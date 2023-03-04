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Эксперт оценил возможность Европы заместить российский газ - РИА Новости, 04.03.2023
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06:47 04.03.2023 (обновлено: 17:25 04.03.2023)
https://ria.ru/20230304/gaz-1855792712.html
Эксперт оценил возможность Европы заместить российский газ
Эксперт оценил возможность Европы заместить российский газ - РИА Новости, 04.03.2023
Эксперт оценил возможность Европы заместить российский газ
Европейские страны будут стремиться продолжать увеличивать закупки сжиженного природного газа (СПГ) для замещения трубопроводного газа из России, однако... РИА Новости, 04.03.2023
2023-03-04T06:47
2023-03-04T17:25
экономика
европа
россия
китай
алексей миллер
газпром
газпром экспорт
северный поток
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МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Европейские страны будут стремиться продолжать увеличивать закупки сжиженного природного газа (СПГ) для замещения трубопроводного газа из России, однако значительно нарастить импорт относительно достигнутого в текущем году уровня будет непросто, сказал в комментарии РИА Новости консультант "Выгон Консалтинг" Иван Тимонин. По итогам первых двух месяцев года Европа импортировала 21,6 миллиона тонн сжиженного газа, что незначительно превышает уровень аналогичного периода 2022 года — 21,3 миллиона тонн, уточнил собеседник агентства. "Европа, несомненно, будет стремиться продолжать наращивать закупки СПГ с целью замещения российского трубопроводного газа, однако существенно увеличить объемы импорта относительно уже достигнутого уровня в этом году будет непросто", — полагает Тимонин. С учетом ожидаемого запуска новых проектов в 2023 году мировое производство сжиженного газа вырастет примерно на 12,5 миллиона тонн, но в то же время ожидается и активный рост спроса на продукт в Азии, в частности в Китае, на фоне снятия жестких мер, нацеленных на борьбу с COVID-19, а также в других регионах, добавил он. По его данным, крупнейшими поставщиками СПГ в Европу по итогам января-февраля стали США, Россия, Катар и Алжир, направившие 9,1, 3,2, 2,1 и 1,8 миллиона тонн продукта соответственно. Прочие экспортеры — Нигерия, Египет, Норвегия, Ангола и другие — совместно обеспечили 5,4 миллиона тонн поставок, уточнил он. Так расстановка сил по сравнению с аналогичным периодом прошлого года существенно не изменилась, отмечает аналитик. При этом ситуация на рынке Азиатско-Тихоокеанского региона относительно прошлого года также не претерпела значительных изменений: общий объем импорта по итогам двух месяцев составил 41,9 миллиона тонн, что немного меньше показателя аналогичного периода прошлого года — 42,5 миллиона тонн, добавил Тимонин. Крупнейшими экспортерами, по его данным, стали Австралия, Катар, Малайзия, Индонезия, США и Россия, поставившие 13,1, 10,6, 4,8, 2,6, 2,2 и 1,9 миллиона тонн продукта соответственно, а импортерами — Япония, Китай и Южная Корея, принявшие 12,7, 9,5 и 9,3 миллиона тонн. "Газпром", который в последние годы был ключевым поставщиком газа в Европу, экспортировал в дальнее зарубежье, как сообщал глава компании Алексей Миллер, в 2022 году почти вдвое меньше, чем годом ранее, — 100,9 миллиарда кубометров газа (минус 45,5%, 185,1 миллиарда кубометров в 2021 году). "Газпром экспорт" отмечал, что это стало минимальным объемом с начала 1990-х годов. Трубопроводный экспорт в европейском направлении снизился на фоне отказа Европы от импорта российского газа, а также проблем с экспортной инфраструктурой на основных направлениях. Поставки в Европу в 2022 году прекратились и по главному ("Северный поток"), и по балансирующему ("Ямал — Европа") маршруту и почти втрое снизились через газотранспортную систему Украины.
https://ria.ru/20230303/gaz-1855586517.html
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экономика, европа, россия, китай, алексей миллер, газпром, газпром экспорт, северный поток
Экономика, Европа, Россия, Китай, Алексей Миллер, Газпром, Газпром Экспорт, Северный поток
Эксперт оценил возможность Европы заместить российский газ

Тимонин: ЕС в 2023 году будет непросто нарастить импорт СПГ для замещения газа из России

© AP Photo / Bela SzandelszkyГазоприемная станция FGSZ Ltd в Венгрии
Газоприемная станция FGSZ Ltd в Венгрии - РИА Новости, 1920, 04.03.2023
© AP Photo / Bela Szandelszky
Газоприемная станция FGSZ Ltd в Венгрии. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Европейские страны будут стремиться продолжать увеличивать закупки сжиженного природного газа (СПГ) для замещения трубопроводного газа из России, однако значительно нарастить импорт относительно достигнутого в текущем году уровня будет непросто, сказал в комментарии РИА Новости консультант "Выгон Консалтинг" Иван Тимонин.
По итогам первых двух месяцев года Европа импортировала 21,6 миллиона тонн сжиженного газа, что незначительно превышает уровень аналогичного периода 2022 года — 21,3 миллиона тонн, уточнил собеседник агентства.
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"Европа, несомненно, будет стремиться продолжать наращивать закупки СПГ с целью замещения российского трубопроводного газа, однако существенно увеличить объемы импорта относительно уже достигнутого уровня в этом году будет непросто", — полагает Тимонин. С учетом ожидаемого запуска новых проектов в 2023 году мировое производство сжиженного газа вырастет примерно на 12,5 миллиона тонн, но в то же время ожидается и активный рост спроса на продукт в Азии, в частности в Китае, на фоне снятия жестких мер, нацеленных на борьбу с COVID-19, а также в других регионах, добавил он.
По его данным, крупнейшими поставщиками СПГ в Европу по итогам января-февраля стали США, Россия, Катар и Алжир, направившие 9,1, 3,2, 2,1 и 1,8 миллиона тонн продукта соответственно. Прочие экспортеры — Нигерия, Египет, Норвегия, Ангола и другие — совместно обеспечили 5,4 миллиона тонн поставок, уточнил он. Так расстановка сил по сравнению с аналогичным периодом прошлого года существенно не изменилась, отмечает аналитик.
При этом ситуация на рынке Азиатско-Тихоокеанского региона относительно прошлого года также не претерпела значительных изменений: общий объем импорта по итогам двух месяцев составил 41,9 миллиона тонн, что немного меньше показателя аналогичного периода прошлого года — 42,5 миллиона тонн, добавил Тимонин. Крупнейшими экспортерами, по его данным, стали Австралия, Катар, Малайзия, Индонезия, США и Россия, поставившие 13,1, 10,6, 4,8, 2,6, 2,2 и 1,9 миллиона тонн продукта соответственно, а импортерами — Япония, Китай и Южная Корея, принявшие 12,7, 9,5 и 9,3 миллиона тонн.
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"Газпром", который в последние годы был ключевым поставщиком газа в Европу, экспортировал в дальнее зарубежье, как сообщал глава компании Алексей Миллер, в 2022 году почти вдвое меньше, чем годом ранее, — 100,9 миллиарда кубометров газа (минус 45,5%, 185,1 миллиарда кубометров в 2021 году). "Газпром экспорт" отмечал, что это стало минимальным объемом с начала 1990-х годов.
Трубопроводный экспорт в европейском направлении снизился на фоне отказа Европы от импорта российского газа, а также проблем с экспортной инфраструктурой на основных направлениях. Поставки в Европу в 2022 году прекратились и по главному ("Северный поток"), и по балансирующему ("Ямал — Европа") маршруту и почти втрое снизились через газотранспортную систему Украины.
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