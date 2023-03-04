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В ЕК призвали переходить к экономике военного времени - РИА Новости, 04.03.2023
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00:33 04.03.2023 (обновлено: 02:08 04.03.2023)
https://ria.ru/20230304/ek-1855782173.html
В ЕК призвали переходить к экономике военного времени
В ЕК призвали переходить к экономике военного времени - РИА Новости, 04.03.2023
В ЕК призвали переходить к экономике военного времени
Оборонной промышленности ЕС следует перейти к модели экономики военного времени, заявил еврокомиссар по внутреннему рынку Тьерри Бретон в беседе с Financial... РИА Новости, 04.03.2023
2023-03-04T00:33
2023-03-04T02:08
еврокомиссия
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МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Оборонной промышленности ЕС следует перейти к модели экономики военного времени, заявил еврокомиссар по внутреннему рынку Тьерри Бретон в беседе с Financial Times.Он также высказался в пользу наращивания производства боеприпасов, чтобы "справиться с реалиями конфликта высокой интенсивности". Отмечается, что Бретон оказывает давление на финучреждения, некоторые из которых не сотрудничают с оружейными компаниями, чтобы они увеличивали кредитование таких фирм.
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еврокомиссия, в мире
Еврокомиссия, В мире
В ЕК призвали переходить к экономике военного времени

Еврокомиссар Бретон заявил о необходимости перейти к модели экономики военного времени

© AP Photo / Francisco SecoФлаги Евросоюза у здания штаб-квартиры Европейской комиссии в Брюсселе
Флаги Евросоюза у здания штаб-квартиры Европейской комиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 04.03.2023
© AP Photo / Francisco Seco
Флаги Евросоюза у здания штаб-квартиры Европейской комиссии в Брюсселе. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Оборонной промышленности ЕС следует перейти к модели экономики военного времени, заявил еврокомиссар по внутреннему рынку Тьерри Бретон в беседе с Financial Times.
«

"Я считаю, что пришло время, чтобы европейская оборонная промышленность перешла к модели экономики военного времени, чтобы удовлетворить наши потребности в оборонном производстве", — сказал Бретон.

Он также высказался в пользу наращивания производства боеприпасов, чтобы "справиться с реалиями конфликта высокой интенсивности".
Отмечается, что Бретон оказывает давление на финучреждения, некоторые из которых не сотрудничают с оружейными компаниями, чтобы они увеличивали кредитование таких фирм.
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