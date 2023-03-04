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Житель Магадана стал победителем фестиваля "Клевая Колыма" - РИА Новости, 04.03.2023
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09:57 04.03.2023 (обновлено: 22:09 04.03.2023)
https://ria.ru/20230304/festival-1855806518.html
Житель Магадана стал победителем фестиваля "Клевая Колыма"
Житель Магадана стал победителем фестиваля "Клевая Колыма" - РИА Новости, 04.03.2023
Житель Магадана стал победителем фестиваля "Клевая Колыма"
Житель Магадана Андрей Шардаков поймал самую крупную корюшку на фестивале по подледному лову "Клевая Колыма" и получил в качестве приза снегоход, передает... РИА Новости, 04.03.2023
2023-03-04T09:57
2023-03-04T22:09
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МАГАДАН, 4 мар — РИА Новости. Житель Магадана Андрей Шардаков поймал самую крупную корюшку на фестивале по подледному лову "Клевая Колыма" и получил в качестве приза снегоход, передает корреспондент РИА Новости. В этом году в соревнованиях приняли участие 220 рыбаков: не только жители Магадана, но и Казахстана, Якутии и Красноярского края. "У себя в Казахстане я занимался подледной рыбалкой, мы там ловим судака и щуку, окуней, карпа. Но подледный лов, мне кажется, он и есть подледный лов, главное, чтобы клевало", — рассказал РИА Новости один участник фестиваля Дмитрий Габченко. Через два часа судьи начали взвешивать улов, и двоих рыбаков дисквалифицировали. "Наша рыба, пойманная в Магадане в бухте Нагаева, совсем не такая, какую сдали рыбаки. У нее даже пасть толще. А то не наша рыба. Это либо из бухты Мелководной, либо неизвестно откуда. Она и умерла раньше. У нее жабры мутные", — рассказал эксперт, главный ихтиолог одного из рыбодобывающих предприятий Владимир Петровский. Главный приз, снегоход, достался Андрею Шардакову. Он поймал одну, но самую крупную корюшку. "Это в первую очередь удача, фарт, крючки, удочки. И умение мотать руками", — так он прокомментировал свое достижение.Фестиваль по подледному лову корюшки и наваги проводят в Магадане в третий раз. Победителем становится тот, кто за два часа поймает больше рыбы по весу, ловить можно не более чем на две удочки одновременно.
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магадан, казахстан, красноярский край, общество
Хорошие новости, Магадан, Казахстан, Красноярский край, Общество
Житель Магадана стал победителем фестиваля "Клевая Колыма"

За победу в фестивале "Клевая Колыма" магаданец Андрей Шардаков получил снегоход в подарок

© РИА Новости / Виктор Сатановский | Перейти в медиабанкУчастник фестиваля рыбалки на льду "Клевая Колыма" в костюме пингвина в Магадане
Участник фестиваля рыбалки на льду Клевая Колыма в костюме пингвина в Магадане - РИА Новости, 1920, 04.03.2023
© РИА Новости / Виктор Сатановский
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Участник фестиваля рыбалки на льду "Клевая Колыма" в костюме пингвина в Магадане
Читать ria.ru в
МАГАДАН, 4 мар — РИА Новости. Житель Магадана Андрей Шардаков поймал самую крупную корюшку на фестивале по подледному лову "Клевая Колыма" и получил в качестве приза снегоход, передает корреспондент РИА Новости.
В этом году в соревнованиях приняли участие 220 рыбаков: не только жители Магадана, но и Казахстана, Якутии и Красноярского края.
"У себя в Казахстане я занимался подледной рыбалкой, мы там ловим судака и щуку, окуней, карпа. Но подледный лов, мне кажется, он и есть подледный лов, главное, чтобы клевало", — рассказал РИА Новости один участник фестиваля Дмитрий Габченко.
Через два часа судьи начали взвешивать улов, и двоих рыбаков дисквалифицировали.
© РИА Новости / Виктор Сатановский | Перейти в медиабанкУчастники фестиваля рыбалки на льду "Клевая Колыма" в Магадане
Участники фестиваля рыбалки на льду Клевая Колыма в Магадане - РИА Новости, 1920, 04.03.2023
© РИА Новости / Виктор Сатановский
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Участники фестиваля рыбалки на льду "Клевая Колыма" в Магадане
"Наша рыба, пойманная в Магадане в бухте Нагаева, совсем не такая, какую сдали рыбаки. У нее даже пасть толще. А то не наша рыба. Это либо из бухты Мелководной, либо неизвестно откуда. Она и умерла раньше. У нее жабры мутные", — рассказал эксперт, главный ихтиолог одного из рыбодобывающих предприятий Владимир Петровский.
Главный приз, снегоход, достался Андрею Шардакову. Он поймал одну, но самую крупную корюшку.
"Это в первую очередь удача, фарт, крючки, удочки. И умение мотать руками", — так он прокомментировал свое достижение.
Фестиваль по подледному лову корюшки и наваги проводят в Магадане в третий раз. Победителем становится тот, кто за два часа поймает больше рыбы по весу, ловить можно не более чем на две удочки одновременно.
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