из США. Это то, что хотел сделать (экс-президент США) Дональд Трамп, но у него не получалось. И они добились этого, подорвав "Северные потоки", - считает немецкий политик. В сентябре прошлого года сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке" и "Северном потоке 2" - произошли взрывы. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что ЧП на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Президент РФ Владимир Путин 31 октября сообщал, что "Газпром" был допущен к обследованию места подрыва и глава компании Алексей Миллер доложил ему об обследовании. Путин заявил, что взрыв на газопроводе - очевидный теракт. По мнению Натке, очевидно, что за терактами на газопроводах стоят США - хотя бы потому, что американцы предупреждали немцев, что сделают это. "Это были США. Причем они предупредили. Когда (канцлер ФРГ Олаф) Шольц был в США, (президент США Джо) Байден говорил ему: "Мы можем прервать поставки российского газа в Германию. Если вы сами этого не сделаете, мы сделаем это". И они сделали. Это очевидно. Но правительство (в Германии) не говорит правду об этом", - считает Натке. От высоких цен на газ и нефть страдает, и промышленность, и рядовые жители Германии, заявил он. "Цены на заправках в два раза выше, чем раньше. Теперь у нас есть люди, которые должны использовать автомобили для своей работы, но у них нет денег на бензин. И это плохо для промышленности, потому что у нас есть производства, работающие на газе. Эта политика идет от идеологических фанатиков, и она неразумна", - резюмировал он. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей.

https://ria.ru/20230303/sanktsii-1855536961.html

https://ria.ru/20230301/germaniya-1855123891.html

https://ria.ru/20230302/obuchenie-1855307918.html

https://ria.ru/20230302/zelenskiy-1855279450.html

россия

германия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Натке: более 70% немцев не одобряют отправку оружия на Украину Многие немцы не одобряют ни отправку оружия Киеву, ни санкционную политику, но Берлин, как и сам Киев, находится под властью НАТО и США, рассказал РИА Новости секретарь берлинского отделения Немецкой коммунистической партии Штэфан Эрнст Зигфрид Натке (Stefan Ernst Siegfried Natke). 2023-03-04T10:06 true PT2M23S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, германия, украина, владимир путин, сергей лавров, дмитрий песков, нато, генеральная прокуратура рф, газпром, северный поток, северный поток — 2