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В ЕК призвали переходить к экономике военного времени
В ЕК призвали переходить к экономике военного времени - РИА Новости, 04.03.2023
В ЕК призвали переходить к экономике военного времени
Оборонной промышленности ЕС следует перейти к модели экономики военного времени, заявил еврокомиссар по внутреннему рынку Тьерри Бретон в беседе с Financial... РИА Новости, 04.03.2023
2023-03-04T00:33
2023-03-04T00:33
2023-03-04T02:08
еврокомиссия
в мире
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МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Оборонной промышленности ЕС следует перейти к модели экономики военного времени, заявил еврокомиссар по внутреннему рынку Тьерри Бретон в беседе с Financial Times.Он также высказался в пользу наращивания производства боеприпасов, чтобы "справиться с реалиями конфликта высокой интенсивности". Отмечается, что Бретон оказывает давление на финучреждения, некоторые из которых не сотрудничают с оружейными компаниями, чтобы они увеличивали кредитование таких фирм.
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еврокомиссия, в мире
В ЕК призвали переходить к экономике военного времени
Еврокомиссар Бретон заявил о необходимости перейти к модели экономики военного времени