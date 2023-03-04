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Эксперт Александр Политайко: на рынке криптовалют грядут значимые изменения - РИА Новости, 04.03.2023
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06:00 04.03.2023
https://ria.ru/20230304/ekspert-1855729658.html
Эксперт Александр Политайко: на рынке криптовалют грядут значимые изменения
Эксперт Александр Политайко: на рынке криптовалют грядут значимые изменения - РИА Новости, 04.03.2023
Эксперт Александр Политайко: на рынке криптовалют грядут значимые изменения
Рынок криптовалют сотрясает скандал вокруг американских регуляторов и крупных криптобирж. По данным СМИ, крупнейжая криптобиржа Binance рассматривает... РИА Новости, 04.03.2023
2023-03-04T06:00
2023-03-04T06:00
технологии
россия
сша
сальвадор
центральный банк рф (цб рф)
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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Рынок криптовалют сотрясает скандал вокруг американских регуляторов и крупных криптобирж. По данным СМИ, крупнейжая криптобиржа Binance рассматривает возможность прекращения отношений с деловыми партнерами из США на фоне усиления давления местных регуляторов на нее. Криптоэксперт, основатель экосистемы MarsDAO Александр Политайко объяснил РИА Новости, что происходит.- Александр, американские регуляторы хотят запретить BUSD. Это называют одним из существенных ударов по рынку криптовалюты. Нужно ли опасаться держателям крипты?- Прежде всего, власти США давят на Binance – крупнейшую в мире криптобиржу. Делают они это давно, практически все время ее существования, однако эти нападки не имеют под собой почвы – чиновникам попросту не нравится, что биржа доминирует, занимая почти половину рынка. Поведение Binance также показывает, что компания на шаг впереди своих конкурентов – все атаки успешно отбиваются.Но даже если представить, что BUSD действительно запретят, то это не станет чем-то ужасным для индустрии. Вместо Binance попросту найдут другого эмитента “стабильной монеты”, например Paxos. Проще говоря, со стейблкоинами в глобальном понимании ничего не случится.- А вообще чем обеспечиваются валюты?- Стейблкоины, они же стабильные монеты, обеспечиваются реальными деньгами, стоимость которых формирует государство – в криптомире традиционные валюты называют “фиатом”. Ключевая точка здесь в том, что эмитент стейблкоинов должен правильно распоряжаться деньгами пользователей. То есть просто хранить их, а не использовать по своему усмотрению, например инвестировать. Единственный способ, как можно это проверить – провести аудиторский отчет и увидеть, что каждый стейблкойн 1:1 обеспечен долларом США.- В каких странах отношения между государством и криптовалютным рынком наиболее развиты?- Очень хорошо обстоят дела в Сальвадоре. Там на государственном уровне приняли биткоин как официальное средство платежа. Подобная ситуация наблюдается в странах Африки и Южной Америки: Бразилии, Аргентине, Нигерии. Там криптовалюты давно стали обыденностью. Замечу, что именно в развивающихся и слабых экономиках цифровые активы приобретают по-настоящему массовый характер.- Как с этим дела в России?- Очень сложно. Разговоры о регулировании идут уже с 2017 года, даже выпущен закон о цифровых финансовых активах. По факту, в РФ сейчас запрещено регистрировать криптокомпании. При этом есть несколько сторон, у которых свое видение вопроса. Но первостепенное мнение – у ЦБ, который высказывается против криптовалют.На мой взгляд, из-за этой позиции теряется большое количество поступлений и налогов в бюджет. Потому что Россия, по моим оценкам, находится на 3-5 месте в мире по распространенности криптовалют у граждан. - Как вы оцениваете инициативы по регулированию рынка криптовалюты в стране? Пока что ситуация очень сложная и споры идут уже 5-6 лет. Когда это прекратится, сказать сложно. Бюрократическая машина пока что не может четко определить, что разрешено, а что запрещено.- Часто в последнее время приходится слышать, что доллар постепенно теряет свою привлекательность и что страны переходят во взаиморасчетах на другие валюты. Может ли криптовалюта стать новым долларом? Если да, то какая именно?- Гипотетически есть такая вероятность. Причем наиболее лучшим вариантом называют биткоин. Все только потому, что он наиболее децентрализован, он первый, известный и популярный. К тому же технически биткоин защищен от манипуляций.Существует риск волатильности, но со временем этот фактор будет снижаться. Например, волатильность золота в конце XX века была сопоставима с биткоином в последние 2-3 года. Поэтому биткоин, как независимая ни от одной страны валюта, имеет наибольшие шансы на выживание.Со стейблкоинами все иначе – все они могут быть заблокированы по запросу властей. Это все те же BUSD, USDT, USDC. Валюта DAI также не очень подходит, так как завязана на "эфире" (прим. – Ether, нативная валюта блокчейна Ethereum), у которого высокий уровень централизованности.- Что сейчас в целом с рынком криптовалют?- “Пузырь” сдулся и это важно понимать. Сейчас отличное время для закупки цифровых активов, даже несмотря на то, что многие валюты уже значительно выросли в цене. Конечно, надо входить с умом, использовать портфельный менеджмент. Ну или хотя бы стратегию долларового усреднения DCA.- Каков ваш прогноз на ближайший год-два?- Халвинг (прим. – процесс уменьшения скорости генерирования новых единиц) биткоина в 2024 году будет иметь решающее значение. На мой взгляд, это последний значимый халвинг, который будет ощутимым для всего рынка. И он приведет к росту.До этого времени есть много вариантов хороших проектов с сильным фундаментом. Они меньше подвержены просадкам и в момент бычьего рынка практически со стопроцентной вероятностью вырастут. Возможно, мы увидим в этом году еще одну–две волны роста.Но вряд ли биткоин и эфир превзойдут свои исторические максимумы до халвинга. Для этого необходима более позитивная макросоставляющая, которая ожидается не раньше 2024 года.
https://ria.ru/20221212/binance-1838121785.html
https://ria.ru/20230210/kripto-1851213520.html
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технологии, россия, сша, сальвадор, центральный банк рф (цб рф)
Технологии, Россия, США, Сальвадор, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)

Эксперт Александр Политайко: на рынке криптовалют грядут значимые изменения

© Из личного архива Александра ПолитайкоАлександр Политайко
Александр Политайко
© Из личного архива Александра Политайко
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Рынок криптовалют сотрясает скандал вокруг американских регуляторов и крупных криптобирж. По данным СМИ, крупнейжая криптобиржа Binance рассматривает возможность прекращения отношений с деловыми партнерами из США на фоне усиления давления местных регуляторов на нее. Криптоэксперт, основатель экосистемы MarsDAO Александр Политайко объяснил РИА Новости, что происходит.
- Александр, американские регуляторы хотят запретить BUSD. Это называют одним из существенных ударов по рынку криптовалюты. Нужно ли опасаться держателям крипты?

- Прежде всего, власти США давят на Binance – крупнейшую в мире криптобиржу. Делают они это давно, практически все время ее существования, однако эти нападки не имеют под собой почвы – чиновникам попросту не нравится, что биржа доминирует, занимая почти половину рынка. Поведение Binance также показывает, что компания на шаг впереди своих конкурентов – все атаки успешно отбиваются.

Но даже если представить, что BUSD действительно запретят, то это не станет чем-то ужасным для индустрии. Вместо Binance попросту найдут другого эмитента “стабильной монеты”, например Paxos. Проще говоря, со стейблкоинами в глобальном понимании ничего не случится.
Министерство юстиции США - РИА Новости, 1920, 12.12.2022
СМИ: в США могут обвинить руководителей Binance в отмывании денег
12 декабря 2022, 16:36

- А вообще чем обеспечиваются валюты?
- Стейблкоины, они же стабильные монеты, обеспечиваются реальными деньгами, стоимость которых формирует государство – в криптомире традиционные валюты называют “фиатом”. Ключевая точка здесь в том, что эмитент стейблкоинов должен правильно распоряжаться деньгами пользователей. То есть просто хранить их, а не использовать по своему усмотрению, например инвестировать. Единственный способ, как можно это проверить – провести аудиторский отчет и увидеть, что каждый стейблкойн 1:1 обеспечен долларом США.

- В каких странах отношения между государством и криптовалютным рынком наиболее развиты?

- Очень хорошо обстоят дела в Сальвадоре. Там на государственном уровне приняли биткоин как официальное средство платежа. Подобная ситуация наблюдается в странах Африки и Южной Америки: Бразилии, Аргентине, Нигерии. Там криптовалюты давно стали обыденностью. Замечу, что именно в развивающихся и слабых экономиках цифровые активы приобретают по-настоящему массовый характер.
Криптовалюта биткоин - РИА Новости, 1920, 10.02.2023
ЦБ готов допустить частичное использование криптовалют, заявила Набиуллина
10 февраля, 16:19


- Как с этим дела в России?

- Очень сложно. Разговоры о регулировании идут уже с 2017 года, даже выпущен закон о цифровых финансовых активах. По факту, в РФ сейчас запрещено регистрировать криптокомпании. При этом есть несколько сторон, у которых свое видение вопроса. Но первостепенное мнение – у ЦБ, который высказывается против криптовалют.

На мой взгляд, из-за этой позиции теряется большое количество поступлений и налогов в бюджет. Потому что Россия, по моим оценкам, находится на 3-5 месте в мире по распространенности криптовалют у граждан.

- Как вы оцениваете инициативы по регулированию рынка криптовалюты в стране?

Пока что ситуация очень сложная и споры идут уже 5-6 лет. Когда это прекратится, сказать сложно. Бюрократическая машина пока что не может четко определить, что разрешено, а что запрещено.

- Часто в последнее время приходится слышать, что доллар постепенно теряет свою привлекательность и что страны переходят во взаиморасчетах на другие валюты. Может ли криптовалюта стать новым долларом? Если да, то какая именно?

- Гипотетически есть такая вероятность. Причем наиболее лучшим вариантом называют биткоин. Все только потому, что он наиболее децентрализован, он первый, известный и популярный. К тому же технически биткоин защищен от манипуляций.

Существует риск волатильности, но со временем этот фактор будет снижаться. Например, волатильность золота в конце XX века была сопоставима с биткоином в последние 2-3 года. Поэтому биткоин, как независимая ни от одной страны валюта, имеет наибольшие шансы на выживание.

Со стейблкоинами все иначе – все они могут быть заблокированы по запросу властей. Это все те же BUSD, USDT, USDC. Валюта DAI также не очень подходит, так как завязана на "эфире" (прим. – Ether, нативная валюта блокчейна Ethereum), у которого высокий уровень централизованности.
Основатель партии Новые люди Алексей Нечаев - РИА Новости, 1920, 01.03.2023
"Новые люди" заявили о готовности работать над регулированием криптовалют
1 марта, 06:17


- Что сейчас в целом с рынком криптовалют?

- “Пузырь” сдулся и это важно понимать. Сейчас отличное время для закупки цифровых активов, даже несмотря на то, что многие валюты уже значительно выросли в цене. Конечно, надо входить с умом, использовать портфельный менеджмент. Ну или хотя бы стратегию долларового усреднения DCA.

- Каков ваш прогноз на ближайший год-два?

- Халвинг (прим. – процесс уменьшения скорости генерирования новых единиц) биткоина в 2024 году будет иметь решающее значение. На мой взгляд, это последний значимый халвинг, который будет ощутимым для всего рынка. И он приведет к росту.

До этого времени есть много вариантов хороших проектов с сильным фундаментом. Они меньше подвержены просадкам и в момент бычьего рынка практически со стопроцентной вероятностью вырастут. Возможно, мы увидим в этом году еще одну–две волны роста.

Но вряд ли биткоин и эфир превзойдут свои исторические максимумы до халвинга. Для этого необходима более позитивная макросоставляющая, которая ожидается не раньше 2024 года.
Анатолий Аксаков - РИА Новости, 1920, 02.03.2023
Депутат Аксаков: с выпуском цифрового рубля уменьшится доля наличности
2 марта, 11:58
 
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