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Житель Магадана стал победителем фестиваля "Клевая Колыма"
Житель Магадана стал победителем фестиваля "Клевая Колыма" - РИА Новости, 04.03.2023
Житель Магадана стал победителем фестиваля "Клевая Колыма"
Житель Магадана Андрей Шардаков поймал самую крупную корюшку на фестивале по подледному лову "Клевая Колыма" и получил в качестве приза снегоход, передает... РИА Новости, 04.03.2023
2023-03-04T09:57
2023-03-04T09:57
2023-03-04T22:09
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МАГАДАН, 4 мар — РИА Новости. Житель Магадана Андрей Шардаков поймал самую крупную корюшку на фестивале по подледному лову "Клевая Колыма" и получил в качестве приза снегоход, передает корреспондент РИА Новости. В этом году в соревнованиях приняли участие 220 рыбаков: не только жители Магадана, но и Казахстана, Якутии и Красноярского края. "У себя в Казахстане я занимался подледной рыбалкой, мы там ловим судака и щуку, окуней, карпа. Но подледный лов, мне кажется, он и есть подледный лов, главное, чтобы клевало", — рассказал РИА Новости один участник фестиваля Дмитрий Габченко. Через два часа судьи начали взвешивать улов, и двоих рыбаков дисквалифицировали. "Наша рыба, пойманная в Магадане в бухте Нагаева, совсем не такая, какую сдали рыбаки. У нее даже пасть толще. А то не наша рыба. Это либо из бухты Мелководной, либо неизвестно откуда. Она и умерла раньше. У нее жабры мутные", — рассказал эксперт, главный ихтиолог одного из рыбодобывающих предприятий Владимир Петровский. Главный приз, снегоход, достался Андрею Шардакову. Он поймал одну, но самую крупную корюшку. "Это в первую очередь удача, фарт, крючки, удочки. И умение мотать руками", — так он прокомментировал свое достижение.Фестиваль по подледному лову корюшки и наваги проводят в Магадане в третий раз. Победителем становится тот, кто за два часа поймает больше рыбы по весу, ловить можно не более чем на две удочки одновременно.
https://ria.ru/20211215/rybalka-1763907433.html
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РИА Новости
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Хорошие новости, Магадан, Казахстан, Красноярский край, Общество
Житель Магадана стал победителем фестиваля "Клевая Колыма"
За победу в фестивале "Клевая Колыма" магаданец Андрей Шардаков получил снегоход в подарок
МАГАДАН, 4 мар — РИА Новости. Житель Магадана Андрей Шардаков поймал самую крупную корюшку на фестивале по подледному лову "Клевая Колыма" и получил в качестве приза снегоход, передает корреспондент РИА Новости.
В этом году в соревнованиях приняли участие 220 рыбаков: не только жители Магадана, но и Казахстана
, Якутии и Красноярского края
.
"У себя в Казахстане я занимался подледной рыбалкой, мы там ловим судака и щуку, окуней, карпа. Но подледный лов, мне кажется, он и есть подледный лов, главное, чтобы клевало", — рассказал РИА Новости один участник фестиваля Дмитрий Габченко.
Через два часа судьи начали взвешивать улов, и двоих рыбаков дисквалифицировали.
"Наша рыба, пойманная в Магадане в бухте Нагаева, совсем не такая, какую сдали рыбаки. У нее даже пасть толще. А то не наша рыба. Это либо из бухты Мелководной, либо неизвестно откуда. Она и умерла раньше. У нее жабры мутные", — рассказал эксперт, главный ихтиолог одного из рыбодобывающих предприятий Владимир Петровский.
Главный приз, снегоход, достался Андрею Шардакову. Он поймал одну, но самую крупную корюшку.
"Это в первую очередь удача, фарт, крючки, удочки. И умение мотать руками", — так он прокомментировал свое достижение.
Фестиваль по подледному лову корюшки и наваги проводят в Магадане в третий раз. Победителем становится тот, кто за два часа поймает больше рыбы по весу, ловить можно не более чем на две удочки одновременно.
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