https://ria.ru/20230304/ek-1855782173.html

В ЕК призвали переходить к экономике военного времени

В ЕК призвали переходить к экономике военного времени - РИА Новости, 04.03.2023

В ЕК призвали переходить к экономике военного времени

Оборонной промышленности ЕС следует перейти к модели экономики военного времени, заявил еврокомиссар по внутреннему рынку Тьерри Бретон в беседе с Financial... РИА Новости, 04.03.2023

2023-03-04T00:33

2023-03-04T00:33

2023-03-04T02:08

еврокомиссия

в мире

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МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Оборонной промышленности ЕС следует перейти к модели экономики военного времени, заявил еврокомиссар по внутреннему рынку Тьерри Бретон в беседе с Financial Times.Он также высказался в пользу наращивания производства боеприпасов, чтобы "справиться с реалиями конфликта высокой интенсивности". Отмечается, что Бретон оказывает давление на финучреждения, некоторые из которых не сотрудничают с оружейными компаниями, чтобы они увеличивали кредитование таких фирм.

https://ria.ru/20230303/gazoprovod-1855539614.html

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еврокомиссия, в мире