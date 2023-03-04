https://ria.ru/20230304/evroparlament-1855807021.html

В Европарламенте призвали расследовать подрыв "Северных потоков"

В Европарламенте призвали расследовать подрыв "Северных потоков" - РИА Новости, 04.03.2023

В Европарламенте призвали расследовать подрыв "Северных потоков"

Европа полностью подчинена Вашингтону и закрывает глаза на то, что до сих пор ничего не известно о подрыве "Северных потоков", заявил депутат Европарламента Мик РИА Новости, 04.03.2023

2023-03-04T10:00

2023-03-04T10:00

2023-03-04T11:22

в мире

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европарламент

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северный поток

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МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Европа полностью подчинена Вашингтону и закрывает глаза на то, что до сих пор ничего не известно о подрыве "Северных потоков", заявил депутат Европарламента Мик Уоллес, слова которого приводит Exxpress.Он добавил, что расследование аварии должно быть важнейшим пунктом европейской повестки дня, но никаких результатов все еще нет. "Херш заявил, что США несут ответственность за подрыв. Неужели мы теперь настолько зависим от их империи, что даже не можем спросить Вашингтон, действительно ли это было спланировано Белым домом? Что, во имя Бога, случилось с Европой?" — задался вопросом Уоллес.Взрывы на "Северном потоке" и "Северном потоке — 2" произошли 26 сентября, утечку газа обнаружили сразу в четырех местах. Швеция, Дания и Германия проводят расследования, но ни к каким конкретным результатам они не пришли. В Кремле это ЧП назвали актом международного терроризма.В начале февраля Сеймур Херш опубликовал результаты своего расследования взрывов. По его версии, летом прошлого года, во время натовских учений Baltops 2022, американские водолазы заложили под газопроводы взрывчатку, а спустя три месяца норвежцы привели ее в действие. Причем президент Джо Байден решился на диверсию после более чем девяти месяцев секретных обсуждений с командой по нацбезопасности, отметил журналист.Поводом для диверсии, по словам Херша, стали опасения главы Белого дома, что Германия, получающая по "Северным потокам" газ из России, не захочет участвовать в военной помощи Украине. В Вашингтоне эти обвинения отрицают.

https://ria.ru/20230302/gazoprovody-1855407699.html

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в мире, сша, европа, джо байден, европарламент, евросоюз, северный поток